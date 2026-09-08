Diretores da PF manifestam apoio a Andrei Rodrigues e citam 'ataques injustificados'

Os diretores da Polícia Federal manifestaram nesta terça-feira, 8, por meio de nota, "total apoio" ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e ao diretor de Inteligência da PF, Leandro Almada, pelo que disseram ser "injustificados ataques sofridos" pela PF.

O comunicado foi publicado horas após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o afastamento preventivo dos dois, em decisão que atendeu a um pedido do partido Novo.

Na nota, os diretores classificam como “injustificados ataques” as críticas dirigidas à PF e aos dois dirigentes. O grupo afirma que Andrei Rodrigues tem uma trajetória profissional marcada pela defesa da instituição, com atuação “técnica, isenta e responsável”.

"Narrativas marcadamente influenciadas por interesses político-eleitorais não têm o poder de apagar a história, a reputação e a trajetória profissional de quem quer que seja", diz um trecho da nota.

Eles repudiaram ainda "toda e qualquer tentativa de imputar a eles ou à Polícia Federal uma atuação não republicana" e defendem que as acusações são “desprovidas de fundamento” e afrontam a história e a credibilidade da instituição.

Ao concluir o comunicado, os diretores colocaram os cargos à disposição do diretor-geral substituto, William Marcel Murad.

Leia a nota na íntegra:

"Os Diretores da Polícia Federal vêm a público expressar seu total apoio ao Diretor-Geral, Delegado de Polícia Federal Dr. Andrei Rodrigues, e ao seu Diretor de Inteligência, Delegado de Polícia Federal Dr. Leandro Almada, diante dos injustificados ataques sofridos pela Polícia Federal na data de hoje.

Da mesma forma como a Instituição Polícia Federal tem, em sua história e feitos, a razão de sólida admiração dos brasileiros, o Dr. Andrei também conta com um percurso profissional dedicado à defesa da PF, com atuação técnica, isenta e responsável.

Narrativas marcadamente influenciadas por interesses político-eleitorais não têm o poder de apagar a história, a reputação e a trajetória profissional de quem quer que seja.

Assim, cumprindo nosso dever de defender a Instituição de ataques e tentativas de usurpação de funções, e assegurando o interesse público na manutenção de uma Polícia Federal capaz de promover justiça e assegurar o Estado Democrático de Direito, tornamos público nosso apoio aos diretores.

Para que fique absolutamente claro, repudiamos toda e qualquer tentativa de imputar a eles

ou à Polícia Federal uma atuação não republicana. Tais acusações, desprovidas de fundamento,

afrontam a história, a credibilidade e o compromisso institucional que sempre pautaram suas

condutas. Neste ato, colocamos nossos cargos à disposição do Diretor-Geral substituto."