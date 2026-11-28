Depois do treino, o aluno poderá tomar um shake proteico no bar, passar alguns minutos em uma banheira de gelo, receber uma massagem e ir embora com o cabelo escovado, sem pagar nada além da mensalidade. Essa é a proposta da Wave Exclusive, unidade superpremium que a rede catarinense de academias Wave vai abrir no centro de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. A mensalidade será de R$ 3 mil, e a inauguração está prevista para o período entre o fim de 2027 e o começo de 2028.

O espaço terá cerca de 2.500 m² e capacidade limitada a 500 alunos. O atendimento seguirá a proporção de um professor para cada quatro clientes, com acompanhamento nutricional e de fisioterapia incluído no plano. A academia também não vai vender diárias, o chamado day use, nem oferecer aulas experimentais, duas práticas comuns no modelo convencional de academias.

Treino, recuperação e salão

Mensalidade de R$ 3 mil inclui massagens, banheira de gelo, bar de shakes e cabeleireiro (Divulgação)

Além das áreas equipadas para as atividades físicas, a Wave Exclusive terá espaços com banheiras de gelo para recuperação muscular e ambientes reservados para massagens. O bar vai servir shakes, isotônicos, cafés e bebidas proteicas, entre outras opções, e os serviços de beleza, como cabeleireiro, também entram no pacote mensal.

"Percebemos uma demanda crescente de pessoas que buscam mais do que uma academia bem equipada. São clientes que valorizam o tempo, o atendimento individualizado e a possibilidade de cuidar da saúde e do bem-estar com conforto e exclusividade. A Wave Exclusive nasce para atender esse perfil, com uma proposta realmente diferenciada de serviços e uma experiência que não termina quando o treino acaba", afirma Marcos Gracher, CEO e fundador da Wave.

O modelo de Nova York e Londres

Segundo Gracher, o conceito acompanha uma mudança internacional no consumo de luxo, que passou a se associar cada vez mais à saúde, ao bem-estar e às experiências personalizadas. O Global Wellness Institute incluiu entre as tendências de 2026 o avanço dos social wellness clubs, estabelecimentos que combinam atividade física, recuperação e espaços de convivência. Nova York e Londres estão entre as cidades que já seguem esse modelo.

Sete unidades no litoral catarinense

Fundada em 2000, a Wave atende cerca de 15 mil alunos em sete unidades localizadas em Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Navegantes e Porto Belo. A matriz fica na Barra Sul, em Balneário Camboriú, e está entre as cinco maiores academias do país, com 7.200 m² distribuídos em seis andares, piscinas, sauna, equipamentos de alta tecnologia e área exclusiva para atendimento com personal trainer.

As unidades oferecem avaliação física, aulas coletivas, musculação, treinamento funcional, atividades aeróbicas, artes marciais e pilates, além de estúdios dedicados para acompanhamento personalizado. A rede mantém ainda o Nutri Wave, programa de orientação nutricional, e o Fisio Wave, com suporte de fisioterapeutas. Os profissionais são formados pela Universidade Corporativa Wave, criada para manter o padrão técnico e de atendimento das academias, que trabalham com equipamentos de marcas como a Life Fitness.

A Wave Exclusive integra o plano de expansão da empresa, que prevê a abertura de dez novas unidades em Santa Catarina nos próximos três anos, com investimento total estimado em R$ 100 milhões.