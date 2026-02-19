8 hotéis que transformaram wellness em destino

Dos refúgios urbanos do Emiliano à sofisticação do Rosewood e ao pé na areia Casana, os spas de hotéis de luxo no Brasil elevam o bem-estar a experiência sensorial completa. Com terapias exclusivas, produtos premium e estruturas que unem natureza, design e tecnologia, esses espaços transformam a hospedagem em um verdadeiro ritual de cuidado, equilíbrio e renovação. Confira uma seleção para relaxar em diferentes destinos.

Spa Santapele - Hotéis Emiliano Rio e Emiliano São Paulo

SPA Santapele: unidades em São Paulo e no Rio de Janeiro (Divulgação/Divulgação)

A Santapele nasceu em 2008, criada por Carlos Alberto Filgueiras, fundador do Grupo Emiliano, com o desejo de oferecer uma linha de cosméticos naturais exclusivos para os hóspedes de seu luxuoso hotel em São Paulo. Em 2012, Carolina Filgueiras, filha de Carlos, recebeu o convite do pai para se juntar à marca.

No ano de 2016, a marca inaugurou seu primeiro SPA no Rio de Janeiro, dentro do renomado hotel Emiliano Rio, solidificando sua presença no mercado. O SPA, atualmente presente em ambos os hotéis, proporciona um verdadeiro refúgio urbano dedicado à saúde e ao bem-estar.

Por lá, hóspedes encontram salas de massagem, sauna e um Fitness Center disponível 24 horas. Terapeutas experientes oferecem uma ampla variedade de massagens, incluindo shiatsu, drenagem linfática, reflexologia, além de massagens aromáticas, esfoliação e tratamentos faciais.

Serviço: SPA Santapele | Emiliano Rio. Endereço: Av. Atlântica, 3.804 - Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas & informações: (21) 96467-2829 ou (21) 3503-6610 spa@rj.emiliano.com.br Funcionamento SPA: Dom à Quinta: 9h às 19h | Sexta e Sábado: 9h às 21h. Emiliano São Paulo. Endereço: R. Oscar Freire, 384 - Jardim Paulista, São Paulo - SP. Reservas & informações: (11) 91311-7944 ou (11) 3728-2010 ou spa@sp.emiliano.com.br. Funcionamento SPA: Segunda à Sexta: 9h às 21h | Domingo e Feriados: 10h às 19h

SPA by JW

JW Marriott: piscina do spa (JW Marriott/Divulgação)

Localizado no andar Wellness do hotel, o SPA by JW apresenta um menu de experiências estruturado em quatro pilares — Acalmar, Revigorar, Satisfazer e Renovar — todos pensados para promover a calma e o bem-estar, revitalizando corpo, mente e espírito.

O andar conta com cinco salas de tratamento dedicadas ao repouso e à tranquilidade, além de profissionais especializados que oferecem uma seleção de terapias cuidadosamente desenvolvidas para proporcionar relaxamento profundo.

Com funcionamento das 10h às 20h, o SPA oferece tratamentos como o Mind Skin e a Massagem de Equilíbrio. O Mind Skin é voltado aos cuidados faciais, promovendo limpeza, nutrição e hidratação da pele, além de estimular a produção de hormônios ligados à qualidade do sono, à felicidade e ao bem-estar. Já a Massagem de Equilíbrio, com duração de 90 minutos, foi criada para aliviar a tensão muscular por meio de técnicas aplicadas nas costas, no rosto e no couro cabeludo, permitindo que o corpo se entregue à serenidade do momento. A experiência é potencializada pelo uso de um blend de óleos essenciais inspirado em rituais ancestrais meditativos, que favorecem a conexão entre corpo e mente e ampliam a sensação de conforto e bem-estar.

Serviço: JW Marriott Hotel São Paulo | SPA by JW. Endereço: Av. das Nações Unidas, 14401 - Chácara Santo Antônio. Horário de funcionamento: Terça à sábado das 10h às 20h. Domingo das 10h às 17h. WhatsApp: 11 2526-0104 E-mail: spa.saojw@marriott.com

SHINE SPA | Sheraton Grand Rio Hotel & Resort

Localizado no 4º andar do Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, o Shine SPA é um refúgio dedicado ao relaxamento, à energia e ao cuidado integral do corpo e da mente. Com uma vista privilegiada para o mar do Leblon e um ambiente claro, leve e banhado pela luz natural, o espaço foi concebido para proporcionar uma experiência sensorial completa, em que tranquilidade e rejuvenescimento se encontram em perfeita harmonia.

