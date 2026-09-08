A marca de tênis que cresceu 239% e ameaça o domínio de Nike e Adidas

O mercado de tênis de revenda passou a maior parte da última década girando em torno de um punhado de nomes conhecidos. Nike, Adidas e a linha Jordan concentravam boa parte da atenção de colecionadores e do volume de negócios em plataformas como a StockX. Esse cenário começou a mudar de forma mais visível nos últimos anos, à medida que marcas menores passaram a disputar espaço com lançamentos que fogem da fórmula batida de recolorir sneakers já consagrados.

Em 2026, quem está no centro dessa disputa é a Saucony. A fabricante americana, fundada há 128 anos na Pensilvânia, foi apontada pela StockX como a marca de tênis que mais cresceu na plataforma no primeiro semestre do ano, superando a Asics, que vinha liderando esse ranking havia dois anos consecutivos.

O que mostram os números da StockX

O ProGrid Omni 9, um dos modelos que puxaram o crescimento de 239% da Saucony na StockX no primeiro semestre de 2026 (Divulgação)

De acordo com o relatório Big Facts: Brands Making Moves, divulgado pela StockX em agosto, as vendas da Saucony na plataforma cresceram 239% no período entre janeiro e junho de 2026, na comparação com o mesmo intervalo de 2025. O avanço é bem superior ao registrado em 2025, quando a marca havia crescido 59% ano a ano.

Os modelos ProGrid Omni 9 e ProGrid Triumph 4 puxaram esse resultado, segundo a StockX. A silhueta ProGrid Omni 9, relançamento de um design original de 2010, é vendida no site oficial da marca por até 155 dólares, o equivalente a cerca de R$ 795 na cotação atual. Logo atrás da Saucony no ranking de crescimento aparece a Vans, com alta de 238%, seguida por Mihara Yasuhiro (191%), Onitsuka Tiger (162%) e Salomon (126%).

A Asics, apesar de perder a liderança do ranking de crescimento, segue como a quarta maior marca de tênis em volume de vendas na StockX. Greg Schwartz, CEO da plataforma, atribuiu o resultado à diversificação do interesse dos consumidores, que passaram a buscar tanto lançamentos recentes quanto peças de arquivo de marcas menos óbvias.

Uma marca de corrida com arquivo

Colaboração com Jae Tips, um dos nomes que ajudaram a reposicionar o arquivo retrô da Saucony no gosto atual (Divulgação)

A Saucony nasceu em 1898 na cidade de Kutztown, na Pensilvânia, batizada em homenagem ao riacho Saucony Creek, que passava ao lado da fábrica original. O primeiro tênis de corrida da marca, o modelo com cravos 7446, chegou ao mercado apenas em 1958. Desde então, a companhia construiu um catálogo voltado majoritariamente para o público corredor, com incursões pontuais no universo streetwear por meio de modelos retrô como o Jazz, historicamente ofuscado por concorrentes como o Superstar da Adidas ou o Cortez da Nike.

Esse cenário começou a se transformar com a chegada de colaboradores capazes de reler esse arquivo sob uma nova perspectiva. O designer Jae Tips, fundador da marca de streetwear Savior Worldwide e criador radicado no Bronx, foi um dos primeiros a mostrar o potencial das silhuetas retrô da Saucony, aplicando cores vibrantes, texturas e tecidos que aproximaram os modelos do gosto atual. A parceria abriu caminho para outras colaborações, incluindo uma com o rapper Westside Gunn, que assinou versões do modelo Grid Jazz 9.

As parcerias que ampliaram o público da marca

Outro nome relevante nesse movimento é a 3sixteen, grife americana conhecida pelo trabalho artesanal com denim selvedge e por um posicionamento associado ao chamado "slow fashion". A marca lançou em 2025 uma linha do modelo Peregrine 15 com tingimento manual, projeto que valorizou o processo de fabricação em vez de apostar em cores chamativas, em um movimento que lembra a trajetória recente da New Balance, hoje vestida por nomes que vão de Action Bronson a grifes como a Auralee.

A diversidade dessas parcerias, que combinam streetwear, moda de nicho e música, ajuda a explicar por que a Saucony conseguiu crescer sem depender de um único tipo de colaborador. Executivos da própria StockX apontam que a credibilidade histórica da marca no universo da corrida já era reconhecida havia tempo, faltando apenas disposição para explorar territórios estéticos diferentes

O relatório da StockX também inclui, pela primeira vez, dados da StockX Listings, novo marketplace da empresa voltado para tênis e roupas vintage usados, o que ampliou o volume de informações consideradas no levantamento deste ano.