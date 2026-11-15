As histórias por trás dos apelidos dos relógios mais famosos

A nova série 2500 da G-Shock ganhou nome próprio entre os fãs antes mesmo de chegar às lojas. Depois de aparecer por engano no site da Casio no Japão, a primeira linha totalmente analógica da marca passou a ser chamada de "CasioNaut", por causa da caixa arredondada e das "orelhas" laterais que lembram o Nautilus da Patek Philippe. Os modelos começaram a ser vendidos em 6 de novembro, com preços entre US$ 145 e US$ 350 (cerca de R$ 800 a R$ 1,9 mil).

O apelido segue o caminho aberto em 2019 pelo GA-2100. A caixa octogonal do modelo rendeu a comparação com o Royal Oak, da Audemars Piguet, e o nome "CasiOak". Na relojoaria, esses batismos informais costumam partir dos colecionadores, sem participação das marcas. Em alguns casos, o nome acaba adotado oficialmente anos depois, como fez a Piaget com o "Andy Warhol" e a Zenith com o "Cover Girl".

Um Rolex sem Steve McQueen

Explorer II 1655, o “Steve McQueen”: o ponteiro laranja de 24 horas também rendeu ao modelo o apelido de “Freccione” (Reprodução/Chrono24)

Lançado em 1971, o Explorer II referência 1655 foi pensado para espeleólogos e exploradores que passavam longos períodos sem luz natural. O ponteiro laranja de 24 horas, que ajuda a distinguir o dia da noite, rendeu ao modelo o apelido italiano de "Freccione", algo como "flechão". O nome mais conhecido, porém, é "Steve McQueen", embora não exista registro de que o ator tenha usado um. Nas fotos, McQueen aparece com um Submariner referência 5512.

Segundo a revista Revolution, o colecionador Jake Ehrlich chegou a entrevistar ex-mulheres de McQueen e o filho dele, Chad, para confirmar que o ator nunca teve um Explorer II. A loja nova-iorquina Analog/Shift atribui a confusão a um erro de identificação nos primeiros anos da internet.

A busca de Chuck Maddox

Speedmaster 376.0822, de 1987: Chuck Maddox comparou a busca pelo modelo à do Santo Graal, e daí veio o apelido (Reprodução/Chrono24)

A Omega lançou em 1987 o Speedmaster referência 376.0822, que tinha caixa do Moonwatch, movimento automático, dia, data e indicação de 24 horas. O modelo saiu de linha no ano seguinte, com produção estimada em cerca de 2 mil unidades. A raridade chamou a atenção do americano Chuck Maddox, uma das maiores referências em cronógrafos Omega. Em 1999, ele contou no fórum TimeZone como procurava o relógio e comparou essa procura à busca do rei Arthur pelo Santo Graal. O apelido "Holy Grail" se espalhou entre colecionadores e aparece até hoje nos catálogos das casas de leilão.

Um Seiko no Skylab

Seiko 6139 de mostrador amarelo, o “Pogue”: o astronauta William Pogue levou um 6139 amarelo ao Skylab 4, em 1973 (Reprodução/Chrono24)

Em 1972, durante o treinamento para o programa Skylab, o astronauta William Pogue comprou um cronógrafo Seiko 6139 de mostrador amarelo por US$ 71 (cerca de R$ 390) numa loja da base aérea. O Speedmaster fornecido pela Nasa ainda não tinha chegado, e ele passou a usar o Seiko para cronometrar a queima dos motores. Quando a Skylab 4 decolou, em 16 de novembro de 1973, Pogue levou o relógio no bolso do traje, sem autorização oficial. Nos 84 dias em órbita, usou o Omega no pulso direito e o Seiko no esquerdo, ajustado no horário central dos Estados Unidos.

A história só veio a público décadas depois. O colecionador David Bruno encontrou uma menção ao Seiko numa transcrição da missão e entrou em contato com o astronauta. Em 2008, a Heritage Auctions leiloou o relógio por US$ 5.975 (cerca de R$ 33 mil). Desde então, os 6139 amarelos são chamados de "Pogue". Em 2024, a Seiko homenageou o modelo com o Prospex Speedtimer SSC947, que tem movimento solar.

O presente que Nixon recusou

Speedmaster BA 145.022, em ouro 18 quilates: a Omega fez 1.014 unidades em 1969, e as duas primeiras foram recusadas por Nixon e Agnew (Reprodução/Chrono24)

Para celebrar a chegada do homem à Lua, em 1969, a Omega produziu 1.014 unidades do Speedmaster BA 145.022, a primeira versão do modelo inteiramente em ouro 18 quilates. As duas primeiras foram destinadas ao presidente Richard Nixon e ao vice Spiro Agnew. Os dois tiveram de recusar o presente por causa do valor alto, já que as regras americanas limitam os presentes que autoridades podem aceitar. Os relógios estão hoje no museu da Omega, na Suíça, e o modelo ficou conhecido como "Nixon".

Os astronautas receberam suas unidades numeradas num jantar de gala em Houston, em novembro de 1969, e a maior parte da série foi vendida ao público. O exemplar de Neil Armstrong, de número 17, foi leiloado pela RR Auction em abril de 2025 por US$ 2,125 milhões (cerca de R$ 11,7 milhões). Foi o maior valor já pago por um Speedmaster Professional.