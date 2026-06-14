A regra dos 3 anos: por que a Patek Philippe escolhe quem compra os modelos mais cobiçados

Comprar um Nautilus novo numa revendedora autorizada da Patek Philippe exige mais do que dinheiro. A marca não opera com lista de espera aberta, e a maioria dos compradores sequer chega a ser considerada para os modelos mais disputados. O acesso depende de um histórico de compras construído ao longo do tempo com a própria revendedora.

O modelo funciona assim: clientes que compraram outras peças da marca ao longo do tempo têm prioridade quando surge uma alocação disponível. A Patek Philippe produz cerca de 72 mil peças por ano no total. O Nautilus representa aproximadamente 3.900 unidades, menos de 4% do volume. Com a demanda estruturalmente acima disso, a alocação virou critério de seleção.

A regra não escrita

Entre revendedores e colecionadores, circula o que o mercado chama de "regra dos 3 anos": um compromisso verbal e ético exigido pelas boutiques autorizadas de que o comprador de um Nautilus ou Aquanaut não revenderá a peça no mercado secundário antes de três a cinco anos. Quem descumpre entra na lista de persona non grata da marca e perde o acesso a futuras alocações. Nenhum contrato é assinado, nenhuma cláusula é formal, mas as consequências são conhecidas por quem opera nesse universo.

O critério vai além do tempo de espera. Revendedores em mercados como o americano e o europeu relatam que históricos de compra da ordem de US$ 50 mil a US$ 100 mil em outras referências da Patek são frequentemente necessários antes de um Nautilus entrar em cogitação.

Alguns colecionadores mencionam investimentos acumulados de US$ 200 mil a US$ 500 mil no relacionamento com a autorizada antes de receber qualquer consideração para os modelos mais disputados.

No Brasil, a H. Stern figura entre as revendedoras autorizadas da marca, e a lógica aplicada segue a mesma linha. Relojoarias de alta relojoaria, como a Frattina, referência no segmento em São Paulo desde 1943, conhecem bem essa dinâmica pelo que circula entre colecionadores do mercado local.

Como comprar um Patek Philippe Nautilus

Quatro variações da coleção lançada pela Patek Philippe em 2021 como parte da despedida do 5711 (Divulgação)

Para quem aspira a um Nautilus novo pela via oficial, o caminho começa antes do Nautilus. A recomendação padrão entre colecionadores experientes é iniciar o relacionamento com a autorizada por modelos mais acessíveis da marca, como o Calatrava, sendo transparente com o vendedor sobre o interesse futuro nos modelos esportivos. O objetivo é duplo: construir histórico de compras e sinalizar que a intenção é de colecionador, não de revendedor. A Hypebeast, em guia publicado em 2019, recomendava inclusive solicitar confirmação por e-mail sobre a inclusão em lista de espera ao fechar a primeira compra.

Para quem não quer esperar, o mercado secundário é a alternativa imediata, com preço em proporção. O 5711 descontinuado é negociado entre US$ 110 mil e US$ 300 mil dependendo da referência e do estado da peça, contra um preço de tabela original de cerca de US$ 34 mil.

O relógio que a marca precisou parar de fazer

O Nautilus foi criado por Gérald Genta em 1974 e lançado em 1976. O design, inspirado nas escotilhas de navios transatlânticos, ia contra tudo o que a Patek Philippe representava até então. A marca era conhecida por relógios de ouro finos e discretos. O Nautilus chegou em aço inoxidável, com 40 mm de caixa e resistência a 120 metros de profundidade. No lançamento, o próprio Philippe Stern, então presidente, descreveu a demanda como "modesta".

O 5711, lançado em 2006, foi a versão que consolidou o modelo como objeto de desejo absoluto. "Estamos atendendo talvez 10% da demanda, e vai continuar assim", disse Thierry Stern ao New York Times em 2019. Em janeiro de 2021, a Hodinkee confirmou com a Patek Philippe o encerramento do 5711. A notícia, nas palavras de um jornalista da época, foi comparada à Porsche decidindo cancelar o 911. Stern explicou o raciocínio: "Não quero que um único modelo represente 50% ou mais da nossa coleção." O 5711 foi encerrado com uma série final em mostrador verde e uma edição limitada em azul Tiffany, restrita a 170 unidades.

O primeiro exemplar foi a leilão na Phillips e atingiu US$ 6,5 milhões, novo recorde mundial para um relógio de aço. Em 2024, um Nautilus 5711 com gravação manual em motivos maori levantou CHF 6,7 milhões num leilão beneficente em Genebra, superando o recorde anterior.

O substituto chegou em outubro de 2022 na forma do 5811, em ouro branco de 18 quilates e caixa de 41 mm. A mudança de material alterou o perfil de acesso à peça. O preço de tabela partiu de US$ 72 mil e o modelo é negociado com prêmio de cerca de 130% no mercado paralelo. Para o Aquanaut, lançado em 1997 como versão mais moderna do Nautilus, a lista de espera nas autorizadas gira entre três e cinco anos, e modelos em aço chegam a ser negociados entre 30% e 100% acima do preço de tabela.