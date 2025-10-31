Os melhores hotéis do Rio de Janeiro segundo ranking Casual 2025

Cartão postal do Brasil, o Rio de Janeiro é uma das cidades mais bonitas e turísticas do país. Só no primeiro semestre do ano, a capital fluminense recebeu mais de 6,8 milhões de turistas — 1,63 milhão deles internacionais, entre janeiro e setembro de 2025. Uma oportunidade para fomentar o setor de hotelaria.

No último ano, o Brasil recebeu mais de 6,6 milhões de visitantes internacionais. De janeiro a maio deste ano, foram 4,8 milhões de chegadas e US$ 3,6 bilhões em receita cambial, as melhores marcas da série para o período. Isso representa cerca de 8% da economia nacional, segundo a Embratur, o Ministério do Turismo e o Banco Central do Brasil.

A lista que apresentamos a seguir é reflexo desse momento — e boa parte dos hotéis citados ficam na cidade maravilhosa. A segunda edição do Ranking Casual EXAME 50 Melhores Hotéis do Brasil traz opções em 34 cidades brasileiras. Separamos abaixo os melhores hotéis do Rio de Janeiro, de acordo com a ordem em que aparecem na amostra da EXAME.

A formação desta lista foi feita por um júri composto de 29 jornalistas, críticos e influenciadores do setor de turismo e estilo de vida de todo o país. Cada um deles indicou dez hotéis em que se hospedaram ou tiveram algum tipo de relacionamento, em eventos ou reportagens, no último ano. Os hotéis que ficaram com o mesmo número de votos aparecem em ordem alfabética, apenas para organização do ranking.

Copacabana Palace, A Belmond Hotel | 2o LUGAR → 16 votos

Copacabana Palace: incontáveis histórias e eventos históricos em seus mais de 100 anos (Tomas Rangel/Divulgação)

Os mais de 100 anos do Copacabana Palace reúnem inúmeras histórias e incontáveis eventos históricos. Os quartos já receberam as maiores estrelas da música, do cinema e das novelas. Até Odete Roitman, a vilã da mais recente versão de Vale Tudo, morou lá.

A arte sempre esteve próxima ao hotel, que em 1938 inaugurou a Golden Room, a primeira sala de concertos da América Latina. Neste ano, o hotel presenciou um recorde mundial do maior show já feito no Rio de Janeiro, o de Lady Gaga e os seus mais de 2,5 milhões de espectadores na Praia de Copacabana, um ano depois de Madonna também se apresentar em frente ao hotel para 1,6 milhão de pessoas.

Nos mais de 12 mil metros quadrados estão 220 apartamentos e suítes. Na gastronomia destacam-se o premiado Cipriani, com uma mesa do chef, de onde é possível ver o chef Nello Cassesse em ação, e o asiático MEE, premiado com uma Estrela Michelin de 2015 a 2019.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,5 mil, mais taxas (exceto feriados). Café da manhã incluso no Pérgula. Avenida Atlântica, 1.702, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas:(21) 2545-8878 ou belmond.com

11º Casas Brancas Boutique Hotel

Aninhado sobre a Baía da Armação, em Búzios, o hotel oferece nove categorias de acomodação, com quartos projetados individualmente e pensados nos mínimos detalhes. O café da manhã traz produtos feitos no próprio Casas Brancas para a mesa dos hóspedes, que também podem almoçar e jantar no 74 Restaurant. Mais recente, há ainda a 74 Osteria, que está localizada em frente à prestigiada Orla Bardot e apresenta receitas italianas combinadas a ingredientes costeiros.

Serviço: diárias a partir de R$ 1.914. Alto do Humaitá, 10, Centro, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro. Reservas em (22) 2623-1458/ info@casasbrancas.com.br

11º Emiliano Rio

Localizado na orla de Copacabana, o Emiliano Rio dispõe de um conceito arquitetônico modernista brasileiro, unindo conforto e sofisticação ao estilo de vida carioca, com um painel de Burle Marx dando as boas-vindas aos hóspedes logo na entrada. Com um time de mordomos altamente qualificados, o hotel se destaca pelo atendimento atento e personalizado, que traz um toque de carisma e calidez, e o local conta ainda com 90 apartamentos, divididos em oito categorias.

