A decisão da Copa Libertadores de 2026 entre Palmeiras e Estudiantes de La Plata, marcada para sábado, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, projeta uma movimentação de aproximadamente US$ 70 milhões (cerca de R$ 390 milhões) na economia do Uruguai. As estimativas foram divulgadas durante evento de abertura das atividades da final, realizado no Museu do Futebol, na capital uruguaia.

Com os ingressos esgotados, o ministro do Turismo do Uruguai, Pablo Menoni, informou que o país espera receber cerca de 50 mil turistas estrangeiros ao longo do fim de semana. Como Montevidéu dispõe de aproximadamente oito mil leitos hoteleiros, a demanda por hospedagem atingiu o limite na capital e se estendeu para departamentos e cidades próximas, como Canelones, San José, Colonia e Punta del Este. Segundo o secretário-geral adjunto de futebol da Conmebol, Nery Pumpido, a organização do evento mobiliza cerca de nove mil trabalhadores de forma direta e indireta.

O valor estimado para 2026 supera o registro da decisão de novembro de 2021, também realizada no Estádio Centenário entre Palmeiras e Flamengo, quando a movimentação foi de cerca de US$ 30 milhões sob restrições sanitárias e limite de público.

O histórico recente das finais únicas aponta variações na movimentação financeira das cidades-sede. Em 2025, a decisão entre Flamengo e Palmeiras em Lima gerou impacto de US$ 86 milhões na economia peruana, com a presença de mais de 51 mil turistas, segundo o Ministério de Comércio Exterior e Turismo do Peru.

Em 2024, a partida entre Botafogo e Atlético-MG em Buenos Aires teve impacto estimado em US$ 40 milhões. Em 2023, a final entre Fluminense e Boca Juniors no Maracanã registrou ocupação hoteleira superior a 80%, elevou em 18% o faturamento do setor turístico no Rio de Janeiro e gerou renda de bilheteria de R$ 31.702.250,00.

“Assim como o SuperBowl, a Champions League, o NBA All-Star Game, a ideia de ter uma final única traz consigo a oportunidade de ativações e histórias muito além do campo e buscam engajar um público maior do que o fã usual do futebol”, afirma Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Os públicos registrados nas decisões da Libertadores em jogo único desde a adoção do formato foram:

2019 (Lima): 59 mil torcedores (Flamengo 2 x 1 River Plate)

2020 (Rio de Janeiro): 5 mil convidados (Palmeiras 1 x 0 Santos)

2021 (Montevidéu): 45 mil espectadores (Palmeiras 2 x 1 Flamengo)

2022 (Guayaquil): 39 mil torcedores (Flamengo 1 x 0 Athletico Paranaense)

2023 (Rio de Janeiro): 69.232 pagantes (Fluminense 2 x 1 Boca Juniors)

2024 (Buenos Aires): 69.803 torcedores (Botafogo 3 x 1 Atlético-MG)

2025 (Lima): Cerca de 64 mil torcedores (Flamengo 1 x 0 Palmeiras)

Na Copa Sul-Americana, os públicos das decisões em jogo único desde 2021 registraram: 20 mil espectadores em Montevidéu (2021), 24.683 em Córdoba (2022), 17.420 em Maldonado (2023), 43.828 pagantes em Assunção (2024) e mais de 30 mil ingressos vendidos também em Assunção (2025). Para 2026, a final da Sul-Americana será disputada entre Atlético-MG e Boca Juniors, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.

Sucesso comercial

“O futebol sul-americano sempre teve algo que nenhuma estratégia de marketing consegue fabricar: paixão, rivalidade e histórias que atravessam gerações. O que a Conmebol fez foi encontrar uma maneira de transformar toda essa força cultural em um produto comercial mais valioso. Mas acredito que ainda estamos longe do teto. O próximo passo é fazer com que a final seja apenas o ponto alto de uma semana inteira de experiências, entretenimento e negócios", afirma Wagner Leitzke, Head de Desenvolvimento de Negócios (Business Development) da Agência End to End, empresa que faz a gestão de dezenas de clubes e busca conectar torcedores, marcas e entidades esportivas.

No âmbito comercial, a Conmebol informou ter preenchido 100% do inventário de patrocínios, reunindo empresas como Coca-Cola, Powerade, EA Sports FC, Mastercard, Hyundai, Mapfre, TCL, Puma, Amstel, Mercado Livre, Sportingbet/bwin, Crypto.com, Avianca, Panini, Crayola e LAY'S, que firmou contrato até 2030. A operação de venda de ingressos e controle de acessos para as finais de 2026 é executada pela Imply ElevenTickets, enquanto a comercialização de pacotes de viagem e hospitalidade é operada pela Absolut Sport.

“Hoje, são grandes eventos que criam oportunidades comerciais para marcas de diferentes segmentos. Para os patrocinadores, é uma vitrine que permite alcançar torcedores de vários países e participar de uma experiência que vai além dos 90 minutos. O crescimento do interesse comercial mostra que o futebol sul-americano tem potencial para oferecer experiências cada vez mais completas ao público e gerar valor para todos os envolvidos. O desafio é manter a qualidade da organização e fazer com que esse impacto positivo continue crescendo a cada edição”, explica Toninho Cecílio, ex-jogador, atualmente diretor- executivo de futebol e sócio-fundador da AdSports, plataforma digital que conecta entidades, atletas e eventos esportivos a marcas interessadas em patrocínio.

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