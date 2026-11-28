Aos poucos, a Ford tem trilhado um dos caminhos mais autênticos para desenvolver uma operação que não dependa de produção local e se mantenha relevante diante do avanço das marcas chinesas no mercado nacional.

O último exemplo foi dado na quarta-feira passada (25), quando Martín Galdeano, presidente da Ford América do Sul, confirmou de uma vez mais cinco lançamentos: Territory FHEV, Territory PHEV, Territory Max, Territory Platinum e Bronco Basecamp. Todos estrearão ao longo de 2027, assim como as picapes Ranger Tremor, Ranger PHEV e F-150 Raptor.

A originalidade está na oferta de produtos mais eclética – e por isso interessante – do mercado nacional, que começa com um banquete de picapes, passa por veículos comerciais, vans elétricas e SUVs e tem no topo da gama um esportivo sexagenário, que inclusive também acaba de ser renovado com a versão GT Performance, lançada no último Festival Interlagos.

“Continuamos focados no nosso plano, trazendo novidades em todos os segmentos em que atuamos – picapes, SUVs, ícones de performance e veículos comerciais – e dando poder de escolha aos clientes, com opções a diesel, gasolina, flex, híbridos e elétricos. Essa estratégia tem pavimentado o caminho do nosso crescimento e será reforçada com os lançamentos que traremos em 2027”, avalia Galdeano.

O executivo confirmou ainda que no próximo ano a empresa vai inaugurar um novo prédio no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia, em Camaçari, na Bahia, com capacidade para mais de 1.000 engenheiros e técnicos. A nova instalação reforça a América do Sul como referência em desenvolvimento de produto, serviços e tecnologia.

Cinco Territory

Imponente, espaçoso e bem equipado, mas sem “sabor” Ford, o Territory destoa dos colegas de showroom pelos genes herdados da Jiangling Motor Company (JMC). No entanto, a parceria com a fabricante chinesa funcionou: o SUV foi o principal destaque do avanço da marca na América do Sul ao crescer mais de 54% e somar 45 mil unidades vendidas.

Daí a investida em mais quatro versões do modelo, que vai confirmando seu papel de carro de volume da marca no Brasil. “O Territory tem hoje apenas um modelo. Agora, passará a oferecer uma família completa para competir de forma muito mais forte e crescer dentro do segmento”, avalia Marcel Bueno, diretor de Marketing da Ford América do Sul.

Segundo Galdeano, as versões Platinum (gasolina) e PHEV (com mais de 300 cv de potência combinada e autonomia de 1.100 km) serão as primeiras a chegar, ainda no primeiro semestre de 2027; as configurações FHEV e Max (de sete lugares) chegam no fim do ano.

Picape de corrida e mais Bronco

A Ford pode ter abandonado seus tradicionais sedãs – o que ainda não superamos –, mas sua fidelidade às picapes é o que tem determinado a relevância do seu papel no novo cenário automotivo global.

Em abril, a Ford abrirá a pré-venda da F-150 Raptor, um monstro off-road de 450 cv e com as digitais da Ford Racing, a divisão de competição da fabricante. A marca ainda não divulgou os preços da novidade, que custará algo substancialmente além dos R$ 580 mil da F-150 Tremor.

Ainda no segundo trimestre de 2027 chegam duas novas versões da Ranger. A Tremor vai estrear o novo motor 2.3 EcoBoost flex, desenvolvido localmente e com cerca de 280 cv e 0 a 100 na casa de 7 segundos. Ela terá ainda suspensão reforçada e outros recursos para aumentar a capacidade off-road. Acima dela estará a híbrida (plug-in), com mais de 350 cavalos.

Há tempos fãs da linha de SUVs cascudos clamam por mais versões do Bronco, unanimidade no mercado brasileiro. Ela finalmente virá, encarnada no Bronco Basecamp, um híbrido de 400 cavalos e autonomia estendida de até 1.200 quilômetros. Chega no segundo semestre.

E o Everest?

Quando lançou a linha Tremor, em junho do ano passado, a Ford expressou suas intenções de comercializar o Everest no Brasil.

Contudo, a produção na Tailândia e o motor 2.3 turbo a gasolina aparentemente atrapalharam os planos da empresa. Questionada sobre a importação do SUV da Ranger, respondeu apenas que está “constantemente avaliando os desejos de nossos clientes para oferecer, de forma sustentável, os melhores produtos, alinhados às suas necessidades” e que neste momento “não tem nada para anunciar” sobre o modelo no mercado brasileiro.

Ano de crescimento

Durante o anúncio dos novos modelos, a Ford também revelou que está crescendo na América do Sul, onde avançou 9% até outubro e prevê fechar o ano com cerca de 145 mil veículos entregues, com a Ranger caminhando para manter o patamar de 70 mil a 75 mil unidades.

No Brasil, a empresa cresceu 5% até outubro, tendo como carro-chefe a Ranger, que somou cerca de 30 mil exemplares comercializados e ampliou para 24% sua participação no segmento, liderado pela Ford em julho e setembro. Com doze configurações atualmente disponíveis, a picape ganhará as versões Tremor, equipada com um 2.3 EcoBoost flex que promete superar os 270 cv; e PHEV bicombustível.

Entre os SUVs, o Territory cresceu 14%, com mais de 7,6 mil unidades. A Maverick Híbrida mais que triplicou as vendas, chegando a 1.500 emplacamentos.