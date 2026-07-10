Isenção de visto impulsiona turismo e leva China a recorde de circulação nas fronteiras

A China registrou 369 milhões de entradas e saídas pelas fronteiras no primeiro semestre de 2026, um crescimento de 10,8% em relação ao mesmo período do ano passado e o maior volume já registrado para o período, segundo a Administração Nacional de Imigração.

Do total, 176 milhões de viajantes eram residentes da China continental, enquanto 147 milhões eram moradores de Hong Kong, Macau e Taiwan, com altas de 10,7% e 8,1%, respectivamente.

O fluxo de transporte internacional também aumentou. Entre janeiro e junho, as autoridades inspecionaram 20,844 milhões de meios de transporte, incluindo trens, navios e veículos, avanço de 17,1% na comparação anual.

Segundo o porta-voz da Administração Nacional de Imigração, Lin Yongsheng, o país emitiu 10,392 milhões de passaportes, além de 49,585 milhões de autorizações de viagem para residentes da China continental com destino a Hong Kong, Macau e Taiwan e 1,104 milhão de permissões para residentes dessas regiões viajarem ao continente.

A ampliação das políticas de isenção de visto também impulsionou o turismo internacional. No primeiro semestre, a China recebeu 22,914 milhões de visitantes estrangeiros, alta de 20,4% em relação ao mesmo período de 2025. Desse total, 17,815 milhões entraram no país sem visto, o equivalente a 77,7% das chegadas de estrangeiros e um crescimento de 30,6% na comparação anual.

Além disso, mais países passaram a facilitar a entrada de cidadãos chineses. Desde o início do ano, Brasil, Turquia, Sudão e Camboja, entre outros, anunciaram políticas unilaterais de isenção de visto para portadores de passaporte comum da China.

Para simplificar os procedimentos de imigração, o governo chinês ampliou os serviços digitais. Desde março, sete províncias passaram a permitir que estrangeiros registrem hospedagens fora da rede hoteleira pela internet. Além disso, postos de fronteira com Hong Kong e Macau adotaram sistemas de liberação de veículos com reconhecimento facial e leitura da íris, reduzindo o tempo de inspeção.

A plataforma digital da Administração Nacional de Imigração também registrou 118 milhões de atendimentos no primeiro semestre, enquanto o serviço de atendimento 12367 respondeu a 3,68 milhões de consultas de usuários de mais de 100 países e regiões.