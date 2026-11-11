Como a busca por longevidade está redesenhando as casas de luxo

Em uma torre residencial no centro de West Palm Beach, na Flórida, um andar inteiro vai reunir spa, hammam, sauna, crioterapia e banheira de água gelada. No mesmo andar fica uma cúpula de pouco mais de 46 metros quadrados reservada ao silêncio e à meditação. O projeto é do escritório canadense Yabu Pushelberg, e a cúpula é a primeira do tipo em um prédio residencial do sul da Flórida.

O espaço faz parte do Banyan Tree Residences West Palm Beach, estreia da rede de hotelaria de Singapura no mercado residencial dos Estados Unidos. São 88 apartamentos a partir de US$ 1,9 milhão (cerca de R$ 10,5 milhões), com arquitetura do OMA, escritório fundado por Rem Koolhaas. Projetos assim ganham espaço à medida que compradores de alto padrão passam a escolher onde morar pensando em quantos anos ainda querem viver com saúde. O relatório 2026 Mid-Year Luxury Outlook, da Sotheby's International Realty, foi feito com corretores que atuam em vendas acima de US$ 10 milhões (R$ 55 milhões) e apontou a longevidade como a tendência que mais pesa nas decisões do segmento neste ano.

Moses Hershko passou duas décadas construindo mansões na Califórnia para clientes como Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone antes de levar seus negócios para o sul da Flórida. O incorporador contou à WWD que são os compradores que pedem saúde embutida no projeto desde o início. Filtragem de ar de padrão hospitalar, purificação da água, iluminação circadiana, tecnologia para o sono e materiais atóxicos entram na lista ao lado de câmaras hiperbáricas, terapias com luz vermelha e salas de recuperação.

Ar, água e silêncio

Continuum 12000, em North Miami: a torre tem 263 unidades a partir de US$ 1,4 milhão (R$ 7,7 milhões) e acesso direto à Baía de Biscayne (Reprodução/Continuum)

O projeto mais recente de Hershko, o Coastal Cliffside Longevity Estate, é uma residência privada em que esses sistemas fazem parte da planta, do ar que circula aos rituais do dia a dia. Phil Gutman, presidente da Continuum Realty, diz que os clientes chegam mais informados e querem saber a qualidade da água que bebem e do ar que respiram. "Existe uma expectativa maior de que o bem-estar faça parte da própria residência e do cotidiano", afirmou.

Em North Miami, o Continuum 12000 Sport & Wellness Residences leva essa ideia para a Baía de Biscayne. A torre de 20 andares, com unidades a partir de US$ 1,4 milhão (R$ 7,7 milhões), mantém direitos antigos sobre 1,5 acre (cerca de 6 mil metros quadrados) de área submersa, algo difícil de obter hoje. Nessa área surgiu o Mermaid Club, um complexo de cerca de 14 mil metros quadrados com piscinas flutuantes, ioga sobre a água e áreas protegidas para nado. A proposta se apoia em pesquisas que associam o contato frequente com a água a menos estresse e a um sono melhor.

Bem-estar lógico

Jackie Soffer é CEO da Turnberry, empresa responsável pelo Aventura Mall e sócia da LeFrak no SoLé Mia, bairro planejado de 74 hectares e US$ 4 bilhões (R$ 22 bilhões) em North Miami. Para ela, parte dessa oferta é exagerada. Soffer defende o que chama de "bem-estar lógico", com filtragem de ar e tinta sem compostos orgânicos voláteis, e lembra que os riscos variam conforme a região. "Acho que parte disso é enfeite, mas parte é real", disse.

Lee Arrowood, corretor de ultraluxo da Compass, recomenda colocar no topo da lista a caminhabilidade, a luz natural e uma arquitetura integrada ao exterior. Segundo ele, os equipamentos mais específicos podem ser instalados depois, desde que a casa tenha sido pensada para recebê-los.

Um setor de US$ 876 bilhões

Segundo o Global Wellness Institute, o mercado imobiliário de bem-estar saiu de US$ 151 bilhões em 2017 para US$ 876 bilhões (R$ 4,8 trilhões) em 2025 e deve chegar a US$ 1,8 trilhão (R$ 9,9 trilhões) em 2030. Entre 2024 e 2025, o setor cresceu 23%, enquanto a construção civil global avançou 3%. A Sotheby's trabalha com uma projeção mais conservadora, de US$ 1,1 trilhão (R$ 6 trilhões) até 2029.

Leopoldo Cavalli é CEO da italiana Visionnaire e desenvolve residências voltadas à longevidade com a rede de clínicas The Longevity Suite e o arquiteto Luca Dini. Ele reconhece que o conceito ainda é privilégio de poucos. Em maio, estimou que esses recursos podem encarecer em até 50% uma villa e em até 20% um apartamento em torre. Cavalli disse esperar que as soluções se espalhem a partir do topo do mercado. "É assim que se passa da Fórmula 1 para o Fiat Panda", afirmou.