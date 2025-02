Grifes internacionais investem no litoral catarinense com imóveis de luxo acima de R$ 65 milhões

O mercado de prédios assinados por grifes registra crescimento expressivo nos últimos anos, inclusive no Brasil. Esses empreendimentos, desenvolvidos por renomadas construtoras em parceria com marcas de luxo, como grifes de moda e redes hoteleiras, incluem design sofisticado e serviços premium aos empreendimentos. Segundo relatório da Colliers, o número de projetos desse segmento aumentou 160% na última década, com mais de 690 empreendimentos concluídos no mundo e outros 600 em desenvolvimento até 2030.

As propriedades, destaques em destinos como Flórida, nos EUA, e Dubai, nos Emirados Árabes, agora se expandem para outras localidades turísticas estratégicas. No Brasil, as cidades de Balneário Camboriú e Itajaí, com a Praia Brava, no litoral norte de Santa Catarina, se tornaram referência em luxo e superluxo e a região ostenta o título de maior valorização imobiliária no Brasil. Entre as marcas que assinam empreendimentos no litoral catarinense estão as italianas Tonino Lamborghini e Pininfarina, além de projetos em desenvolvimento que envolvem marcas como Armani/Casa, Versace e Emiliano.

Segundo estudos, esse crescimento é impulsionado pelo aumento da riqueza da população no mundo. De acordo com projeções da Savills, o número de indivíduos com patrimônio acima de 30 milhões de dólares deve crescer 5,3% ao ano até 2027, refletindo na demanda por residências assinadas, que oferecem não apenas exclusividade e serviços de alto padrão, mas também potencial de valorização e liquidez superiores. É o que afirmam especialistas do mercado de alto padrão da Sort Investimentos, que observam uma maior procura por esse tipo de imóvel, especialmente, por empresários do agronegócio em busca de exclusividade e também como uma forma de garantir segurança e valorização do patrimônio com a compra de imóveis.

"O mercado de branded residences tem atraído cada vez mais clientes que não buscam apenas um imóvel de alto padrão, mas sim o prestígio e a conexão com marcas que refletem seu estilo de vida e status. Esses compradores querem mais do que uma residência exclusiva; querem o pertencimento à marca, alinhando-se a um conceito de sofisticação, além de valorização superior por conta dos diferenciais do co-branding. Balneário Camboriú e Itajaí se destacam nesse cenário por oferecer empreendimentos assinados que combinam design icônico, serviços premium e um investimento altamente estratégico. Para se ter uma ideia, apartamentos em edifícios assinados que efetivei a venda tiveram uma valorização de mais de 30% em cerca de doze meses, desde o ano passado", avalia a especialista em mercado imobiliário da Sort Investimentos, Jaqueline Romão.

Dados da Savills, uma das maiores consultorias imobiliárias do mundo, indicam que os imóveis assinados tendem a valorizar cerca de 25% acima dos empreendimentos de luxo convencionais. No Brasil, esse diferencial é ainda mais expressivo: enquanto Balneário Camboriú apresenta uma média de valorização anual superior a 20%, as residências assinadas podem registrar uma alta de até 35% ao ano, conforme levantamento da Sort Investimentos.

"Investir em branded residences em mercados consolidados como Balneário Camboriú e Itajaí é uma decisão estratégica, especialmente diante da crescente demanda por imóveis de luxo. Esses empreendimentos oferecem diferenciais em comparação a outros, trazem a segurança de marcas renomadas e o que ela representa. Por isso, é um ativo altamente valorizado e com liquidez superior. Com a expansão contínua desse segmento e o interesse crescente de investidores de alto padrão, a tendência é que esses imóveis sigam em valorização acima da média nos próximos anos, uma opção segura e rentável do mercado imobiliário de luxo", destaca Renato Monteiro, CEO da Sort Investimentos.

Grifes de luxo transformam o litoral catarinense

Balneário Camboriú e Itajaí já contam com alguns dos mais icônicos Branded Residences do Brasil. Entre eles destaque para o Yachthouse by Pininfarina, empreendimento já entregue que é o edifício residencial mais alto do Brasil, com 294 metros de altura e 81 pavimentos. Desenvolvido pela construtora Pasqualotto>, os valores variam entre 9 milhões de reais e ultrapassam 65 milhões de reais, conforme divulgado. Uma das coberturas do empreendimento pertence ao jogador Neymar Jr..

Outro destaque em Balneário Camboriú é o Tonino Lamborghini Residences, primeiro empreendimento da marca no país, desenvolvido pela Embraed, com previsão de entrega para dezembro de 2026.

Conforme dados da Sort Investimentos, um apartamento neste empreendimento, quando foi lançado em 2020, era comercializado por 4 milhões de reais. Agora, está avaliado em mais de 10,5 milhões de reais, valorização superior a 160%.

Entre as novidades já confirmadas, que reforçam essa tendência, está o Armani/Casa Residences by Embraed, que será lançado em breve na Barra Sul, também em Balneário Camboriú. Conforme divulgado, o empreendimento tem Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em 1,2 bilhão de reais e conta com a supervisão direta do estilista Giorgio Armani.

Praia Brava é apontada como a bola da vez

Na vizinha Itajaí, a Praia Brava tem se consolidado como um polo do mercado imobiliário de luxo. O anúncio da chegada do empreendimento O Tempo, da Müze Incorporadora, com VGV estimado em 2,5 bilhões de reais, elevará ainda mais o patamar do alto padrão na região ao integrar um hotel da rede Emiliano, sinônimo de sofisticação e excelência no setor de hospitalidade de luxo no Brasil. Segundo informações divulgadas pela empresa, a unidade de Itajaí será o hotel mais sofisticado da rede. Também na Praia Brava, o Atmosphere Home Spa, da Dall Empreendimentos, que está em fase de pré-lançamento, terá mobiliário das áreas comuns da Versace e será o maior spa residencial do Brasil, com 2.000 metros quadrados dedicados ao bem-estar.