Ano Novo Chinês: restaurantes em São Paulo com cardápio especial que celebra o ano da serpente

Comemorado de acordo com o calendário lunar, o Ano Novo Chinês é a celebração mais importante da cultura chinesa, marcando o início de um novo ciclo regido por um dos 12 signos do zodíaco chinês. Em 2025, o Ano da Serpente é especialmente simbólico, associado à sabedoria, à transformação e ao renascimento. Na tradição chinesa, a serpente representa a busca pelo conhecimento profundo e pela reflexão, sendo considerada um signo de grande mistério e intuição.

A serpente também é vista como um animal ligado à mudança e à prosperidade, uma vez que sua habilidade de trocar de pele simboliza a capacidade de superar desafios e abraçar novas oportunidades. Durante este período, é comum que famílias e comunidades se reúnam para celebrar com festas, danças, oferendas e, claro, muita comida. Cada prato servido tem um significado especial, como saúde, abundância ou sorte, refletindo o espírito de esperança e renovação que guia o Ano da Serpente.

Em São Paulo, a influência da cultura chinesa é amplamente celebrada, especialmente durante o Ano Novo Chinês. Para marcar o início do Ano da Serpente, restaurantes renomados criaram cardápios especiais que combinam tradições orientais com toques de modernidade. Conheça algumas opções para mergulhar nos sabores e significados dessa data tão especial.

Cantón

Restaurante Cantón lançou um novo cardápio que celebra a culinária chifa. (Tomas Rangel/Divulgação)

Para a ocasião, o restaurante Cantón lançou um novo cardápio que celebra a culinária chifa, uma fusão de pratos peruanos e chineses. As criações do chef Marco Espinoza estão disponíveis nos endereços de Moema e Pompeia. Entre as entradas, destaque para o Chori Bao (R$ 42 - 2 unidades): bao ao vapor com hambúrguer de linguiça, temperos orientais, chimichurri oriental e maionese apimentada com picles. Outra opção é o Ceviche Tusan (R$ 65), que combina salmão com leite de tigre oriental, pepino, cebola, ervilha-torta e wonton frito. Nos pratos principais, o destaque é o Tipakai (R$ 77), um frango desossado crocante servido com molho agridoce de abacaxi e pêssego, acompanhado do arroz frito Cantón.

Serviço: Cantón Moema - Av. Juriti, 587 - Moema. Funcionamento (incluindo feriados): segunda a quinta, das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30; sexta, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; sábado, das 12h às 17h e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 17h e das 19h às 22h | Cantón Pompeia - R. Padre Chico, 631 - Pompeia. Funcionamento (incluindo feriados): segunda a quinta, das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30; sexta, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; sábado, das 12h às 17h e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 17h e das 19h às 22h.

Song Qi

Chow Mein Noodles. (Divulgação/Divulgação)

O restaurante Song Qi apresenta o menu Chinese Year, servido à la carte durante almoço e jantar, entre os dias 23 de janeiro e 2 de fevereiro, na unidade dos Jardins. O cardápio traz receitas elaboradas pelo chef Ad Yamashina, que passou cinco meses na unidade do restaurante em Mônaco, recebendo treinamento do renomado chef chinês Chai Chee Yu. Entre as entradas, destacam-se o Drunk Pork Belly (R$ 49 - barriga de porco, xiaoxing, five spices e chili garlic sauce) e o Crispy Shrimp Bites (R$ 56 - camarões, sweet chili, hortelã, capim-limão e cebola-roxa).

Nos pratos principais, as sugestões incluem:

(R$ 84 - skirt, cebola-roxa, cenoura, brócolis, couve-flor, acelga e singapura sauce); Seafood Misso Caramel Wok (R$ 134 - camarão, lula, mexilhão e molho de missô caramelizado);

(R$ 134 - camarão, lula, mexilhão e molho de missô caramelizado); Veggie Fried Rice (R$ 79 - cogumelos shiitake, aspargos, gengibre e nori).

Serviço: Rua Barão de Capanema, 348 – Jardins. Funcionamento: segunda a segunda, das 12h à 00h30; quinta-feira, somente no jantar, a partir das 18h.