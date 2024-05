Plano mais caro de academia no mundo custa US$ 3 mil por mês

A rede de academias Equinox está lançando um dos programas de treinamento mais caros do mundo: o Optimize by Equinox custará US$ 40 mil por ano e visa melhorar a saúde geral e a longevidade de quem aderir à modalidade.

A Equinox está se unindo à startup de testes de laboratório Function Health para lançar esse novo gym pass, que é programa de saúde personalizado que inclui tudo, desde treinamento pessoal e planos de nutrição até treinamento do sono e massagem terapêutica.

O Optimize estará inicialmente disponível a partir do final de maio na cidade de Nova York e Highland Park, Texas, e eventualmente será implementado em outros estados, de acordo com a Equinox. Os membros poderão treinar nos “E Clubs” de elite da Equinox, que são mais como academias particulares.

O Optimize começa com uma bateria de testes. A Function Health irá marcar desde a saúde do coração, fígado e rins, até sistemas metabólicos e imunológicos. O Equinox executará então sua própria bateria de testes de condicionamento físico, incluindo força e amplitude de movimento. Os testes são repetidos duas vezes por ano.

Segundo a CNBC, os membros do Optimize terão três sessões de treinamento de 60 minutos por semana com um treinador. Também terão duas sessões de meia hora por mês com um treinador de nutrição, duas sessões de meia hora por mês com um treinador do sono e uma sessão de massoterapia por mês. Ao todo, o programa equivale a 16 horas mensais de coaching e treinamento, segundo a Equinox.

Esse novo programa custará algo em torno de US$ 3 mil ao mês (a fidelidade mínima é de seis meses). O valor não inclui a taxa para membros da Equinox, o que traz o total para US$ 40 mil, ou mais, por ano.

Esse movimento marcará um grande teste aos esforços da Equinox para expandir além do fitness, para o negócio mais amplo de saúde e bem-estar, que se tornou um mercado em expansão entre os ricos.

A empresa fechou recentemente uma nova rodada de financiamento de US$ 1,8 bilhão que refinancia US$ 1,2 bilhão em dívidas existentes. A companhia relatou que seu desempenho no mês passado representou o segundo melhor abril da história da empresa.

A Equinox está planejando abrir novas unidades na Filadélfia e no bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, ainda este ano, elevando o total de clubes para 27. A empresa opera atualmente em 107 locais em todo o mundo, de acordo com seu site.