O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegará ao quarto mandato com uma economia em desaceleração, uma dívida pública em rápido crescimento e pouca margem de manobra para reduzir os juros.mO diagnóstico é de Silvia Matos, Samuel Pessôa, José Júlio Senna e Lívio Ribeiro, quatro economistas do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE), que, na edição de novembro do Boletim Macro, fazem uma avaliação crítica da política econômica adotada pelo governo nos últimos quatro anos.

O documento questiona um dos fundamentos da estratégia econômica do governo: a capacidade de promover crescimento sustentável por meio da expansão dos gastos públicos e de estímulos à demanda. Na avaliação dos pesquisadores, a insistência nessa política, sem avanços significativos na produtividade e sem equilíbrio das contas públicas, contribui para a manutenção dos juros reais elevados. “Uma política fiscal irresponsável cobra o seu preço: vamos conviver com juros reais excessivamente elevados até que este quadro seja revertido”, afirma Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro.

O cenário traçado pelo instituto para o próximo ano ajuda a dimensionar o problema. A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027 foi reduzida de 0,9% para 0,3%. A taxa média de desemprego, estimada em 5,6% neste ano, deve subir para 6,7%. O boletim também aponta um elevado risco de recessão econômica em 2027, apesar dos estímulos fiscais e da expansão das despesas financeiras e creditícias.

A 'herança maldita' de Lula para Lula

Um dos principais pontos de crítica dos economistas é o desempenho das contas públicas desde a criação do novo arcabouço fiscal, em 2023. Na ocasião, as metas estabelecidas pelo governo previam uma melhora gradual do resultado primário até alcançar um superávit de 1% do PIB em 2026.

Nas estimativas apresentadas pelo economista Lívio Ribeiro, porém, o governo deve encerrar o ano com um déficit primário de aproximadamente 0,5% do PIB, mesmo após ampliar as despesas excluídas das metas fiscais. “O governo Lula 3 deixa uma herança maldita para Lula 4, com déficits fiscais persistentes e endividamento público crescendo em ritmo galopante”, afirma Ribeiro.

O economista também critica a ampliação de políticas de crédito com recursos do Orçamento, o uso de fundos públicos e outras estratégias parafiscais. Na sua avaliação, esses mecanismos dificultam o acompanhamento da política fiscal e permitem contornar as restrições impostas pelo arcabouço.

O quadro, segundo Ribeiro, se agravou durante a campanha eleitoral. Entre medidas anunciadas e promessas de campanha, o impacto sobre as contas públicas pode chegar a 0,5% do PIB de 2027. Somente o reajuste do Bolsa Família, por exemplo, teria um impacto estimado de 23 bilhões de reais no próximo ano.

O aumento das despesas obrigatórias também aproxima o governo do chamado “muro fiscal”, situação em que a redução do espaço orçamentário para despesas discricionárias pode levar à paralisação da máquina pública.

Um pacote fiscal insuficiente

As medidas de ajuste fiscal encaminhadas pelo governo ao Congresso também são alvo de críticas no boletim.

O pacote, previsto no Projeto de Lei Complementar 299/2026, tem potencial de melhorar o resultado primário de 2027 entre 45,1 bilhões e 56,1 bilhões de reais, segundo estimativas do próprio Executivo. O problema, na avaliação dos pesquisadores, é que a maior parte desse esforço está concentrada no aumento das receitas, e não em mudanças estruturais nas despesas obrigatórias.

José Júlio Senna considera o pacote excessivamente tímido. Segundo o economista, mesmo que todas as medidas sejam aprovadas conforme o pretendido, os recursos economizados aparentemente não seriam suficientes para cobrir as despesas dos programas criados pouco antes das eleições.

Senna também questiona a eficácia de medidas temporárias de contenção dos gastos públicos para recuperar a confiança dos agentes econômicos. “Contingenciamento não é propriamente ajuste”, afirma.

O desequilíbrio das contas públicas tem consequências diretas sobre a condução da política monetária. Segundo Senna, a deterioração das expectativas de inflação após as eleições, a pressão sobre o câmbio e a ausência de sinais concretos de um ajuste fiscal mais amplo dificultam a retomada do ciclo de redução dos juros pelo Banco Central.

Há ainda quatro choques de oferta identificados pelo Comitê de Política Monetária (Copom), conforme destaca o economista: a alta do petróleo, o El Niño, o fim da escala de trabalho 6x1 e a recente depreciação cambial. Ao mesmo tempo, a desaceleração da atividade econômica dificulta uma eventual retomada do ciclo de elevação dos juros. Diante desse cenário, Senna considera mais provável a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano por pelo menos seis meses, com a possibilidade de os juros permanecerem nesse patamar durante todo o ano de 2027.

O problema da produtividade brasileira

Além da questão fiscal, Silvia Matos e Samuel Pessôa questionam a estratégia de crescimento econômico baseada em estímulos à demanda.

Os economistas reconhecem a importância da expansão fiscal em situações excepcionais, como a pandemia de covid-19. Argumentam, porém, que esse instrumento pode produzir efeitos negativos em economias com elevado endividamento público, especialmente quando os gastos adicionais são financiados pelo aumento da dívida.

Para os pesquisadores, o crescimento sustentável depende de avanços na produtividade, ou seja, da capacidade de produzir mais com menos recursos. Nos últimos 45 anos, os ganhos de produtividade do trabalho responderam, em média, por 25% do crescimento da economia brasileira. No período recente, essa contribuição caiu para apenas 15%, segundo dados apresentados no boletim.

Na conclusão do editorial, os economistas descrevem um círculo vicioso: o desequilíbrio fiscal contribui para juros reais elevados, que limitam o crescimento econômico e, consequentemente, a arrecadação. Com menos recursos disponíveis, aumentam as pressões por gastos sociais e pela concessão de benefícios tributários e creditícios às empresas. “O setor público brasileiro gasta muito, mas gasta muito mal”, afirmam os autores.