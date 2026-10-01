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O que assistir no streaming em outubro 2026?

Cinebiografias de Marília Mendonça e Michael Jackson, o remake de 'Nosferatu' e maratonas de terror movimentam o streaming neste mês

Filmes e séries: o que assistir em outubro no streaming? (Reprodução)

Filmes e séries: o que assistir em outubro no streaming? (Reprodução)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15h06.

Última atualização em 1 de outubro de 2026 às 15h08.

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O mês de outubro chega a todo vapor nas plataformas de streaming. Com a chegada do Halloween, os catálogos da Netflix, Prime Video, HBO Max, Apple TV e Mubi dividem espaço entre clássicos do horror, cinebiografias e o retorno de séries muito aguardadas pelo público.

Nas séries, os principais destaques são as novas temporadas de A Diplomata, Ninguém Quer e Lupin na Netflix, além da nacional Dom de Iludir. No Prime Video, chegam a segunda temporada de A Lista Terminal e a adaptação de Carrie, a Estranha. Na Apple TV, o público se despede da quarta temporada de Ted Lasso e acompanha o retorno de Onde Está a Wanda?, enquanto a HBO Max lança WAR e o novo ano de The Paper.

Na aba de filmes e produções originais, a temporada de terror toma conta com o remake de Nosferatu e a franquia Um Lugar Silencioso na Netflix, a maratona de A Hora do Pesadelo, O Iluminado e O Exorcista na HBO Max, e clássicos como O Enigma de Outro Mundo na Mubi. Nas biografias, destacam-se Marília Mendonça: Sentimento Louco e Michael no Prime Video, além de Tenzing na Apple TV+ e o premiado Anora.

Confira os principais lançamentos do streaming em outubro de 2026:

Séries que entram no streaming em outubro

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  • WAR | 01/10/2026 (HBO Max)
  • Ted Lasso: Temporada 4 (último episódio) | 07/10/2026 (Apple TV)
  • Carrie, a Estranha: Temporada 1 | 07/10/2026 (Prime Video)
  • A Diplomata: Temporada 4 | 15/10/2026 (Netflix)
  • The Paper: Temporada 2 | 15/10/2026 (HBO Max)
  • Onde Está a Wanda?: Temporada 2 | 21/10/2026 (Apple TV)
  • A Lista Terminal: Temporada 2 | 21/10/2026 (Prime Video)
  • Ninguém Quer: Temporada 3 | 22/10/2026 (Netflix)
  • Lupin: Parte 4 | 23/10/2026 (Netflix)
  • Dom de Iludir | Em breve (Netflix)

Filmes e documentários que entram no streaming em outubro

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  • Franquia A Hora do Pesadelo | 01/10/2026 (HBO Max)
  • O Iluminado | 01/10/2026 (HBO Max)
  • O Exorcista | 01/10/2026 (HBO Max)
  • Anatomia de uma Queda | 01/10/2026 (HBO Max)
  • The Post: A Guerra Secreta | 01/10/2026 (HBO Max)
  • A Noiva Cadáver | 01/10/2026 (HBO Max)
  • O Enigma de Outro Mundo | 01/10/2026 (Mubi)
  • Nosferatu | 02/10/2026 (Netflix)
  • Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte | 02/10/2026 (Mubi)
  • Pecadores | 04/10/2026 (Netflix)
  • 1992 | 06/10/2026 (Prime Video)
  • Um Dia Daqueles | 06/10/2026 (Prime Video)
  • Homem-Aranha: Um Novo Dia | 06/10/2026 (Prime Video - Loja)
  • Y2K: O Bug do Milênio | 06/10/2026 (Netflix)
  • Fausto | 14/10/2026 (Mubi)
  • Um Lugar Silencioso | 15/10/2026 (Netflix)
  • Um Lugar Silencioso: Parte II | 15/10/2026 (Netflix)
  • Marília Mendonça: Sentimento Louco | 16/10/2026 (Prime Video)
  • Tenzing | 16/10/2026 (Apple TV)
  • Xica da Silva (Versão Restaurada) | 16/10/2026 (Mubi)
  • David Bowie is Dead | 16/10/2026 (Mubi)
  • Lobisomem | 16/10/2026 (Netflix)
  • Michael | 23/10/2026 (Prime Video)
  • Anora | 23/10/2026 (Netflix)
  • Navio Fantasma | 23/10/2026 (Netflix)
  • Tony | 26/10/2026 (Prime Video)
  • Noturno | 30/10/2026 (Apple TV)
  • A Cronologia Da Água | 30/10/2026 (Mubi)
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