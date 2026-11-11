Como a busca por longevidade está redesenhando as casas de luxo

Banyan Tree Residences West Palm Beach: primeiro residencial da rede de Singapura nos EUA reserva um andar inteiro ao bem-estar (Reprodução/Banyan Tree Residences West Palm Beach)
Jonalista colaborador
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 14h18.
Em uma torre residencial no centro de West Palm Beach, na Flórida, um andar inteiro vai reunir spa, hammam, sauna, crioterapia e banheira de água gelada. No mesmo andar fica uma cúpula de pouco mais de 46 metros quadrados reservada ao silêncio e à meditação. O projeto é do escritório canadense Yabu Pushelberg, e a cúpula é a primeira do tipo em um prédio residencial do sul da Flórida.
O espaço faz parte do Banyan Tree Residences West Palm Beach, estreia da rede de hotelaria de Singapura no mercado residencial dos Estados Unidos. São 88 apartamentos a partir de US$ 1,9 milhão (cerca de R$ 10,5 milhões), com arquitetura do OMA, escritório fundado por Rem Koolhaas. Projetos assim ganham espaço à medida que compradores de alto padrão passam a escolher onde morar pensando em quantos anos ainda querem viver com saúde. O relatório 2026 Mid-Year Luxury Outlook, da Sotheby's International Realty, foi feito com corretores que atuam em vendas acima de US$ 10 milhões (R$ 55 milhões) e apontou a longevidade como a tendência que mais pesa nas decisões do segmento neste ano.
Moses Hershko passou duas décadas construindo mansões na Califórnia para clientes como Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone antes de levar seus negócios para o sul da Flórida. O incorporador contou à WWD que são os compradores que pedem saúde embutida no projeto desde o início. Filtragem de ar de padrão hospitalar, purificação da água, iluminação circadiana, tecnologia para o sono e materiais atóxicos entram na lista ao lado de câmaras hiperbáricas, terapias com luz vermelha e salas de recuperação.
O projeto mais recente de Hershko, o Coastal Cliffside Longevity Estate, é uma residência privada em que esses sistemas fazem parte da planta, do ar que circula aos rituais do dia a dia. Phil Gutman, presidente da Continuum Realty, diz que os clientes chegam mais informados e querem saber a qualidade da água que bebem e do ar que respiram. "Existe uma expectativa maior de que o bem-estar faça parte da própria residência e do cotidiano", afirmou.
Em North Miami, o Continuum 12000 Sport & Wellness Residences leva essa ideia para a Baía de Biscayne. A torre de 20 andares, com unidades a partir de US$ 1,4 milhão (R$ 7,7 milhões), mantém direitos antigos sobre 1,5 acre (cerca de 6 mil metros quadrados) de área submersa, algo difícil de obter hoje. Nessa área surgiu o Mermaid Club, um complexo de cerca de 14 mil metros quadrados com piscinas flutuantes, ioga sobre a água e áreas protegidas para nado. A proposta se apoia em pesquisas que associam o contato frequente com a água a menos estresse e a um sono melhor.
Jackie Soffer é CEO da Turnberry, empresa responsável pelo Aventura Mall e sócia da LeFrak no SoLé Mia, bairro planejado de 74 hectares e US$ 4 bilhões (R$ 22 bilhões) em North Miami. Para ela, parte dessa oferta é exagerada. Soffer defende o que chama de "bem-estar lógico", com filtragem de ar e tinta sem compostos orgânicos voláteis, e lembra que os riscos variam conforme a região. "Acho que parte disso é enfeite, mas parte é real", disse.
Lee Arrowood, corretor de ultraluxo da Compass, recomenda colocar no topo da lista a caminhabilidade, a luz natural e uma arquitetura integrada ao exterior. Segundo ele, os equipamentos mais específicos podem ser instalados depois, desde que a casa tenha sido pensada para recebê-los.
Segundo o Global Wellness Institute, o mercado imobiliário de bem-estar saiu de US$ 151 bilhões em 2017 para US$ 876 bilhões (R$ 4,8 trilhões) em 2025 e deve chegar a US$ 1,8 trilhão (R$ 9,9 trilhões) em 2030. Entre 2024 e 2025, o setor cresceu 23%, enquanto a construção civil global avançou 3%. A Sotheby's trabalha com uma projeção mais conservadora, de US$ 1,1 trilhão (R$ 6 trilhões) até 2029.
Leopoldo Cavalli é CEO da italiana Visionnaire e desenvolve residências voltadas à longevidade com a rede de clínicas The Longevity Suite e o arquiteto Luca Dini. Ele reconhece que o conceito ainda é privilégio de poucos. Em maio, estimou que esses recursos podem encarecer em até 50% uma villa e em até 20% um apartamento em torre. Cavalli disse esperar que as soluções se espalhem a partir do topo do mercado. "É assim que se passa da Fórmula 1 para o Fiat Panda", afirmou.