10 destinos imperdíveis para 2025 segundo especialista que já visitou 80 países

Viajar para destinos que estão despontando como queridinhos, mas que ainda não ficaram lotados, é o sonho de muitos turistas que desejam explorar novos lugares e experiências. O influenciador Lucas Estevam, com milhões de seguidores nas redes sociais, já visitou mais de 80 países e elencou dez que serão imperdíveis para 2025. A lista inclui destinos ainda pouco explorados por brasileiros e países que estão ganhando novos ares.

Para Lucas, o continente africano é a "bola da vez" para o turismo, especialmente em quatro países: África do Sul, Egito, Marrocos e Moçambique. Ele destaca que a África do Sul, em particular, é um paraíso para os amantes da natureza. Com paisagens que vão de savanas a montanhas, o país oferece uma variedade de experiências de safári inesquecíveis.

Na Europa, as apostas estão em países fora do eixo clássico, que inclui França, Inglaterra, Portugal e Espanha. “O leste europeu também está em ascensão, com destinos como Albânia e Macedônia, assim como o sudeste asiático, que atrai cada vez mais viajantes para Tailândia, Vietnã, Laos e Camboja”, afirma o influenciador.

Viajar com milhas

Além dos destinos que são tendência, Lucas Estevam diz que é possível viajar usando milhas. Ele afirma que o principal segredo é não depender apenas do cartão de crédito para acumular pontos.

“90% das minhas milhas vêm de gastos do dia a dia, como compras no mercado, farmácia, aplicativos de transporte, abastecimento do carro, refeições em restaurantes, compra de eletrônicos e muitos outros hábitos cotidianos”, explica.

Lista de 52 destinos do 'The New York Times'

O jornal norte-americano The New York Times divulgou na última semana a sua tradicional lista dos 52 melhores destinos do mundo para visitar. O ranking, elaborado anualmente, não incluiu nenhum ponto turístico brasileiro na edição de 2025.

O primeiro lugar da lista ficou com o que o jornal chama de "Inglaterra de Jane Austen", que celebra os 250 anos de nascimento da autora. Eventos especiais estão programados em Hampshire, sua terra natal, além de atividades em Bath e Winchester. Os fãs podem explorar locais icônicos relacionados à escritora, como a Jane Austen’s House e a Catedral de Winchester, onde ela está sepultada.

O segundo lugar foi ocupado pelas lendárias Ilhas Galápagos, no Equador, conhecidas por sua biodiversidade única e importância histórica para a ciência. As paisagens intocadas e a vida selvagem exótica continuam a atrair turistas que buscam uma conexão profunda com a natureza. Em terceiro lugar, aparecem os museus de Nova York, nos Estados Unidos, como o MoMA, que encanta visitantes com exposições de arte e cultura de alcance global. Veja a lista completa.