Serviço: diárias a partir R$ 3 mil. Av. Atlântica, 3804, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas em (21) 3503-6600

11º Fairmont Rio de Janeiro Copacabana

O Fairmont Rio tem 375 quartos confortáveis e com localização privilegiada, de frente para a Praia de Copacabana. Projetados pela arquiteta Patrícia Anastassiadis, com inspiração no Rio de Janeiro dos anos 1950, as acomodações privilegiam o bem-estar e espaços amplos. Os serviços de spa, sauna, massagem e salão de beleza do spa e as incríveis piscinas estão disponíveis para revitalizar as energias. O hóspede também pode desfrutar de atividades como beach tennis, canoa havaiana e stand up paddle.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,74 mil. Avenida Atlântica, 4240, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas em (21) 2525-1232

24º Fasano Rio de Janeiro

Situado na Avenida Vieira Souto, na orla de Ipanema, o Fasano Rio de Janeiro é o primeiro projeto totalmente desenhado pelo arquiteto francês Philippe Starck no Brasil. Desde o mobiliário dos anos 1950 e 1960 aos uniformes vintage exclusivamente desenvolvidos para o hotel, tudo foi pensado a fim de recriar a atmosfera da bossa nova. Divididas em cinco categorias, suas 89 suítes são amplas e oferecem sofisticação e conforto. A maioria das unidades tem vista para a praia de Ipanema, e todas dispõe de varanda. A estrutura do hotel traz, ainda, academia e business center.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,5 mil. Avenida Vieira Souto, 80, Rio de Janeiro – RJ. Reservas em (21) 3202-4000 e rio@fasano.com.br

24º Janeiro Hotel

O Janeiro Hotel é um hotel que reflete o lifestyle carioca, com assinatura do designer e artista Oskar Metsavaht. Nos 51 apartamentos, as janelas evidenciam as belezas naturais do Rio de Janeiro e do bairro do Leblon. O grande destaque vai para a escadaria espiral na varanda no último andar, com degraus flutuantes soltos e formato de hélice, que é uma referência da arquitetura modernista brasileira. Nas dependências do hotel, o Janeiro Restaurante evidencia cozinha local e fresca, valorizando os pequenos produtores e a sazonalidade dos ingredientes.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,5 mil + 15% taxas. Avenida Delfim Moreira, 696, Leblon, Rio de Janeiro. Reservas reservas@janeirohotel.rio ou (21) 2172-1001

35º Fasano Angra dos Reis

Com 60 amplos apartamentos e vista para o mar e campo, o Fasano Angra disponibiliza um sofisticado spa de 2 mil metros quadrados destinado ao bem-estar e a tratamentos voltados ao público adulto e infantil, academia bem equipada, quadras de tênis e poliesportiva, boulevard de lojas, além de pontos gastronômicos de conceitos distintos, para atender a diferentes momentos do dia — entre eles, o Restaurante Praia e o Restaurante Fasano. Outro grande atrativo do hotel é o kids club, área com atividades, brinquedos e piscina exclusiva para crianças.

Serviço: diárias a partir de R$ 3.621. Rodovia Governador Mário Covas, km 512, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Reservas em (24) 3369-9500 e concierge.ar@fasano.com.br

