Vivendo no Brasil contemporâneo, todo mundo deve conhecer essa história. Uma empresa é fundada e cresce incrivelmente rápida. Abre capital e passa a distribuir dividendos generosos. Descobre-se, entretanto, que a empresa estava altamente alavancada e que os administradores teriam inflado seu valor. Ela entra em colapso, atingindo credores e acionistas. A crise atinge outras empresas e se alastra pelo setor inteiro. Várias entram em falência.

O episódio, porém, não envolve nenhum banco brasileiro, tampouco qualquer rede de varejo americana — e note: o itálico aqui tem um sutil propósito. Ele ocorreu em Edimburgo, no ano de 1898. A empresa se chamava Pattisons Ltd, anteriormente Pattison, Elder & Co.

O negócio da família Pattison começara, como muitos outros, no comércio, na capital escocesa. Em 1882, os irmãos Robert e Walter Pattison formaram a Pattison, Elder & Co., tendo Alexander Elder como sócio. Com o tempo, especializaram-se em blended whisky e passaram a engarrafar suas próprias marcas em 1887.

Papagaios e marketing

Ocorre que os irmãos Pattison eram especialmente bons em marketing. Reza a lenda que, em algum momento, teriam comprado centenas de papagaios africanos e os treinado para repetir a frase “Compre uísque Pattisons!”, para, ato contínuo, distribuí-los a revendedores e pubs na Escócia. Convenhamos, uma estratégia genial essa de transformar aves em notificações push impossíveis de ignorar, mesmo em um mundo vitoriano que antecedia qualquer criação digital.

Em 1896, os irmãos abriram o capital da empresa sob o nome Pattisons Ltd, com capital de 400 mil libras. Para garantir o abastecimento de seus blends, compraram metade da destilaria Glenfarclas. Mantinham também participações expressivas na Oban & Aultmore-Glenlivet Distilleries Ltd e na Ardgowan, produtora de uísque de grãos.

Ativos inflados

Para um observador de fora, o crescimento da Pattisons Ltd era uma maravilha vitoriana. Porém, por dentro, havia problemas. Para manter o valor da empresa, os irmãos superavaliavam seus ativos. Chegaram ao absurdo de recomprar, por preços mais altos, estoques que haviam previamente vendido, de forma a valorizar artificialmente os produtos.

Em 1894, já havia suspeitas de que a Pattisons não ia bem. Porém, para afastar essa ideia da cabeça dos acionistas, fartos dividendos eram distribuídos. Em 1898, a empresa anunciou lucros recordes e planos para expandir a produção nas destilarias Aultmore e Glenfarclas.

O modelo de negócio dos irmãos, porém, exigia um mercado em expansão e saudável. Naquele ano, entretanto, o mercado de uísque sofreu uma retração, enquanto a produção chegava a níveis inimagináveis. Havia um problema clássico do capitalismo: excesso de confiança e produção, mas falta de interesse e consumo.

O Pattison Crash

Essa disparidade foi suficiente para que tudo o que fora debilmente construído desmoronasse. As ações preferenciais da Pattisons perderam 55% de seu valor e, dias depois, um dos maiores credores da companhia se recusou a renovar seu crédito.

O colapso não afetou apenas a Pattisons. Outros nove negócios faliram, e pequenos fornecedores também fecharam suas portas. Os preços de uísque despencaram no episódio que ficou conhecido como “The Pattison Crash”.

Robert e Walter Pattison foram, posteriormente, julgados e condenados por fraude. A reputação que haviam construído não resistiu ao exame das contas. O uísque, por sua vez, continuava nos armazéns, envelhecendo com uma serenidade que já não estava disponível aos credores.

Mais de um século depois, mudaram os meios de divulgação, a velocidade das transações e o figurino dos administradores. A disposição para confundir uma narrativa convincente com um negócio sólido, porém, parece admiravelmente preservada. Quanto aos papagaios, a tecnologia tornou sua contratação desnecessária. Hoje, a própria plateia se encarrega de repetir.