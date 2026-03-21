Check-up de R$ 20 mil e academias premium: o novo mercado do bem-estar no Brasil

Há alguns anos, o bem-estar era visto como algo muito nichado no Brasil, restrito a quem topava se isolar por dias em spas e retiros em terras distantes. De certa forma, parecia mais um luxo do que algo relacionado à saúde, e não muito prático para quem precisava de um descanso rápido, que se encaixasse na rotina sem exigir grandes locomoções.

Mas, hoje, é possível dizer que virou uma indústria escancarada e com um grande número de adeptos. Entre 2020 e 2022, o bem-estar movimentou cerca de US$ 96 bilhões (quase R$ 500 bilhões) no Brasil, segundo o Global Wellness Institute. O país aparece como o maior mercado da América Latina e o 12º do mundo. No mesmo período, o setor global chegou a US$ 5,6 trilhões, num ritmo de dois dígitos.

Parte desse avanço vem de uma mudança de comportamento do consumidor, que agora entende que cuidar da saúde não pode ser algo pontual e sim parte da rotina. Essa mudança fez surgir novos modelos de negócio, que integram bem-estar a serviços já existentes e criam formatos mais práticos e adaptáveis.

KAI Prevention Center

Com a ideia de simplificar o check-up e antecipar diagnósticos, o Kai Prevention Center, em São Paulo, oferece ao cliente um protocolo integrado que concentra diferentes tecnologias de imagem em poucas horas, com capacidade de identificar dezenas de condições ainda silenciosas.

O modelo combina equipamentos de alta tecnologia e inteligência artificial (IA) para otimizar a leitura dos exames, numa experiência pensada para reduzir o desconforto típico de alguns procedimentos. A arquitetura também foi idealizada para se distanciar da frieza das clínicas e dos hospitais, com madeira e cores mais aconchegantes.

"Imagine entrar em uma máquina e sair do outro lado e saber tudo o que você tem, esse é o conceito base do KAI", resume o idealizador Augusto Romão. "Duas horas por ano para saber como você está de verdade não é nada".

O local busca um público que vê a saúde como investimento. O ticket médio é de R$ 19,9 mil, com projeção de faturamento anual de R$ 50 milhões por unidade.

Kur Wellness São Paulo (Kurotel)

Conhecido pelas imersões em Gramado, o Kurotel, fundado em 1982, inaugurou sua extensão em São Paulo — o Kur Wellness São Paulo — e trouxe seu modelo de bem-estar, já consolidado e reconhecido internacionalmente, para um formato adaptado à rotina urbana da capital paulista.

O espaço reúne terapias, protocolos próprios e tecnologias voltadas à recuperação, circulação e sono. Entre os destaques estão equipamentos como a banheira de microbolhas, que estimula a renovação celular, e a sauna de infravermelho, usada para aliviar dores musculares e melhorar o descanso.

Trata-se de uma espécie de clube de saúde, com programas que podem durar meses e acompanhamento frequente. Ao longo dos anos, mais de 45 mil pessoas já passaram pelo Kurotel — e a nova unidade busca aproximar esse público do dia a dia.

SIX Sport Life

A SIX Sport Life também é uma aposta do bem-estar, mas mais próxima do fitness. A nova unidade em São Paulo foi desenhada como um ambiente multifuncional, com rooftop, lounge, serviços, atendimento e estrutura que transformem a academia em um local de convivência, sem se limitar ao exercício.

O modelo mira um público de alta renda, com mensalidades que podem chegar a R$ 4.500. O treino é uma parte da experiência, que também inclui recuperação, estética e conveniência no dia a dia, — que fazem os alunos ficarem mais tempo por lá.

"Queríamos uma academia que encantasse até quem não gosta de treinar", afirmou o médico Leandro Vaz, um dos fundadores, à EXAME. A aposta é que esse formato sustente a expansão da rede, que projeta faturamento de até R$ 90 milhões em 2026.

Les Cinq

Na contramão das grandes redes de academia, a Les Cinq, em São Paulo, aposta na exclusividade. O espaço opera como um clube fechado, com número limitado de alunos, sem descontos e foco total na experiência individualizada.

O atendimento é próximo, com poucos alunos por professor, e a estrutura combina treino, recuperação e serviços de conveniência no mesmo local. A lógica não é volume, mas fidelização — com um ambiente pensado para retenção.

Lá, você encontra desde toalhas de algodão egípcio e produtos premium nos vestiários até playlists criadas por DJs de acordo com o ritmo das aulas. Também há nutricionistas, fisioterapeutas e um café próprio, que funciona como ponto de encontro antes e depois dos treinos.

A única unidade fica nos Jardins, ocupa quatro andares e cerca de 2.500 metros quadrados. Hoje, são 680 alunos ativos e uma taxa de fidelização superior a 70%. Em 2024, o faturamento foi de R$ 12 milhões, com previsão de crescimento de 30% neste ano.

"O luxo é para ser exclusivo, não acessível", diz o fundador Rodrigo Sangion.

Silva Gym

A Silva Gym surgiu no Rio de Janeiro, em 2023, a partir de uma crítica direta ao modelo tradicional de academias, em que muitas pessoas se exercitam sem monitoramento e arriscam se lesionar. A ideia foi criar um ambiente mais controlado, com um professor para cada três alunos e hora marcada.

"Enxerguei a necessidade de criar um local que transformasse a experiência", diz o fundador Rafael Silva.

A estratégia gerou demanda bem rápido. Em poucos meses, a primeira unidade atingiu a capacidade máxima de matrículas e formou fila de espera, que hoje chega a cerca de mil pessoas. Três anos após sua fundação, a rede virou franquia e soma 10 unidades, com mais de 25 em negociação.

Com mensalidades entre R$ 839 e R$ 1 mil, a empresa projeta faturamento de R$ 70 milhões em 2026. A expectativa é continuar expandindo, mas sem abrir mão do atendimento personalizado.

The Simple Gym

A The Simple Gym, no Rio de Janeiro, entende o treino como parte de uma rotina mais ampla de bem-estar. Em vez de focar só na musculação, reúne diferentes frentes no mesmo espaço, como pilates, treinos de força e áreas dedicadas à recuperação, com saunas, gelo e equipamentos de liberação muscular.

“Antigamente, as academias vendiam apenas treinos de força, para ficar forte. O ambiente tinha som alto, para você acabar o treinamento e ir embora. As grandes redes, arrisco a dizer, ganham muito mais na ineficiência, ao matricular muito mais pessoas do que a academia suporta, sabendo que muitos acabam não frequentando", aponta Ricardo Lapa, sócio da academia.

"A gente não quer isso, queremos que o aluno venha para cá e fique aqui dentro, faça reuniões, lanche, faça um recovery, escute uma música, faça amizades e networking aqui dentro”, diz Ricardo Lapa, sócio da academia e fundador da Academia Foguete.

O modelo fica entre as grandes redes e o segmento premium, com mensalidades de R$ 167 a R$ 567. Parte da estratégia é aumentar o tempo de permanência — o aluno não vai só treinar, mas usar o espaço ao longo do dia.

Além disso, em vez de proibir gravações, o local incentiva a criação de conteúdo dentro das unidades e trouxe até a influenciadora Manu Cit — um dos grandes nomes do segmento no Brasil — para a sociedade.