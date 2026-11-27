Algumas sagas cinematográficas definem a relação de uma geração inteira com o cinema. Em 1970, os pais dos jovens de hoje criaram um longevo relacionamento com George Lucas a partir da franquia Star Wars. Nos anos 2000, os millennials viveram algo bem parecido com Peter Jackson e sua premiada trilogia O Senhor dos Anéis. A década de 2020, ao que parece, pertence a Denis Villeneuve e sua épica adaptação do clássico de Frank Herbert, Duna, com estreia do aguardado e último filme da saga em dezembro deste ano.

Livremente inspirado no romance Messias de Duna (1969), o novo filme dá um salto temporal de quase duas décadas desde o final dos eventos do segundo longa. Paul (Timothée Chalamet) não é mais o jovem idealista dos primeiros momentos, mas um imperador consumido pelo próprio poder e pelas visões da guerra santa travada em seu nome.

“Duna é uma história sobre relações humanas, que traz alertas políticos sobre líderes carismáticos e sobre a importância de desconfiarmos desse tipo de figura. Sem precisar tornar a metáfora explícita demais, estamos vivendo um momento em que esses alertas são mais urgentes do que nunca”, explicou Timothée Chalamet, em conversa com a EXAME Casual. “Denis é um dos poucos cineastas que têm um domínio extraordinário tanto do design de produção de ficção científica quanto de todo o futurismo que acompanha esse tipo de filme, e conta muitas histórias comoventes, de paixão, ambição e tantas outras emoções. Todos esses elementos fazem com que a obra continue sendo eternamente atual e relevante.”

O novo imperador é revolucionário, mas cruel

O alerta de que fala o ator ganha corpo na própria trajetória de Paul, que, de vítima de um sistema de dominação, passa a reproduzi-lo. O primeiro filme, lançado em 2021, ambientou o público no universo de Duna e apresentou um herói relutante. O segundo, de 2024, acompanhou a ascensão messiânica de Paul. O capítulo final cobra a fatura.

“Tem uma frase de Batman: O Cavaleiro das Trevas, um dos meus filmes favoritos: ‘Ou você morre como herói, ou vive o bastante para se tornar o vilão’. Essa é exatamente a história do Paul neste terceiro filme. Existe o peso de carregar a coroa, mas também a constatação de que todo poder se corrompe, fica paranoico, se isola ou desmorona sobre si mesmo.”

Timothée Chalamet vive Paul Muad'dib Atreides em 'Duna: Parte 3', com estreia marcada nos cinemas para 17 de dezembro

Na preparação, o ator leu sobre chefes de Estado de todos os matizes e se deteve num fenômeno específico: a fadiga de decisão. “É a exaustão de tomar uma escolha de grande impacto atrás da outra. Alguns líderes transferem essa responsabilidade para quem está ao redor, outros desabam sob a pressão. Gostei da ideia de que o Paul pudesse ser, ao mesmo tempo, onipotente e um homem em ruínas, com uma vida interior que desmoronou e azedou.”

Dar vida a um homem esmagado pela pressão foi para Chalamet, curiosamente, menos angustiante do que estrear na saga. “No primeiro filme, eu estava quase só sobrevivendo à produção, porque era muito estranho trabalhar tanto tempo num mesmo projeto. Agora, a tarefa era amarrar as pontas de duas histórias já contadas. Isso tirou um peso e me deu margem para arriscar mais.”

Chani, de Zendaya, no protagonismo

Zendaya vive Chani pela última vez em 'Duna: Parte 3'

A faceta política da trama reverbera na relação do personagem de Chalamet com Chani (Zendaya), que assume um papel ainda mais central como a voz da resistência contra o fanatismo.

“Eu gostaria que os anos tivessem sido mais gentis com a Chani, que ela tivesse tido o amor e a vida que desejava. Mas o universo do Denis Villeneuve é cruel”, contou Zendaya à reportagem. “Ela não tem ambição pelo poder, mas vê o homem que amou se transformar em algo muito diferente. Ver essa esperança ser machucada e testemunhar a dor da traição foi muito difícil de interpretar, mas extremamente verdadeiro para o que o Denis realizou.”

