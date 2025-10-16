As estratégias da Vans para circular entre as pistas de skate e o mercado de luxo

O mercado global de calçados de luxo deve atingir um faturamento de US$ 32,89 bilhões em 2025, segundo projeção da For Insights Consultancy. Marcas de tênis além de apostarem em colaborações com grifes também apostam em novas linhas, como a Vans, com a OTW.

A marca californiana, que sempre foi associada a um estilo de vida urbano e esportivo, busca se posicionar no mercado premium sem perder suas raízes. "A ideia de estar perto do mercado de luxo é justamente trazer essa percepção de inovação, mas também colocar o luxo nas ruas", diz Pietro Giovanelli, diretor de marca da Vans. Ele também destaca que a Vans busca transformar seus produtos em itens colecionáveis, sem que se tornem inacessíveis. “O preço da OTW é um pouco mais elevado pela construção com materiais premium e design arrojado, mas continua sendo acessível, especialmente para os fãs de sneakers que valorizam exclusividade e diferenciação”.

A linha OTW reúne modelos icônicos da Vans com novos materiais e design. Um dos modelos de destaque é o Old Skool FM, da série Future Made. Este tênis traz uma versão do Old Skool com materiais tecnológicos e de alta performance, como o cabedal em tricô flexível, que oferece respirabilidade e conforto, além de uma Sidestripe moldada em TPU injetado em 3D.

Para o lançamento da linha OTW no Brasil, a Vans escolheu a Guadalupe Store como parceira exclusiva. A escolha foi baseada no papel importante da loja no mercado de sneakers e streetwear, e no seu público fiel.

"A Guadalupe tem uma conexão genuína com o universo do sneaker e com a cultura urbana. Eles têm um olhar criterioso para a curadoria de produtos, e sabíamos que essa parceria seria a mais adequada para a linha OTW", diz Tatiana Rovella, gerente de marketing da Vans.

"A Guadalupe sempre foi pensada para receber produtos exclusivos. Nós já éramos consumidores da Vans antes mesmo da loja existir e sabíamos que o Brasil estava pronto para uma linha como a OTW", diz Pedro Prado, sócio da Guadalupe Store. Ele acrescenta que a curadoria da loja é baseada em um feeling pessoal, com foco na autenticidade. "As pessoas enxergam que nós, da Guadalupe, somos consumidores como eles, e isso transmite credibilidade e conexão", diz.

Linha OTW: modelos icônicos da Vans com novos materiais e design (Vans/Divulgação)

A evolução do streetwear

O movimento do streetwear em direção ao luxo tem transformado o mercado de moda e calçados nos últimos anos. A Vans, com sua forte presença no streetwear, se adapta a essa mudança com a linha OTW, mantendo seu DNA sem renunciar a um produto que dialogue com o luxo.

A marca, que tem uma história de colaborações com empresas como Kenzo, Gucci e Valentino, agora aposta em um portfólio próprio no segmento premium. "A Vans sempre teve esse contato com o luxo através de colaborações, mas agora com a OTW estamos estabelecendo um portfólio próprio de produtos que conversam diretamente com o mercado de luxo, sem perder nossa essência", diz Pietro.

A Vans também percebe que os consumidores estão buscando produtos com histórias reais por trás. "Os consumidores brasileiros não querem mais um produto de luxo apenas pela marca. Eles querem algo com significado, algo que os conecte com uma comunidade", diz Pedro.

A linha OTW é marcada pela inovação no design e materiais. O modelo Old Skool FM, por exemplo, traz um cabedal respirável e um solado Waffle repaginado para maior conforto e resistência. A palmilha Sola Foam ADC e a construção em EVA Strobel garantem uma experiência de uso leve e confortável, ideal para o dia a dia ou para a prática de esportes.

Tatiana compartilha que a Vans busca criar desejo e engajamento com os consumidores, trabalhando com influenciadores e campanhas digitais de forma orgânica. "Queremos que a OTW não seja apenas um tênis, mas um produto desejado, algo que os consumidores queiram colecionar, mas também usar no dia a dia", diz.

O mercado de sneakers no Brasil

O mercado de tênis no Brasil tem se sofisticado, com consumidores cada vez mais exigentes, buscando produtos exclusivos. "Os consumidores brasileiros querem mais do que um produto de moda; querem algo que fale sobre quem são, que os conecte com comunidade", diz Pedro. "A linha OTW se alinha com essa demanda, oferecendo um tênis de luxo, mas com o DNA de autenticidade que os consumidores brasileiros tanto valorizam".

A mudança no consumo de tênis também é notável: o foco não é mais apenas o produto para coleção, mas para uso. "O tênis deixou de ser apenas um item de colecionador. Ele é uma forma de expressão", diz o sócio da Guadalupe. Esse movimento reflete a mudança de comportamento dos consumidores, que buscam não apenas exclusividade, mas também conforto e autenticidade.