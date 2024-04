Três lugares para aproveitar um brunch no Itaim Bibi

O brunch é uma experiência culinária que vai além dos limites temporais tradicionais do café da manhã e do almoço. É uma refeição que começa a ganhar adeptos no Brasil e é celebrado durante as manhãs tardias ou início das tardes. Cria uma atmosfera descontraída e despretensiosa. Confira três restaurantes no Itaim Bibi para aproveitar a refeição.

Locale Caffè

Tostata de Salmão. (Divulgação/Divulgação)

Com agradável e iluminado ambiente, o Locale Caffè apresenta seu tradicional brunch diariamente, das 9h às 15h, por R$129.

Dentre os clássicos, ovos mexidos com espinafre e linhaça e Paninis (nas versões Brasiliano, Salmão, Caprese, Prosciutto com queijo ou Carpaccio).

Também vale provar os croissants, com os recheios Misto (presunto e mozzarela), Prosciutto (Presunto cru, mozzarela de búfala e manjericão), Salmão (salmão curado, picles de cebola roxa e sour cream) e Peito de Peru (peito de peru defumado e queijo branco).

Para acompanhar, drinques muito bem executados (o local entrou recentemente na lista do 50th Best Discovery) como Limoncello Spritz - Limoncello e Chardonnay gaseificado e La Nostra Mimosa - Prosecco, bitter e mix de laranjas Bahia e Pera. Como opções não alcoólicas, sucos de laranja ou melancia, além de diferentes tipos de cafés.

A dica é finalizar com um dos clássicos Cannoli, nos sabores Chocolate, Nutella, Pistache, Limão Siciliano, Brigadeiro, Doce de Leite e Romeu e Julieta.

Serviço: Rua Manuel Guedes, 349 – Itaim Bibi. Pedidos WhatsApp: (11)94140-4371. Link delivery instagram.com/locale.caffe

Nica Café

Croque Monsieur do Nica Café.

O Nica Café oferece brunch aos sábados e domingos, por R$ 150. Os itens são apresentados em um buffet no terraço do espaço, com vista para os Jardins. A seleção inclui frios, pães de fermentação natural, doces e bolos, quiches, frutas, sucos e cookies entre outros.

Nas mesas podem ser pedidos ovos de diversos preparos, tapiocas recheadas e o croque monsieur da casa (presunto, emmental, molho bechamel e parmesão). Além de receitas regionais que fazem a fama do lugar, feitas com ingredientes vindos semanalmente de Recife.

São opções para comer a qualquer hora do dia como cuscuz com leite de coco fresco e queijo manteiga derretido com crosta e mel de engenho, bolo de rolo com pétalas de goiaba e creme azedo, pout-porri de cocadas e a autêntica cartola: banana chapeada, queijo manteiga assado com crostinha e finalizado com canela e açúcar.

Uma boa carta de drinques e vinhos completam a comemoração. Vale experimentar os clássicos Bellini e Mimosa ou autorais como o Floradora (gin, limão siciliano, xarope de framboesa e ginger ale, R$ 40).

Serviço: Alameda Lorena, 1784 - Jardim Paulista / Reservas: (Whatsapp) 11-3898-3860

Horário de funcionamento (incluindo feriados): terça a sábado: das 8h às 20hs I domingo e segunda: das 8h às 19hs I brunch aos sábados e domingos: 10h às 14hs



LouLou

Brunch LouLou, todos os domingos a partir das 12h. (Divulgação/Divulgação)

Inaugurado em março, o LouLou oferece todos os domingos seu brunch a partir das 12 horas por R$ 350.

Leo Cury, um dos sócios da casa, convidou Rodolfo Nunes para assinar as receitas de pães e doces da casa. Dentre os itens há opções de cestas de mini pães e croissants com manteiga de ervas e recheados com chocolate e geleia, Muffins de Blueberry, Muffins macios e úmidos com uma cobertura esfarelada, Crepe cremoso de queijo, frito na frigideira e coberta com um molho de frutas vermelhas, Pain perdu que é rabanada francesa, com brioche, frutas e creme anglaise.

Além disso, o menu oferece Omelette Francesa com espinafre e queijo Feta, Croque Monsieur que vem a ser um Sanduíche francês de presunto e queijo, feito com gruyère, parmesão, presunto e um simples molho bechamel e torrado no forno. Croque Madame Feita com presunto, gruyère, queijo parmesão, uma camada de molho bechamel e coberta com ovo frito. Já os Ovos Benedict com Muffin inglês torrado, coberto com uma ou duas fatias de bacon canadense, um ovo escalfado e coberto com o tradicional molho Eggs Benedict, chamado molho holandês.

Ovos florentinos, feita com dois ovos escalfados em um muffin inglês torrado com espinafre e molho holandês. Toast de salmão e avocado, Bife Wellington acompanhado com batatas, grelhadas om trufas ou aligot e salada com aspargos grelhados, presunto crú, mozzarela de bufala, mix de folhas, pesto de ervilha e toque de hortelã, são executados pelo chef Kleber Klock, que também assina os jantares do LouLou.

Serviço: Rua Barão de Capanema, 568. Jardim Paulista, São Paulo, SP. Reservas: (11) 5200-0395. Horário de funcionamento: Domingo, das 12h às 20h.