O fim de semana mistura duas releituras de mitos da cultura pop com documentários sobre pessoas reais. Uma franquia clássica da ficção científica volta em forma de série e um personagem de Victor Hugo ganha uma nova versão, enquanto MUBI e HBO Max apostam em documentários sobre memória, família e amizade.

Entre as séries, o destaque é Blade Runner 2099, minissérie do Prime Video com Michelle Yeoh e Hunter Schafer, ambientada 50 anos depois de Blade Runner 2049. No Disney+, Verdade Oculta, com Ethan Hawke, encerra a segunda temporada. Na HBO Max, Ao Menor Toque acompanha a amizade entre Colin Farrell e a irlandesa Emma Fogarty.

Nos filmes, a Netflix estreia Quasímodo: A Alma de Paris, com Vincent Cassel no papel principal. A MUBI adiciona A Cordilheira dos Sonhos, que fecha a trilogia de Patricio Guzmán sobre o Chile, e Pais e Filhos, de Hirokazu Koreeda. Nos cinemas, estreia Tudo Pode Ser Visto, documentário de Nathan Fielder sobre Elizabeth Holmes.

Confira os 6 filmes e séries para assistir neste fim de semana:

Blade Runner 2099 (Prime Video)

Ambientada 50 anos depois de Blade Runner 2049, a minissérie mostra um mundo em que os replicantes ganharam espaço e os humanos tentam recuperar o que perderam. Michelle Yeoh e Hunter Schafer (Euphoria) vivem uma dupla obrigada a caçar replicantes fugitivos juntas, em uma relação nada tranquila. A criação é de Silka Luisa (Shining Girls), com Ridley Scott, diretor do filme original, como produtor executivo. Os oito episódios estão disponíveis de uma vez.

Verdade Oculta — temporada 2 (Disney+)

A série criada por Sterlin Harjo (Reservation Dogs) chega ao fim da segunda temporada. Ethan Hawke volta como Lee Raybon, jornalista independente que expõe os podres das figuras poderosas de Tulsa, em Oklahoma. O personagem foi inspirado no jornalista real Lee Roy Chapman, que trabalhou com Harjo. Nesta temporada, a trama aprofunda a relação de Raybon com a família, em especial com o pai, Frog, vivido por Tommy Lee Jones.

Ao Menor Toque (HBO Max)

Dirigido por Rachel Fleit, o documentário acompanha a irlandesa Emma Fogarty, que nasceu com epidermólise bolhosa, doença genética rara que causa bolhas e feridas na pele ao menor contato. Contrariando as previsões médicas, ela chega aos 40 anos e comemora com a Maratona de Dublin ao lado do amigo Colin Farrell. Nos últimos quilômetros, o ator empurra a cadeira de rodas dela. O filme acompanha a preparação para a prova e uma amizade de 15 anos.

Quasímodo: A Alma de Paris (Netflix)

Esta produção francesa não reconta O Corcunda de Notre-Dame. Ela imagina a vida do homem que teria inspirado o sineiro criado por Victor Hugo. A história se passa em Paris, em 1830, às vésperas da Revolução de Julho e sob a ameaça de uma epidemia de cólera, quando o protagonista passa a ser perseguido por um médico que quer usá-lo em experimentos. A direção é de Jean-François Richet (Inimigo Público nº 1), e o elenco tem Vincent Cassel, Benjamin Voisin, Karim Leklou e Daphné Patakia.

A Cordilheira dos Sonhos (MUBI)

O documentário encerra a trilogia de Patricio Guzmán sobre o Chile, iniciada com Nostalgia da Luz e O Botão de Pérola. Partindo da Cordilheira dos Andes, que separa o país do resto do mundo, o cineasta chileno, exilado desde o golpe de Pinochet, mistura memória pessoal e história política. Uma das figuras centrais é o documentarista Pablo Salas, que ficou no país e filmou a repressão da ditadura por décadas. O filme ganhou o Olho de Ouro de melhor documentário em Cannes, em 2019.

Pais e Filhos (MUBI)

No drama de Hirokazu Koreeda (Assunto de Família), Ryota, um empresário rígido, e a mulher descobrem que Keita, o menino de seis anos que criaram, foi trocado na maternidade. O encontro com a família que criou o filho biológico deles, mais pobre e mais afetuosa, coloca em choque o vínculo de sangue e o vínculo da convivência. Inspirado em casos reais de bebês trocados no Japão nos anos 1960, o longa ganhou o Prêmio do Júri em Cannes em 2013.

Para ver no cinema: Tudo Pode Ser Visto

Dirigido por Nathan Fielder (The Rehearsal) e Lance Oppenheim, o documentário da A24 acompanha os últimos 34 dias de Elizabeth Holmes, ex-CEO da Theranos, antes de ser presa no Texas, em 2023. Fielder aparece em cena fazendo perguntas diretas a Holmes, e as conversas que não puderam ser gravadas são reencenadas com Amanda Seyfried, que interpretou Holmes na série The Dropout. O filme encerrou a 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Na crítica da EXAME, ele é apontado como forte candidato ao Oscar de Melhor Filme de 2027, o que seria inédito para um documentário.