Serviço: Shine SPA. Sheraton Grand Rio Hotel & Resort. Av. Niemeyer, 121 - Leblon, Rio de Janeiro

Aberto todos os dias das 9h às 21h. Reservas: +55 (21) 99475-5080 (WhatsApp). E-mail: riosishinespa@marriott.com

The SPA | Renaissance Hotel

O The Spa at Renaissance, no Renaissance São Paulo Hotel, renovou seu menu de experiências com foco em reconexão e bem-estar, oferecendo mais de 30 tratamentos exclusivos baseados nos pilares relaxante, energizante e purificante. A nova proposta aposta em terapias sensoriais com produtos naturais, veganos e cruelty free. Entre os destaques estão a Massagem Signature (R$ 420), com pedras de sal rosa do Himalaia, a Tecidoterapia (R$ 600) e o ritual Restauração das Raízes (R$ 350). Os protocolos unem botânica brasileira, minerais e técnicas humanizadas para desacelerar e reconectar corpo e mente.

O spa ainda oferece experiências faciais, esfoliações e pacotes que combinam os pilares em jornadas completas. O voucher “Tranquilidade a Dois” é uma experiência sensorial de 3h20 criada para proporcionar conexão e relaxamento profundo. Por R$ 2.400, o pacote inclui ritual de chegada, Banho da Tranquilidade, massagem corporal com foco no pilar relaxante, reflexologia e ritual de despedida.

Serviço: The Spa at Renaissance. E-mail: spa.fitness@renaissancehotels.com. Endereço: Rua Alameda Santos, 2233 - Piso SP. Jardins, São Paulo, SP. Reservas pelo Telefone: (11) 3069-2081 ou (11) 97635-7973. Horário: Segunda a Sexta-feira: das 11 às 22h. Sábado: das 10h às 20h e Domingo e feriados: das 10h às 18h

SPA Lancôme Absolue |Palácio Tangará

Palácio Tangará: SPA Lancôme Absolue (Divulgação/Divulgação)

Conhecido por ser um refúgio cercado de natureza no coração de São Paulo, o luxuoso Palácio Tangará oferece o ambiente ideal para quem busca fugir da rotina cansativa da metrópole e se desconectar. O menu de tratamentos apresentam opções exclusivas de massagens faciais com a tecnologia e sofisticação de Lancôme, como o Absolue Cyro Sculptor (R$ 1.150 por 90 minutos), que oferece a experiência extraordinária de regeneração da pele, alternando entre quente e frio, fazendo um choque sensorial que promove um efeito lifting imediato e que garante uma pele visivelmente hidratada, preenchida e radiante.

O spa ainda oferece uma gama de massagens corporais, como aromáticas, candle, pedras quentes, de-stress, desportivas e shiatsu, nos valores de R$ 690 por 60 minutos ou R$ 790 por 90 minutos. O menu de tratamentos ainda inclui drenagem linfática, drenogestar, esfoliação energizante e banho aromático com esfoliação energizante, sendo R$ 650 por 60 minutos e R$ 830 por 90 minutos.

Para os que desejam fazer mais de um procedimento, os pacotes de Day SPA ficam disponíveis de terça a sexta-feira, sendo eles o Balance, com três horas de duração por a partir de R$ 2.230, o Flow, com duas horas de duração por a partir de R$ 1.830, o Day Spa Friends, para grupos de três a seis pessoas, com valores a partir de R$ 1.420 por pessoa, além de uma opção exclusiva para os casais, com duas horas de tratamentos em sala dupla, com valores a partir de R$ 2.890. Todas as opções incluem acesso às áreas de lazer: piscinas climatizadas interna e externa, saunas seca e úmida, jacuzzi, área de relaxamento e vestiários.

