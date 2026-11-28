Dentro dos 0,49 quilômetro quadrado do Estado da Cidade do Vaticano, onde vive o papa Leão XIV, funciona um supermercado que turistas, peregrinos e moradores de Roma não conseguem visitar. Batizada de Tigre-Annona, a loja é administrada pelo grupo italiano Magazzini Gabrielli. Para fazer compras ali é preciso um cartão emitido pelo Governatorato, o órgão que governa o território da Santa Sede.

O cartão é dado aos cerca de 880 moradores do país, aos funcionários do Governatorato e da Santa Sede, a religiosos e a diplomatas credenciados. Dos 673 cidadãos vaticanos, 458 vivem dentro dos muros, entre eles 120 integrantes da Guarda Suíça Pontifícia. Os produtos são vendidos sem IVA, o imposto sobre valor agregado cobrado na Itália, um benefício valorizado por quem trabalha e mora no Vaticano.

Uma rede de Ascoli Piceno na Santa Sede

Fachada do supermercado do Vaticano, que fica no espaço do antigo Spaccio Annonario e é a primeira loja da Magazzini Gabrielli fora da Itália (Reprodução/Governatorato)

A loja fica no espaço do antigo Spaccio Annonario, armazém histórico dos funcionários do Vaticano. Segundo o Governatorato, a escolha da Magazzini Gabrielli passou por um processo de seleção que avaliou transparência, eficiência e afinidade com os valores da instituição. A empresa da família Gabrielli, de Ascoli Piceno, na região de Marche, foi fundada em 1892 e é comandada hoje por Laura Gabrielli, da quarta geração. O grupo tem cerca de 315 lojas em Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise, com as bandeiras Oasi, Tigre e Tigre Amico, e cresceu em Roma ao comprar os 54 mercados da Coop Alleanza 3.0 na capital.

A unidade do Vaticano é a primeira do grupo fora da Itália. A inauguração foi em 14 de outubro de 2025, cinco meses depois da eleição de Leão XIV. Houve bênção, e a fita foi cortada pela irmã Raffaella Petrini, presidente do Governatorato, e por Laura Gabrielli. O cardeal Arthur Roche também esteve presente. A loja abriu para os funcionários na manhã seguinte.

Onze mil itens e seis caixas

O supermercado tem 1.321 metros quadrados, 875 deles de área de vendas, além de seis caixas, 34 funcionários e 30 vagas de estacionamento reservadas. São cerca de 11 mil produtos, com destaque para itens de produtores locais na padaria, na delicatéssen e no hortifrúti. Há balcões de atendimento para carnes, pães, frios e pratos prontos e uma pequena área para refeições. A loja abre de segunda a sábado, das 7h às 19h30, num horário mais longo que o do antigo armazém.

A reforma deixou a loja mais moderna e eficiente e reduziu o impacto ambiental, em linha com o compromisso do Governatorato com a encíclica Laudato Si', publicada pelo papa Francisco em 2015. Segundo o jornal ItaliaOggi, o novo modelo também prevê descontos para famílias numerosas.

O maior consumo de vinho do mundo

A isenção de impostos ajuda a explicar um dado do país. De acordo com o Wine Institute, entidade sediada na Califórnia, o Vaticano registrou em 2014 o maior consumo de vinho per capita do mundo, com 74 litros por pessoa ao ano, o dobro da média italiana. O número reflete a população muito pequena, o uso do vinho nas missas e o fato de a bebida ser vendida no supermercado quase sem impostos.

Quase todo esse vinho vem da Itália. Dados do WITS, a base de comércio exterior do Banco Mundial, mostram que em 2019 os italianos forneceram 99,9% do volume importado pelo Vaticano, 63.163 de 63.214 litros. Em 2021, a fatia italiana foi de 96,3%, e a Áustria ficou com 3,6%. A revista The Drinks Business calcula que, se cerca de 5 mil pessoas consomem o vinho vaticano ao longo do ano, a média cai para algo entre 10 e 15 litros por pessoa, nível parecido com o da Alemanha e do Reino Unido.