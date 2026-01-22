Negócios

Do shopping a rua: Grupo Ráscal entra 2026 com um plano ambicioso de expansão

Apesar do desafio do setor com a formação de equipes, o grupo que detém as marcas Ráscal, Cortez e Jota Hamburgers quer chegar em novos ambientes

Somadas, as três marcas do Grupo Ráscal atendem cerca de 3 milhões de clientes por ano em São Paulo e no Rio de Janeiro e empregam 1.600 funcionários (Grupo Ráscal /Divulgação)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 15h55.

O Grupo Ráscal entra em 2026 com um dos planos de expansão mais ambiciosos de sua história. Após completar 50 anos de atuação, a companhia prevê a abertura de seis novos endereços ao longo do ano, distribuídos entre suas três marcas — Ráscal, Cortez e Jota Hamburgers — apostando em crescimento orgânico, governança e formação de pessoas como pilares estratégicos.

“O foco de crescimento agora está nas marcas que já temos. Elas são complementares, têm propostas de valor claras e muito espaço para expansão”, afirma Rodrigo Testa, CEO do grupo.

A expansão em 2026

A estratégia tem orientado o plano de expansão física. A primeira inauguração de 2026 aconteceu em 12 de janeiro, com a abertura da terceira unidade do Jota Hamburgers, no tradicional Edifício Itália, no centro da capital paulista. Criada em formato de joint venture entre o grupo Ráscal e o Z Deli Sandwich Shop, a marca de smash burgers terá ainda outras duas inaugurações previstas até o fim do ano.

A marca-mãe Ráscal, que completa 32 anos, ganhará duas novas unidades em 2026 — uma em Pinheiros, na capital paulista, e outra no Shopping Iguatemi Campinas. Com isso, a rede chegará a 13 restaurantes em operação.

Outro movimento relevante será a abertura, em março, da primeira unidade de rua do Cortez Asador, na Alameda Santos, no bairro dos Jardins, em São Paulo. O restaurante ocupará o térreo do hotel-boutique v3rso Jardins, do Grupo Emiliano, e terá 500 metros quadrados e 229 lugares, distribuídos em diferentes ambientes.

Até então, a marca operava apenas em shoppings e em um aeroporto. O Cortez foi inaugurado em 2014 no Shopping Villa-Lobos e, desde então, expandiu para o Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, o Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos e o Shopping Eldorado.

“A ida para a rua é um movimento natural, semelhante ao que aconteceu com o Ráscal no passado. É uma oportunidade de testar a performance da marca em um novo contexto urbano”, afirma Testa.

Pessoas como o principal desafio do setor

Apesar do ritmo acelerado de crescimento, o CEO aponta que capital não é hoje o principal gargalo da empresa. O maior desafio está na formação de equipes, especialmente em um cenário de forte concorrência por mão de obra após a pandemia.

“O setor de restaurantes disputa pessoas com aplicativos, pequenos empreendedores e até a construção civil. Para nós, pessoas vêm antes de ponto”, diz.

Segundo ele, o grupo tem investido em treinamento técnico, cultura organizacional e condições de trabalho para sustentar a proposta de valor durante a expansão.

Essa visão foi determinante durante a pandemia, quando a empresa optou por complementar a renda dos funcionários além do que era oferecido pelos programas governamentais, mesmo em um momento de caixa delicado.

“Preservar o capital humano e cultural foi essencial para a retomada”, afirma.

Rodrigo Testa, CEO do Grupo Ráscal: “A ida para a rua é um movimento natural, semelhante ao que aconteceu com o Ráscal no passado. É uma oportunidade de testar a performance da marca em um novo contexto urbano” (Grupo Ráscal/Divulgação)

Governança, tecnologia e decisões de longo prazo

Outro eixo do crescimento é a governança. Desde 2017, o grupo conta com um conselho estruturado, que durante a pandemia atuou como um comitê de crise, com reuniões semanais para decisões estratégicas. Nos últimos anos, a empresa também criou comitês temáticos — de gastronomia, marca, cultura, experiência do cliente e investimentos — para dar mais agilidade e profundidade às decisões.

O grupo também intensificou os investimentos em tecnologia, com a contratação de um diretor dedicado à área e o desenvolvimento de novos sistemas de gestão e relacionamento com o cliente. Um aplicativo próprio, que permitirá pagamento direto pelo celular, deve ser lançado ainda no primeiro trimestre.

Somadas, as três marcas do grupo atendem cerca de 3 milhões de clientes por ano em São Paulo e no Rio de Janeiro e empregam 1.600 funcionários. No ano passado, o restaurante Ráscal cresceu 7% em vendas, o Cortés em 15% e o Jota em 130% (devido a inauguração de uma nova loja).

Para o CEO, a longevidade do negócio passa por uma sequência contínua de decisões — algumas acertadas, outras nem tanto —, mas sempre guiadas pelo aprendizado.

“Errar faz parte, desde que a gente erre menos e melhor a cada ciclo”, diz.