Os ambientes do spa, assinados pela arquiteta Patrícia Anastassiadis, são inspirados no verde do parque Burle Marx, que rodeia o hotel, enquanto as seis salas de tratamento, incluindo uma para casais, oferecem uma atmosfera de tranquilidade e bem-estar. A estrutura conta ainda com saunas, jacuzzi e uma piscina interna semiolímpica.

Serviço: Palácio Tangará. Endereço: R. Dep. Laércio Corte, 1501 - Panamby, São Paulo - SP. Reservas: (11) 4904-4099. Site: https://www.oetkercollection.com/pt/hoteis/palacio-tangara/

Casana

Casana: inauguração do spa no hotel cearense (Divulgação/Divulgação)

Selecionado como um dos 10 melhores hotéis do Brasil pelo ranking Casual EXAME 2025, o Casana amplia sua estrutura e reforça seu posicionamento como destino de bem-estar no litoral nordestino. Reconhecido internacionalmente pela prática de kitesurf, o hotel passa a integrar descanso, esporte e saúde de forma ainda mais estratégica, acompanhando uma tendência global: viajantes que buscam experiências capazes de impactar positivamente corpo, mente e estilo de vida.

Com 600 metros quadrados, o novo SPA Casana foi concebido em diálogo direto com a paisagem e o ritmo do Preá, traduzindo o conceito de “wellness embedded” - quando o bem-estar deixa de ser um serviço isolado e passa a fazer parte da experiência integral de hospedagem.

O espaço reúne salas de massagens, lounge, sauna seca, sauna úmida, sauna infravermelha Sunlighten, terapia de imersão a frio, piscina aquecida, hidromassagem, beauty center e fitness center, compondo um ecossistema completo voltado ao cuidado, à recuperação e à pausa.

A vocação esportiva do hotel também se reflete no SPA. Pensado como um aliado da prática do kitesurf, o Wellness Center oferece abordagens específicas para recuperação muscular e regeneração pós-atividade.

A tecnologia aparece como suporte ao cuidado, com destaque para a sauna infravermelha Sunlighten, a primeira do gênero no Brasil, além de equipamentos de última geração no fitness center, que funciona como um boutique gym com aulas personalizadas de boxe, muay thai, crossfit, yoga e meditação. O Beauty Center complementa a experiência com serviços como manicure, pedicure, lavagem e escova, incluindo o uso do CND Shellac, reforçando a atenção aos detalhes e à durabilidade dos tratamentos.

Outro ponto em sintonia com o cenário global é a curadoria de produtos, que combina marcas internacionais consagradas, como Clarins, a ingredientes regionais, conectando sofisticação cosmopolita à identidade local.

Serviço: Avenida Beira Mar, s/no, Caiçara, Cruz, Ceará. Reservas: (85) 2180-5076 ou reservations@casana.com

Rosewood

Asaya Spa by Guerlain: localizado no Rosewood, hotel eleito em 2025 pela EXAME como o melhor do Brasil (André Klotz/Divulgação)

Localizado no interior do Rosewood São Paulo, o Asaya Spa by Guerlain consolida-se como um dos principais destinos de bem-estar urbano do país. Integrado ao complexo projetado por Philippe Starck, o espaço reflete a proposta sustentável e cultural do hotel, combinando práticas brasileiras com a tradição centenária da maison Guerlain.

Com sete salas de tratamento, estúdio fitness, sauna, áreas de yoga e pilates, o spa aposta em uma abordagem integrada que une saúde da pele, terapias físicas e equilíbrio emocional. Entre os destaques estão o Forest Energy, inspirado na Mata Atlântica, o Art of Sculpt, criado exclusivamente para a unidade paulistana, e o Brazilian Feathers, experiência multissensorial que celebra a identidade nacional.

O Crystal Room amplia a proposta com cristais brasileiros e práticas meditativas. Aberto a hóspedes e membros, o Asaya oferece ainda programas de assinatura com acesso às áreas de lazer do hotel e benefícios exclusivos, reforçando sua posição como referência de luxo e transformação pessoal na capital.

Serviço: Rua Itapeva, 435, Bela Vista, São Paulo. Reservas: (11) 3797-0500 ou saopaulo@rosewoodhotels.com