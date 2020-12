Rolex, Panerai, TAG Heuer: os leilões milionários dos relógios

Na parte de trás da caixa do Rolex Daytona está gravada a frase drive slowly, dirija devagar. Foi um presente de Joanne Woodward ao seu marido, Paul Newman, ator e corredor. O modelo ficou famoso após o filme 500 Milhas, de 1969, em que o ator exibia o relógio no pulso. A peça foi colocada à venda pela filha do casal, Clean Newman Suderlund. Alcançou a cifra de 5,75 milhões de dólares.

A venda aconteceu no leilão Racing Pulse, promovido pela Philips em Nova York, na última sexta-feira 12 de dezembro. Não foi o único arremate de um modelo eternizado nas telas. O TAG Heuer Monaco, usado por Steve McQueen nas filmagens de As 24 Horas de Le Mans, e depois dado de presente ao seu mecânico, foi vendido no mesmo leilão por 2,2 milhões de dólares, mais de dez vezes o lance inicial.

E então chegamos a Sylvester Stallone. O Panerai Luminor que ele usou no filme Daylight, de 1996, foi colocado para lances. Junto vinha uma carta escrita pelo ator atestando a veracidade do modelo, um cartaz do filme, duas pulseiras extras de couro. O valor alcançado foi menor do que os relógios de Newman e McQueen, apenas 214 mil dólares. Mas toda sua coleção, incluindo quatro Richard Mille, chegou a 3,1 milhões de dólares.

Atores como garoto-propaganda

O Panerai Luminor modelo 5218-201A de Stallone estava estimado entre 40 mil e 80 mil dólares. O martelo foi batido depois de quatro minutos de lances. “Eu queria um relógio que ninguém nunca tivesse visto. Depois, não tirei mais do pulso até o fim das filmagens”, disse Stallone. De fato, até então a Panerai era uma marca local italiana, que havia fornecido equipamentos para a Marinha.

A afinidade de Stallone, seguida depois por Arnold Schwarzenegger, pode ter sido fundamental na rápida escalada da Panerai ao seleto grupo da alta relojoaria. Pouco depois a marca foi vendida ao grupo Vendome, que mais tarde formaria o conglomerado Richemont. Uma manufatura para a produção de movimentos próprios foi instalada na Suíça e o resto é história.

Stallone pode ter feito mesmo para a Panerai do que McQueen para a TAG Heuer. Frédéric Arnault, CEO da TAG Heuer, compartilhou em suas redes: “Steve McQueen e seu Heuer Monaco não apenas se tornaram um dos relógios mais reconhecidos e celebrados do século passado, mas moldaram para sempre a cultura da TAG Heuer. O resultado recorde é um testemunho da importância histórica e do legado contínuo desse relógio.”

Foi o relógio de pulso Heuer mais caro já vendido até hoje. O relógio abriu com um lance de 200 mil dólares e chegou ao seu preço final depois de sete minutos. Lançado em 1969, o Monaco da Heuer representou uma virada de jogo para a marca. Foi o primeiro relógio cronógrafo de pulso quadrado, à prova d’água e automático do mundo.

Desenhado por Jack Heuer, o relógio foi batizado em homenagem à famosa pista de corrida de Fórmula 1 e foi escolhido por Steve McQueen quando começaram as filmagens de As 24 Horas de Le Mans. Ao final, foi dado de presente ao mecânico-chefe do filme e mecânico pessoal de McQueen, Haig Alltounian. Ao ator mandou gravar uma dedicatória no fundo da caxa : “TO HAIG Le MANS 1970”.

No total, o leilão da Philips arrecadou 133 milhões de dólares. “Do Rolex de Clea Newman ao Panerai de Sylvester Stallone e o Heuer de Steve McQueen, vimos uma competição acirrada por essas peças únicas e de importância histórica”, disse Paul Boutros, chefe de relógios de Phillips.

Steve McQueen no filme As 24 Horas de Le Mans: com o TAG Heuer Monaco no pulso Steve McQueen no filme As 24 Horas de Le Mans: com o TAG Heuer Monaco no pulso

“O mercado de relógios nunca foi tão forte”, acrescentou Aurel Bacs, consultor sênior da Phillips. Este ano, participaram pessoas de 60 países. “Apesar de todas as incertezas que testemunhamos com os eventos de 2020, a demanda nos levou ao ano de maior sucesso.” Em comunicado após a venda, a Phillips observou que os relógios militares tiveram um desempenho especialmente bom. Vem uma tendência por aí?