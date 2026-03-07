5 spas em hotéis históricos que estão redefinindo o luxo regenerativo

O setor de hotelaria de luxo nas grandes capitais do mundo está gradualmente mudando de propósito. No lugar de boa gastronomia, drinques alcóolicos e foco no espaço, entra a busca incessante por saúde e bem-estar durante a estadia.

Nos últimos anos, a chamada wellness hospitality ganhou força. Dados do Turismo Spot mostram que o setor deve movimentar cerca de US$ 1,11 trilhão em 2026, com crescimento para US$ 1,54 trilhão até 2030. A tendência tem tornado spas os grandes protagonistas da hospedaria, sobretudo aqueles que apostam em retiros em natureza, meditação, alimentação saudável e personalização.

Mesmo os hotéis históricos, já reconhecidos pela agenda própria, estão se atualizando. Abaixo, reunimos abaixo cinco propriedades icônicas que preservaram seus legados centenários e investiram no segmento de wellness de maneira moderna e luxuosa. Confira:

1. Brenners Park-Hotel & Spa (Baden-Baden, Alemanha)

Jan Dmitrovic/Divulgação

Localizado em uma das cidades termais mais famosas do mundo — e Patrimônio Mundial da Unesco —, o Brenners é um legado vivo de 150 anos. Após uma renovação meticulosa concluída no fim de 2025, o hotel reabriu com novidades, mas manteve a alma clássica e elevou a aposta na longevidade.

O coração da experiência é a Villa Stéphanie, que opera como um santuário de medicina preventiva e desintoxicação digital. Às margens do rio Oos, o spa combina a tradição das águas termais alemãs com protocolos científicos moderno. Também oferece uma visão holística onde o silêncio é tratado como o ativo mais precioso.

2. Hotel Hassler (Roma, Itália)

No topo da Escadaria da Praça da Espanha, o Hassler é um dos poucos hotéis de luxo em Roma que permanecem nas mãos da mesma família desde 1893. Se as ruas lá embaixo fervem com o caos charmoso da Cidade Eterna, o Amorvero Spa oferece o contraste absoluto.

O refúgio aposta em um luxo silencioso, com rituais que adaptam técnicas clássicas europeias para o ritmo do viajante contemporâneo. É o lugar para onde chefes de Estado e a aristocracia europeia escapam para sessões de massagem personalizadas que priorizam a privacidade total, longe dos flashes da Via Condotti.

3. Le Bristol (Paris, França)

Romain Ricard/Divulgação

Símbolo da elegância da Rue du Faubourg Saint-Honoré desde 1925, o Le Bristol é o endereço da diplomacia e da alta moda em Paris. Seu spa, em parceria com a La Mer, é um dos raros espaços na cidade que conseguem capturar a luz natural, criando uma conexão direta com o jardim arborizado do hotel.

O diferencial aqui é a precisão francesa: o cardápio de rituais conta com apenas cinco protocolos exclusivos, desenhados para entregar resultados estéticos visíveis e um relaxamento profundo. É a síntese do art de vivre parisiense aplicado ao cuidado da pele.

4. The Peninsula (Hong Kong, China)

Inaugurado em 1928, a "Grande Dama do Extremo Oriente" é um marco da arquitetura colonial asiática. No Peninsula, o bem-estar ganha uma perspectiva literal de suspensão: o spa ocupa os andares superiores, oferecendo uma vista panorâmica do Victoria Harbour que faz o hóspede se sentir flutuando acima da metrópole.

A experiência é um mergulho na herança oriental, unindo terapias inspiradas na medicina tradicional chinesa (MTC) com o que há de mais avançado em tecnologia estética global. É o ponto de encontro perfeito entre o conhecimento ancestral do corpo e as exigências de performance da elite asiática.

5. The Lanesborough (Londres, Reino Unido)

Dominando o Hyde Park Corner, este edifício do século XVIII é o ápice do design Regency britânico. Se outrora a propriedade era o palco dos bailes da alta sociedade londrina, hoje o The Lanesborough Club & Spa é considerado um dos clubes de bem-estar mais exclusivos do mundo.

Instalado no subsolo histórico, o espaço conta com piscinas de hidroterapia e suítes termais que parecem saídas de um filme de época, mas com equipamentos de ponta. Os rituais incorporam técnicas europeias clássicas, mantendo a atmosfera aristocrática que faz de Londres um dos destinos mais sofisticados para o turismo de autocuidado.