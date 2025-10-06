Casual

G-Shock: o relógio indestrutível da Casio se une ao Strava

Modelo chega ao país por R$ 1.599,00 e combina resistência, monitoramento de performance e bateria de longa duração

Casio e Strava: integração busca oferecer maior precisão nos treinos (Casio/Divulgação)

Gabriela Ferreira
Redatora

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 06h56.

A G-Shock, marca de relógios ultrarresistentes, acaba de ampliar seu portfólio no Brasil. Com foco em performance e estilo para práticas esportivas, o modelo GBA 950, da linha G-Squad, é compatível com o aplicativo Strava, plataforma de wellness que reúne mais de 150 milhões de usuários no mundo.

A integração busca oferecer maior precisão nos treinos. “Conectado ao smartphone, o GBA 950 utiliza o GPS para corrigir medições de distância, garantindo maior assertividade no acompanhamento de ritmo e desempenho”, afirma a marca.

O modelo, conhecido pela resistência, foi desenvolvido em colaboração com a OUTSENSE Inc. Inspirada na engenharia do origami, a pulseira possui estrutura tridimensional que se adapta ao pulso durante o movimento, proporcionando ajuste ergonômico, estabilidade e conforto em atividades de diferentes intensidades.

Entre as funcionalidades, o GBA 950 reúne bateria de longa duração (com autonomia de até dois anos), conectividade bluetooth com correção automática de hora e contador de passos integrado. Disponível nas cores branca, preta e roxa, já está à venda no site oficial da marca por R$ 1.599.

Casio e Strava: integração busca oferecer maior precisão nos treinos (Casio/Divulgação)

Mercado de expansão

A parceria acontece em meio à tendência global de wellness e ao aumento do interesse por bem-estar e atividades físicas. Avaliado em US$ 2,2 bilhões, o Strava consolidou-se entre atletas profissionais e amadores.

Mesmo chegando ao Brasil somente em 2019 — dez anos após o lançamento nos Estados Unidos —, o país já é o segundo maior mercado da empresa, com mais de 21 milhões de esportistas.

Os benefícios da integração se estendem a usuários ativos em práticas de alto impacto, como treinos em trilhas. A G-Shock representa cerca de 60% das vendas da Casio no Brasil e agora busca ampliar seu público com modelos tecnológicos que ofereçam maior suporte à saúde e ao bem-estar do consumidor.

“Com o GBA 950, ampliamos a presença da linha G-Squad no Brasil, trazendo um modelo que combina tecnologia avançada, design diferenciado e conexão com aplicativos de ponta como o Strava. É um relógio que dialoga diretamente com o estilo de vida esportivo e urbano do consumidor brasileiro”, afirma Fernando Fukuda, gerente de marketing. 

