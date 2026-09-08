8 peças de luxo para enfrentar os dias de chuva

Uma poça de água na calçada, o cheiro de asfalto molhado, o trânsito que trava assim que as primeiras gotas caem. Todos conhecem bem esse roteiro, repetido a cada temporada de chuva forte. A diferença, nos últimos anos, é que o guarda-roupa para esses dias deixou de significar apenas uma capa qualquer jogada por cima da roupa.

As marcas passaram a tratar peças impermeáveis com a mesma atenção dedicada a vestidos de festa ou casacos de inverno. Prada, Loewe e Omega são alguns dos nomes que hoje dedicam coleções inteiras a esse tipo de vestuário, com tecidos técnicos e acabamentos que fogem do óbvio. O movimento também ganhou força entre marcas brasileiras, que apostam há anos em roupas para chuva sem abrir mão de design.