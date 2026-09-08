Diretores da PF manifestam apoio a Andrei Rodrigues e citam 'ataques injustificados'

Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues (FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 14h31.
Última atualização em 8 de setembro de 2026 às 14h42.
Os diretores da Polícia Federal manifestaram nesta terça-feira, 8, por meio de nota, "total apoio" ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e ao diretor de Inteligência da PF, Leandro Almada, pelo que disseram ser "injustificados ataques sofridos" pela PF.
O comunicado foi publicado horas após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o afastamento preventivo dos dois, em decisão que atendeu a um pedido do partido Novo.
Na nota, os diretores classificam como “injustificados ataques” as críticas dirigidas à PF e aos dois dirigentes. O grupo afirma que Andrei Rodrigues tem uma trajetória profissional marcada pela defesa da instituição, com atuação “técnica, isenta e responsável”.
"Narrativas marcadamente influenciadas por interesses político-eleitorais não têm o poder de apagar a história, a reputação e a trajetória profissional de quem quer que seja", diz um trecho da nota.
Eles repudiaram ainda "toda e qualquer tentativa de imputar a eles ou à Polícia Federal uma atuação não republicana" e defendem que as acusações são “desprovidas de fundamento” e afrontam a história e a credibilidade da instituição.Ao concluir o comunicado, os diretores colocaram os cargos à disposição do diretor-geral substituto, William Marcel Murad.
"Os Diretores da Polícia Federal vêm a público expressar seu total apoio ao Diretor-Geral, Delegado de Polícia Federal Dr. Andrei Rodrigues, e ao seu Diretor de Inteligência, Delegado de Polícia Federal Dr. Leandro Almada, diante dos injustificados ataques sofridos pela Polícia Federal na data de hoje.
Da mesma forma como a Instituição Polícia Federal tem, em sua história e feitos, a razão de sólida admiração dos brasileiros, o Dr. Andrei também conta com um percurso profissional dedicado à defesa da PF, com atuação técnica, isenta e responsável.
Narrativas marcadamente influenciadas por interesses político-eleitorais não têm o poder de apagar a história, a reputação e a trajetória profissional de quem quer que seja.
Assim, cumprindo nosso dever de defender a Instituição de ataques e tentativas de usurpação de funções, e assegurando o interesse público na manutenção de uma Polícia Federal capaz de promover justiça e assegurar o Estado Democrático de Direito, tornamos público nosso apoio aos diretores.
Para que fique absolutamente claro, repudiamos toda e qualquer tentativa de imputar a eles
ou à Polícia Federal uma atuação não republicana. Tais acusações, desprovidas de fundamento,
afrontam a história, a credibilidade e o compromisso institucional que sempre pautaram suas
condutas. Neste ato, colocamos nossos cargos à disposição do Diretor-Geral substituto."