A volta das marcas populares britânicas, com estrelas e stylists de IA

A Asos divulgou nesta quinta-feira (5) o balanço do ano fiscal encerrado em agosto e voltou ao lucro antes de impostos, com £ 24,4 milhões (R$ 179 milhões), depois de um prejuízo de £ 281,6 milhões (R$ 2,07 bilhões) no ano anterior. No quarto trimestre, a varejista online registrou crescimento de vendas pela primeira vez desde o ano fiscal de 2022, resultado que a companhia atribui a uma reestruturação baseada em margens maiores, corte de custos e menos dependência de promoções.

A recuperação da Asos acompanha uma mudança de rota entre as redes de moda acessível que dominaram o varejo britânico no começo dos anos 2000 e, na última década, perderam terreno para plataformas como a Shein e para a revenda de peças usadas. Em vez de disputar apenas preço e volume, essas empresas passaram a investir em serviços, colaborações com nomes conhecidos e presença em eventos antes restritos às grifes.

Styling como produto

Law Roach, estilista de Zendaya, assumiu em setembro o cargo de stylist-in-residence da Asos, criado especialmente para ele (Reprodução/Instagram)

Em setembro, a Asos contratou Law Roach, stylist responsável pela imagem de Zendaya, como seu primeiro stylist-in-residence, com a missão de conduzir campanhas sazonais, conteúdo digital e narrativas criativas da marca.

O cargo foi criado especialmente para ele e inclui as seis capas que marcam o relançamento da ASOS Magazine. A contratação integra uma estratégia batizada de The Stylist, sustentada por uma pesquisa em que 68% dos consumidores disseram ser mais fácil saber o que comprar do que como usar a peça. A plataforma também passou a oferecer consultorias com inteligência artificial, provador virtual e a opção de comprar um look completo de uma vez.

A mesma lógica orientou a Asos Adaptive, primeira coleção adaptativa da empresa, criada com a consultoria de acessibilidade Tilting the Lens e lançada em 24 de setembro com 51 peças femininas, masculinas e plus size, vendidas entre £ 32 e £ 65. Na pesquisa feita para o projeto, 86% dos participantes apontaram conforto e caimento como principais motivos de compra, e roupas para ocasiões especiais apareceram como uma lacuna do mercado.

Da loja para a passarela

Peça da parceria entre Gap e Victoria Beckham, que estreou em abril com 38 itens e ganhou coleção de outono-inverno em outubro (Reprodução/Instagram)

A Marks & Spencer escolheu o centenário de sua operação de moda para estrear na London Fashion Week, em 18 de setembro, com peças das linhas Collection, Per Una e Autograph. O desfile aconteceu no Design Museum, em Kensington, e as roupas foram colocadas à venda logo depois, no site e em dez lojas principais no Reino Unido e na Irlanda. A rede já havia testado o formato neste ano com um desfile transmitido ao vivo em Ibiza e outro no pit lane de Silverstone, durante o GP britânico de Fórmula 1.

A Gap seguiu pelo caminho da colaboração. A parceria de várias temporadas com Victoria Beckham estreou em 24 de abril com 38 peças baseadas em clássicos da marca, como jeans, cáqui, camisetas e fleeces, vendidas entre US$ 34 e US$ 328 na América do Norte, no Reino Unido, no Japão e na China. Em outubro, a dupla lançou a coleção de outono-inverno, distribuída também na Europa, na Austrália e no Oriente Médio.

A volta da Topshop

Depois de desaparecer das ruas britânicas com o colapso do grupo Arcadia, em 2021, a Topshop retomou o varejo físico por meio da Liberty e de pop-ups na John Lewis. Em 2024, a Asos vendeu 75% da marca à dinamarquesa Bestseller e manteve os 25% restantes. Desde fevereiro de 2026, a Topshop está em 32 lojas da John Lewis, incluindo unidades como Oxford Street, Bluewater, Glasgow e Manchester Trafford, enquanto a Topman ocupa seis endereços.

Para o ano fiscal corrente, a Asos projeta Ebitda ajustado entre £ 180 milhões e £ 200 milhões (R$ 1,3 bilhão a R$ 1,5 bilhão), acima do consenso de mercado de £ 177 milhões. O CEO José Antonio Ramos Calamonte afirmou que o ataque hacker sofrido em 6 de outubro pode custar até £ 8 milhões (R$ 59 milhões).