Adidas Superstar premium: marca lança nova linha de luxo A-Type

Com sucesso de vendas com produtos como o tênis Samba, a Adidas anunciou a A-Type, uma linha dentro de sua tradicional etiqueta Originals, que reinterpretará itens clássicos da marca com materiais premium.

A primeira coleção terá novas versões do agasalho Firebird, shorts Sprinter e bolsa Airliner, que serão feitos em couro e produzidos por ateliês europeus. Também entram no portfólio camisetas de cashmere; e uma versão de luxo do tênis Superstar original. Lançado nos anos 1970 para ser usado em partidas de basquete, a versão de luxo será feita em couro italiano e terá cadarços de cashmere com ponteiras de prata. Não espere uma caixa de papelão, pois o calçado será embalado em uma caixa de madeira com luvas para manusear o item.

Assim como grifes que adicionam cosméticos e acessórios no portfólio para expandir o mercado consumidor, e consequentemente os lucros, a Adidas também incluirá joias no sortimento de produtos. A marca anunciou que terá brincos e correntes com o logo Trefoil fundido em prata. A previsão é que o tênis custe em torno de 800 dólares.

"Estamos vendo um grande ressurgimento dos nossos ícones, como Samba, Gazelle e Campus", disse Torben Schumacher, gerente-geral global da Adidas Originals. Sentimos que este é o momento ideal para contar a história dos nossos produtos mais icônicos”, gerente-geral global da Adidas Originals ao site Business of Fashion, referindo-se à popular linha de tênis retrô da marca”.

Esta parece ser uma estratégia para evitar a 'crise do Samba', já que no ano passado, analistas ouvidos pela Reuters acreditavam que as vendas de modelos icônicos passariam provavelmente a cair neste ano. Para superar isso, uma das estratégias seria "não forçar a barra" para continuar vendendo esse tipo de tênis. Isso quer dizer não lançar modelos a qualquer custo (na maioria das vezes collabs caros, chegando a custar 350 dólares.

Após intensificar a produção do modelo Samba, as vendas saltaram de algumas centenas de milhares de pares por mês no início de 2023 para milhões de pares mensais, segundo o CEO Bjorn Gulden.

Investidores e analistas estão atentos a sinais de que a Adidas poderia se tornar excessivamente dependente de tênis, com o fim abrupto do negócio altamente lucrativo da Yeezy. A Adidas teve prejuízo em 2023 pela primeira vez em 30 anos depois que seu rompimento com o rapper e produtor americano Kanye West pôs fim à linha de tênis.

A A-Type será apresentada primeiramente para clientes fiéis da marca e influenciadores, e não há previsão de vendas ao público geral. Os preços acompanham os insumos de alto valor, com peças variando entre 500 dólares e 3 mil dólares. "[Nós] definitivamente acreditamos haver um público para isso", diz Schumacher.

A moda esportiva está em alta até entre as grifes. Ontem, 11, a Miu Miu anunciou o lançamento da Miu Miu Gymnasium, uma seleção de itens para atividades físicas referentes à coleção de verão 2025. Sem se esquecer que a maior patrocinadora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foi a LVMH.