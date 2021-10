G-Shock: relógio 'indestrutível' da Casio ganha duas novas coleções

Fabricante de alguns dos relógios mais resistentes do mundo, a G-Shock anunciou nesta semana o lançamento de duas novas coleções que, com o uso de metal e carbono, dão nova roupagem aos clássicos da marca, que é a principal divisão da fabricante japonesa Casio.

Pensada para contextos mais urbanos e sofisticados, a linha GM-2100 é uma evolução do tradicional GA-2100, chamada de "Metal Covered" justamente pelo novo aro metálico envolve o mostrador. Com pulseira texturizada com pontos quadrados, o novo modelo está disponível nas cores prata, azul acinzentado, verde escuro e vermelho.

Ainda no mood metalizado, a G-Shock também lançou os modelos GMS-2100, com tonalidades mais delicadas (rosé, cinza escuro e prata com pulseira verde) e bisel com acabamento em aço. Todas as versões tem resistência à água até 200 metros.

Outdoors

Já para os aventureiros, a marca lançou a linha GA-2200 Carbon. Igualmente fino, mas com botões mais largos que facilitam o manuseio do relógio, os modelos desta coleção têm seu módulo principal protegido por uma caixa reforçada com fibra de carbono. Ou seja: a resistência dele a qualquer tipo de impacto é absoluta, fazendo do "Carbon" um relógio praticamente indestrutível.

Com bateria que chega a durar dois anos, a linha Carbon está disponível em quatro opções de cores: preto com azul, laranja, all black e azul. A resistência à água desses modelos também é de até 200 metros.

Preços

Os modelos da linha GM-2100, com o aro metálico, custam a partir de R$1199. Já os modelos da linha GA-2200, revestidos com fibra de carbono, custam a partir de R$1799. Todos eles estão disponíveis no site oficial da marca e em revendedores autorizados - a lista completa também está disponível no site.