A crueldade a que a atriz se refere está gravada no próprio rosto da personagem. Com próteses sutis e cicatrizes, a equipe de maquiagem tornou visível tudo o que aconteceu fora da tela entre um filme e outro. “Quando comecei, ela era uma jovem tentando encontrar seu lugar num cenário muito estranho. Agora é mãe. Ver aquelas cicatrizes me ajudou a entender que a luta dela continuou, implacável, só que com riscos maiores, porque agora existem filhos por quem lutar.”

São esses filhos que, para Zendaya, aproximam Messias do presente. “O mais palpável para mim foi a ideia de uma mãe que quer um futuro melhor para eles e luta por isso acima de tudo. Acho que todos desejamos que quem vem depois de nós viva melhor do que nós vivemos.” Como o roteiro se afasta em alguns pontos do livro, ela mede as palavras para não revelar o destino de Chani, mas deixa escapar, entre risos, o conselho que daria à personagem: “Garota, não faça isso. Você sabe exatamente como isso vai terminar”.

O retorno de Duncan Idaho

Jason Momoa é Duncan Idaho, renascido, em 'Duna: Parte 3'

Se Chani carrega as marcas do tempo, Duncan Idaho, de Jason Momoa, carrega as da morte. Abatido no primeiro longa, o espadachim ressurge no romance de Herbert como um ghola, uma espécie de clone sem as memórias do original. “Eu morri e voltei como a casca de um homem, tentando descobrir quem sou”, resume o ator. Chalamet completa: “Ele construiu uma combinação muito estranha de algo totalmente familiar e, ao mesmo tempo, estrangeiro. Espero que o público fique tão desconcertado quanto o Paul fica”.

Esse estranhamento ganha forma física no duelo entre os dois, coreografado por Roger Yuan, veterano que trabalhou com Brandon Lee e Mark Dacascos. Momoa, que luta desde a infância, conta que se arrepiou ao ler a cena no roteiro, e que o desafio foi maior do que imaginava. “Nunca tinha lutado com o chão se movendo. Estávamos sobre uma plataforma em movimento, com uma superfície macia para ninguém se machucar, girando espadas perto do rosto dos colegas. Precisei de todos os meus anos de treino.”

Do outro lado da lâmina, o ator encontrou um parceiro de cena irreconhecível. “Quando o Timothée chegou ao set, com a cabeça raspada e aquele olhar selvagem, ele estava assustador. Dei espaço para ele, porque era muita coisa para carregar. Me lembrou o Philip Seymour Hoffman enfrentando o Tom Cruise em Missão: Impossível 3. A atuação dele neste filme é extraordinária.”

Bastidores e corrida pelo Oscar

Denis Villeneuve e Timothée Chalamet nas gravações de 'Duna: Parte 3'

A produção escala, neste último capítulo, novos patamares de som, atuação, fotografia e efeitos visuais – esse último sob a direção de arte de Patrice Vermette, que construiu uma nave de 55 toneladas para a sequência de abertura. Zendaya já estreia no filme em plena campanha para o Oscar de Melhor Atriz, estatueta que deve competir com Julianne Moore (A Grande Estreia), principal aposta da temporada. Hans Zimmer embarca na terceira tentativa de conquistar o prêmio de Melhor Trilha Sonora, ao lado de John Williams (Dia D) e Ludwig Göransson (A Odisseia).

Para o terceiro filme, além de Zendaya e Chalamet, o elenco cresce com Robert Pattinson e Anya Taylor-Joy. Retornam aos papéis já apresentados nos outros dois filmes Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Jason Momoa e Josh Brolin. A produção também marca a estreia de Wolf Momoa, filho de Jason, no papel do herdeiro de Paul e Chani. “É o diretor, o elenco e a franquia mais importantes da minha carreira, e foi o primeiro trabalho do meu filho, ao lado dos meus amigos. Não dá para inventar uma coisa dessas”, diz Momoa.

Para o trio, encerrar a saga tem gosto de despedida geracional. “Esta foi a franquia da minha vida. Não sei se voltarei a fazer parte de uma trilogia como esta”, admite Chalamet. Zendaya concorda: “Foi grande parte dos nossos 20 anos, a fase em que você está aprendendo quem é. Poder viver isso num set como este, com essas pessoas, é um privilégio. É agridoce. Eu faria tudo de novo”.