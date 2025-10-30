Dois hotéis do Brasil entram para a lista dos 50 melhores do mundo

Nesta quinta-feira, 30, a 50 Best publicou a já famosa lista dos 50 melhores hotéis do mundo — The World's 50 Best Hotels. Dois hotéis brasileiros entraram para o ranking de 2025: o Copacabana Palace, na 11ª posição, e o Rosewood São Paulo, que ficou na 24ª posição. Os hotéis são também foram vencedores do ranking dos 50 melhores hotéis da Casual EXAME de 2025.

A lista, lançada pela primeira vez em 2023, é produzida anualmente pela 50 Best, uma das principais autoridades globais em hospitalidade, também responsável pelos The World’s 50 Best Restaurants e The World’s 50 Best Bars. 2025 marca a primeira vez que o Copacabana Palace entra para a lista dos 50 primeiros, e o terceiro ano consecutivo em que o Rosewood São Paulo é reconhecido, mantendo a mesma posição de 2024 e 27ª lugar em 2023.

Os The World’s 50 Best Hotels 2025 foram definidos pelos votos da The World’s 50 Best Hotels Academy, composta por mais de 800 especialistas em hospitalidade ao redor do mundo — de hoteleiros experientes e jornalistas de viagem a viajantes frequentes. Durante o período de votação, cada membro da Academia é convidado a nomear sete hotéis que mais os impressionaram nos últimos 24 meses, em ordem de preferência.

Copacabana Palace: pela primeira vez entre os 50 melhores

Com mais de um século de história, o Copacabana Palace é um verdadeiro marco do Rio de Janeiro — e do Brasil. Ao longo dos anos, seus quartos receberam algumas das maiores lendas da música, do cinema e da televisão, de Madonna a Lady Gaga. Até mesmo Odete Roitman, a vilã icônica da versão mais recente de Vale Tudo, teve seu tempo de residência no hotel.

A arte sempre foi parte integrante deste espaço, que se estende por mais de 12 mil metros quadrados. Em 1938, o hotel inaugurou a Golden Room, a primeira sala de concertos da América Latina.

São 220 apartamentos e suítes de luxo, com alguns dos restaurantes mais renomados do país. O Cipriani se destaca com sua mesa do chef, onde os visitantes podem observar de perto o trabalho de Nello Cassesse. Já o MEE, especializado em culinária asiática, manteve sua Estrela Michelin de 2015 a 2019.

Construído entre 1919 e 1923 a pedido do presidente da República da época, Epitácio Pessoa, o hotel foi criado para receber os visitantes da Exposição do Centenário da Independência do Brasil, realizada em 1922. A construção foi liderada pelo empresário Octávio Guinle, que impôs a instalação de um cassino no local como condição para a obra.

O projeto arquitetônico ficou a cargo do francês Joseph Gire, que se inspirou em hotéis de luxo da Riviera Francesa. O hotel é famoso por utilizar materiais importados da Europa, como mármore de Carrara, cristais da Boêmia, móveis da Suécia e tapetes da Inglaterra.

O Copacabana Palace está localizado em um conjunto arquitetônico no endereço mais cobiçado da cidade. Fica em Copacabana, perto do posto 2, em frente a um dois maiores cartões-postais do Brasil. A hospedagem começa na casa dos R$ 3.500 fora de temporada, e tem suítes que podem chegar aos R$ 40 mil por noite.

Rosewood São Paulo: referência na América Latina

Com projeto arquitetônico de Jean Nouvel e design de Philippe Starck, o Rosewood São Paulo se destaca apenas por ser uma verdadeira galeria viva, com cerca de 450 obras de arte de mais de 57 artistas brasileiros espalhadas por toda a propriedade.

Antes mesmo de desembarcar no Brasil, em 2022, o estabelecimento já dava sinais de que a antiga Maternidade Condessa Filomena Matarazzo teria as artes plásticas como destaque. Em 2014, mais de 100 artistas foram convidados para apresentar seus trabalhos no espaço abandonado por décadas na mostra Made by… Feito por Brasileiros.

Entre os destaques estão os tapetes que somam mais de 500 metros quadrados que cobrem todo o lobby assinado por Regina Silveira, as gravuras nas paredes dos elevadores feitas por Walmor Correa e os violões assinados por Gilberto Gil disponíveis para os hóspedes nas suítes.

Ao todo são 181 quartos e suítes, além de 100 Rosewood Suítes, distribuídos entre a histórica maternidade Matarazzo e a Torre Mata Atlântica. Reconhecido internacionalmente pelo serviço de alto padrão e práticas sustentáveis, o Rosewood São Paulo abriga o Asaya Spa by Guerlain, premiado como o melhor spa de hotel do Brasil. Também proporciona experiências gastronômicas para todos os gostos em seus seis restaurantes e bares.

O Rosewood São Paulo está localizado em um conjunto arquitetônico no endereço mais cobiçado da cidade. Fica na Rua Itapeva, no bairro da Bela Vista, coração de São Paulo. A hospedagem começa na casa dos R$ 3.826 fora de temporada, e tem suítes que podem chegar aos R$ 250 mil por noite.