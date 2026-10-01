O mês de outubro chega a todo vapor nas plataformas de streaming. Com a chegada do Halloween, os catálogos da Netflix, Prime Video, HBO Max, Apple TV e Mubi dividem espaço entre clássicos do horror, cinebiografias e o retorno de séries muito aguardadas pelo público.
Nas séries, os principais destaques são as novas temporadas de A Diplomata, Ninguém Quer e Lupin na Netflix, além da nacional Dom de Iludir. No Prime Video, chegam a segunda temporada de A Lista Terminal e a adaptação de Carrie, a Estranha. Na Apple TV, o público se despede da quarta temporada de Ted Lasso e acompanha o retorno de Onde Está a Wanda?, enquanto a HBO Max lança WAR e o novo ano de The Paper.
Na aba de filmes e produções originais, a temporada de terror toma conta com o remake de Nosferatu e a franquia Um Lugar Silencioso na Netflix, a maratona de A Hora do Pesadelo, O Iluminado e O Exorcista na HBO Max, e clássicos como O Enigma de Outro Mundo na Mubi. Nas biografias, destacam-se Marília Mendonça: Sentimento Louco e Michael no Prime Video, além de Tenzing na Apple TV+ e o premiado Anora.
Confira os principais lançamentos do streaming em outubro de 2026:
Séries que entram no streaming em outubro
- WAR | 01/10/2026 (HBO Max)
- Ted Lasso: Temporada 4 (último episódio) | 07/10/2026 (Apple TV)
- Carrie, a Estranha: Temporada 1 | 07/10/2026 (Prime Video)
- A Diplomata: Temporada 4 | 15/10/2026 (Netflix)
- The Paper: Temporada 2 | 15/10/2026 (HBO Max)
- Onde Está a Wanda?: Temporada 2 | 21/10/2026 (Apple TV)
- A Lista Terminal: Temporada 2 | 21/10/2026 (Prime Video)
- Ninguém Quer: Temporada 3 | 22/10/2026 (Netflix)
- Lupin: Parte 4 | 23/10/2026 (Netflix)
- Dom de Iludir | Em breve (Netflix)
Filmes e documentários que entram no streaming em outubro
- Franquia A Hora do Pesadelo | 01/10/2026 (HBO Max)
- O Iluminado | 01/10/2026 (HBO Max)
- O Exorcista | 01/10/2026 (HBO Max)
- Anatomia de uma Queda | 01/10/2026 (HBO Max)
- The Post: A Guerra Secreta | 01/10/2026 (HBO Max)
- A Noiva Cadáver | 01/10/2026 (HBO Max)
- O Enigma de Outro Mundo | 01/10/2026 (Mubi)
- Nosferatu | 02/10/2026 (Netflix)
- Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte | 02/10/2026 (Mubi)
- Pecadores | 04/10/2026 (Netflix)
- 1992 | 06/10/2026 (Prime Video)
- Um Dia Daqueles | 06/10/2026 (Prime Video)
- Homem-Aranha: Um Novo Dia | 06/10/2026 (Prime Video - Loja)
- Y2K: O Bug do Milênio | 06/10/2026 (Netflix)
- Fausto | 14/10/2026 (Mubi)
- Um Lugar Silencioso | 15/10/2026 (Netflix)
- Um Lugar Silencioso: Parte II | 15/10/2026 (Netflix)
- Marília Mendonça: Sentimento Louco | 16/10/2026 (Prime Video)
- Tenzing | 16/10/2026 (Apple TV)
- Xica da Silva (Versão Restaurada) | 16/10/2026 (Mubi)
- David Bowie is Dead | 16/10/2026 (Mubi)
- Lobisomem | 16/10/2026 (Netflix)
- Michael | 23/10/2026 (Prime Video)
- Anora | 23/10/2026 (Netflix)
- Navio Fantasma | 23/10/2026 (Netflix)
- Tony | 26/10/2026 (Prime Video)
- Noturno | 30/10/2026 (Apple TV)
- A Cronologia Da Água | 30/10/2026 (Mubi)