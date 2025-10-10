Academias seis estrelas oferecem serviços exclusivos com mensalidades de até R$ 3,7 mil

Enquanto a IronBerg celebra a inauguração de sua unidade no Ceará com 15 mil alunos presentes no primeiro dia, outras academias apostam em uma estratégia oposta: a exclusividade. De acordo com dados da Nodus, 69% dos consumidores afirmam preferir experiências personalizadas — uma tendência que começa a redefinir o conceito de serviço premium no setor fitness.

A busca por atendimento individualizado, especialmente em produtos e serviços de wellness, passou a representar status e qualidade superior. Em um cenário em que o tempo é o bem mais escasso, o público de alta renda tende a rejeitar a rotina de academias lotadas, revezamento de aparelhos e filas de espera.

Luxo e exclusividade viram padrão nas academias premium

No segmento de academias de luxo, os ambientes lembram mais um clube privado do que um centro de treinamento tradicional. A Les Cinq, localizada no Jardim Paulista, em São Paulo, é um dos nomes mais reconhecidos do setor. Com mensalidades que chegam a R$ 3.500, a academia limita o número de alunos a 680 para garantir o atendimento exclusivo. A proporção é de um instrutor para cada três frequentadores, com treinos totalmente individualizados. O slogan resume a proposta: “Mais que uma academia, um estilo de vida.”

As opções de aulas vão de ballet fitness e pilates fit a pop dance, Q cycle, power abs, yoga e meditação. Todos os aparelhos são da italiana Technogym, referência mundial em equipamentos de última geração. Fundada em 2014 por Rodrigo Sangion, a Les Cinq atrai nomes como Taís Araújo, Bruna Marquezine, Claudia Raia e Reynaldo Gianecchini, e já foi eleita a melhor academia do Brasil pela MXM Medallia.

No Itaim Bibi, também em São Paulo, a Sett segue o mesmo caminho ao se posicionar como uma marca de lifestyle voltada ao autocuidado. “Mais que academia. Resultado”, destaca o site da empresa. Fundada em 2010, foi uma das pioneiras em oferecer treinos personalizados com personal trainer sem hora marcada. Os planos podem chegar a R$ 2.400 por mês.

Mais nova entre as boutiques fitness, a The Corner, criada em 2022 por Luiz Fernando Secalli, aposta em um conceito que une design e bem-estar. O projeto arquitetônico privilegia a entrada de luz natural e um ambiente minimalista, com mensalidades de até R$ 3.500. Além das aulas de hot pilates, muay thai e beach tennis, a academia oferece crioterapia, manicure, snacks, toalhas geladas e serviços de massagem — estes, cobrados à parte.

O bem-estar como símbolo de status

A personalização também se tornou uma forma de socialização. “A nossa academia virou um lugar de networking”, afirma Eilson Studart, fundador da SIX Sport Life, que tem unidades no Distrito Federal e em São Paulo, com planos de até R$ 3.700.

Mais do que espaços de treino, as academias premium incorporam um estilo de vida que valoriza o tempo, a conveniência e a sensação de pertencimento. A personalização deixou de ser um diferencial e passou a ser uma expectativa. O desejo por experiências sob medida reflete uma mudança mais ampla no comportamento do consumidor, que busca se reconhecer nas marcas e vivências que escolhe — e não apenas frequentá-las, mas fazer parte delas.