Os 50 Melhores Hotéis do Brasil

A lista completa dos finalistas apontados pelos jurados da Casual EXAME

1 Rosewood São Paulo São Paulo 2 Copacabana Palace, A Belmond Hotel Rio de Janeiro 3 Palácio Tangará São Paulo 4 Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel Foz do Iguaçu (PR) 5 Hotel Ort Campos do Jordão (SP) 5 Mahré Hotel & Spa São Miguel dos Milagres (AL) 7 Casana Hotel Cruz, Praia do Preá (CE) 7 Fera Palace Hotel Salvador 9 Fasano Salvador Salvador 9 W Hotel São Paulo 11 Barracuda Hotel & Villas Itacaré (BA) 11 Casas Brancas Boutique Hotel Búzios (RJ) 11 Emiliano Rio Rio de Janeiro 11 Fairmont Rio de Janeiro Copacabana Rio de Janeiro 11 Hotel Unique São Paulo 11 Nannai Muro Alto Ipojuca (PE) 17 Botanique Hotel Campos do Jordão (SP) 17 Fasano São Paulo Itaim São Paulo 17 Hotel Emiliano São Paulo 17 Mirante do Gavião Amazon Lodge Novo Airão (AM) 17 Tivoli Ecoresort Praia do Forte Mata de São João,

Praia do Forte (BA) 17 Txai Resort Itacaré Itacaré (BA) 17 Uxua Casa Hotel & Spa Trancoso (BA) 24 Anttunina Pousada e Spa Maragogi (AL) 24 Awasi Santa Catarina Governador Celso Ramos (SC) 24 B Hotel Brasília Brasília 24 Carmel Charme Resort Aquiraz (CE) 24 Estância Caiman Miranda (MS) 24 Fasano Belo Horizonte Belo Horizonte 24 Fasano Jardins São Paulo 24 Fasano Trancoso Trancoso (BA) 24 Fasano Rio de Janeiro Rio de Janeiro 24 Ibiti Projeto Lima Duarte (MG) 24 Janeiro Hotel Rio de Janeiro 35 Anavilhanas Jungle Lodge Novo Airão (AM) 35 Casa Brasileira — Hotel Galeria Porto de Pedras (AL) 35 Casa Grande Hotel Resort & Spa Guarujá (SP) 35 Clara Arte Resort Brumadinho (MG) 35 Clara Ibiúna Resort Ibiúna (SP) 35 Club Med Lake Paradise Mogi das Cruzes (SP) 35 Fasano Angra dos Reis Angra dos Reis (RJ) 35 Fasano Boa Vista Porto Feliz (SP) 35 Hotel JW Marriott São Paulo (SP) 35 Jaguaríndia Village Fortim (CE) 35 Juma Amazon Lodge Autazes (AM) 35 Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort Barra de São Miguel (AL) 35 Kurotel Spa Médico Gramado (RS) 35 Nannai Noronha Fernando de Noronha (PE) 35 Oiá Casa Lençóis Santo Amaro (MA) 35 Tivoli Mofarrej São Paulo São Paulo

Júri: André Aloi (Bazaar), André Coutinho (BandNews/Band), Anelise Zanoni (Correio do Povo, de Porto Alegre), Anna Laura Wolff (Carpe Mundi), Anna Paula Buchalla (Harper’s Bazaar), Camille Panzera (Melhores Destinos), Carlos Altman (Jornal Estado de Minas), Carolina Gehlen (EXAME), Cecilia Padilha(Sabor & Arte), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Emilim Schmitz (emilim.com.br), Fabrício Brasiliense (Viagem e Turismo), Felipe Almeida (@almeida1984), Gisele Vitoria Machado (Robb Report Brasil), Ivan Padilla (EXAME), Júlia Storch (EXAME), Juliana A. Saad (The Travel Lifestyle), Juliana Simon(UOL), Junior Ferraro (Revista Azul), Larissa Rebelo de Moraes Amaral (Lala Rebelo), Natalie Soares (Sundaycooks), Nô Mello (Vogue Brasil), Otavio Furtado (Maior Viagem e Veja Rio), Renata Araújo Castello Branco (You Must Go!), Renata Menezes (Crescer), Renata Porto (@renataporto), Roberta Malta (jornalista freelancer), Tereza Carvalho (proveieaprovei.com.br e @proveieaprovei) e Tina Bini Bornstein (CNN Viagem & Gastronomia).