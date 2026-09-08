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8 peças de luxo para enfrentar os dias de chuva

Lista reúne casacos, bolsas, calçados e acessórios de marcas internacionais e brasileiras pensados para o mau tempo

Capa amarela impermeável sobre trench coat bege, dupla peça que combina proteção contra chuva e alfaiataria clássica. Prada aposta em sobreposições assim para o inverno (Divulgação)

Capa amarela impermeável sobre trench coat bege, dupla peça que combina proteção contra chuva e alfaiataria clássica. Prada aposta em sobreposições assim para o inverno (Divulgação)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12h46.

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Uma poça de água na calçada, o cheiro de asfalto molhado, o trânsito que trava assim que as primeiras gotas caem. Todos conhecem bem esse roteiro, repetido a cada temporada de chuva forte. A diferença, nos últimos anos, é que o guarda-roupa para esses dias deixou de significar apenas uma capa qualquer jogada por cima da roupa.

As marcas passaram a tratar peças impermeáveis com a mesma atenção dedicada a vestidos de festa ou casacos de inverno. Prada, Loewe e Omega são alguns dos nomes que hoje dedicam coleções inteiras a esse tipo de vestuário, com tecidos técnicos e acabamentos que fogem do óbvio. O movimento também ganhou força entre marcas brasileiras, que apostam há anos em roupas para chuva sem abrir mão de design.

  • 1/8 (Loro Piana: bolsa em tecido técnico resistente à água, pensada para viagens em dias de temporal, R$ 15.450, disponível em loropiana.com)

  • 2/8 (Prada: capa em nylon técnico impermeável, com modelagem ampla e forro emborrachado, R$ 20.600, disponível em prada.com)

  • 3/8 (Omega: Seamaster com resistência à água e caixa em aço, um dos modelos mais tradicionais da marca suíça, R$ 40.170, disponível em omegawatches.com)

  • 4/8 (Tom Ford: sobretudo impermeável em gabardine, com acabamento acetinado e corte alongado, R$ 49.390, disponível em tomfordfashion.com)

  • 5/8 (Toró: capa de chuva tipo parka em nylon 100% emborrachado, com capuz ajustável e bolsos laterais, R$ 360, disponível em caiutoro.com.br)

  • 6/8 (Rains: jaqueta impermeável com capuz, em tecido leve e corta-vento, R$ 1.057, disponível em farfetch.com/br)

  • 7/8 (Osklen: capa double face em algodão impermeabilizado, com costuras seladas contra entrada de água e bolsos internos, R$ 2.297, disponível em osklen.com.br)

  • 8/8 (Loewe: par em couro tratado contra umidade, com sola emborrachada antiderrapante, R$ 5.920, disponível em loewe.com)

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