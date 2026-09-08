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Fase de grupos copa 2026

Ataque dos sonhos? O que tem de verdade em Philippe Coutinho no Santos

Apesar do desejo de Neymar, a situação de Coutinho gera cautela

O meia não entra em campo há sete meses (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)

O meia não entra em campo há sete meses (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 14h36.

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Neymar voltou a movimentar as redes sociais ao comentar a possibilidade de Philippe Coutinho reforçar o Santos. O atacante classificou como um "sonho" a chegada do meia de 34 anos, que está sem clube desde o encerramento de sua passagem pelo Vasco, em fevereiro deste ano.

A declaração foi feita na rede social X, em resposta a uma publicação do jornalista Lucas Musetti. No comentário, Neymar também citou os reforços recentes do Santos e brincou sobre possíveis contratações.

"Trouxe dois. Um já tem 20 gols, que é o Gabigol. Arthur dispensa comentários na posição que exerce. Coutinho, meu sonho. Quanto ao Gil Cebola ou Cris Guedes, não dá. O salário deles é alto demais para o futebol brasileiro", escreveu o camisa 10 santista.

Como está Coutinho

Apesar do desejo de Neymar, a situação de Coutinho gera cautela. O meia não entra em campo há sete meses. Sua última partida oficial foi em 14 de fevereiro, quando defendeu o Vasco diante do Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca.

Nesta janela de transferências, o Santos já anunciou três reforços para o elenco: o volante Arthur, o meia Lima, emprestado pelo Fluminense, e o lateral-direito Rodinei, que estava no Olympiacos, da Grécia.

O Santos não se pronunciou a respeito de uma possível negociação.

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