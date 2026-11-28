Os espanhóis vão às urnas neste domingo, 29, em eleições gerais antecipadas convocadas após o Parlamento rejeitar medidas do governo para conter a crise imobiliária. Mais do que definir se o país encerra o ciclo de oito anos do socialista Pedro Sánchez ou abre espaço para uma coalizão de direita, o pleito colocará o próximo primeiro-ministro diante de um dilema imediato: como equilibrar promessas de campanha com o aperto nas contas públicas.

Segundo análise da consultoria de risco político Eurasia Group, os riscos fiscais na Espanha estão crescendo independentemente do resultado das urnas. "A Espanha corre risco de descumprir as metas fiscais da União Europeia a partir de 2027, por conta da desaceleração do crescimento e da flexibilização fiscal de 2026", afirma Julia Thomson, analista da Eurasia.

O retrato fiscal da Espanha e o alerta global

Os dados oficiais de Bruxelas, a sede do parlamento europeu, reforçam o sinal amarelo. De acordo com as projeções econômicas divulgadas pela Comissão Europeia em novembro, o PIB espanhol deve crescer 2,6% em 2026, mas desacelerar para 2,1% em 2027 e 1,9% em 2028. Ao mesmo tempo, o déficit público deve subir para 2,6% do PIB neste ano. Embora a dívida pública dê sinais de alívio — devendo cair para 99,2% do PIB em 2026 e chegar a 97,2% em 2028 —, o patamar segue muito acima do teto de referência de 60% estabelecido pela União Europeia.

O aperto em Madri ocorre em meio a uma escalada histórica do endividamento nas economias desenvolvidas. Segundo o Global Debt Report 2026, da OCDE, o estoque de títulos da dívida soberana dos países-membros atingiu o recorde de US$ 61 trilhões em 2025, com novas emissões projetadas para bater a marca inédita de US$ 18 trilhões em 2026 — levando a dívida em títulos a 85% do PIB do grupo.

A pressão de curto prazo também preocupa: segundo a entidade, 78% de tudo o que os governos da OCDE tomarem emprestado em 2026 servirá apenas para refinanciar dívidas já existentes. O alerta também veio do Fundo Monetário Internacional (FMI). Em declaração recente, a diretora-geral da instituição, Kristalina Georgieva, advertiu que o endividamento global chegará em breve a 100% do PIB — o maior nível desde a Segunda Guerra Mundial — e afirmou que o cenário "exige atenção urgente".

O choque entre promessas e realidade

Na campanha, tanto a direita quanto a esquerda apresentaram propostas que tendem a testar o limite fiscal a partir de 2027. O conservador Alberto Núñez Feijóo, do Partido Popular, prometeu cortes de impostos — incluindo o imposto de renda (IRPF) — e a correção das faixas tributárias pela inflação. Para a Eurasia, um governo liderado pelo PP tentaria manter um ajuste fiscal gradual para cumprir as regras europeias, o que deve obrigá-lo a adiar ou reduzir parte dessas promessas caso a economia desacelere. Já o programa do partido de extrema direita Vox, de Santiago Abascal, propõe cortes tributários ainda mais agressivos, classificados pela consultoria como "pouco realistas".

Já Pedro Sánchez, do PSOE, apostou em uma postura expansionista de curto prazo. Além de aprovar mais de 1 bilhão de euros em benefícios sociais, o governo prorrogou até 2027 o imposto extraordinário sobre grandes bancos (para financiar habitação) e propôs um imposto sobre fortunas acima de 100 milhões de euros. A agenda socialista inclui ainda novos aumentos do salário mínimo, reajustes no setor público e mais restrições a aluguéis — medidas que, na visão da Eurasia, aprofundam a pressão fiscal.

Cenário-base e impacto para o Brasil

Mesmo com a recuperação tardia do PSOE antes do período de veto a pesquisas, o cenário-base da Eurasia aponta para uma coalizão de centro-direita liderada pelo PP, tendo o Vox como parceiro júnior. A consultoria destaca que a fragmentação da esquerda — que obrigaria Sánchez a reunir até nove partidos de esquerda e regionais para formar maioria — favorece estruturalmente a direita. Ainda assim, a formação de governo não deve ser isenta de atritos, embora o Vox tenha perdido tração na reta final e tenda a ficar subordinado ao PP.

Caso a troca de comando se confirme, a Eurasia não vê risco de ruptura com o Brasil, mesmo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarar apoio a Sánchez na reta final da campanha. "A relação não seria a mesma que a com Pedro Sánchez, mas não quer dizer que o Brasil se afasta da Espanha", diz Thomson. "A tendência é que Lula parabenize o vencedor e que as relações se mantenham estáveis. Existe muito interesse comercial da Europa no Brasil e isso não deve mudar."