Mais de 150 milhões de pessoas assistiram ao Super Bowl no último domingo, 8. A audiência recorde do evento esportivo, que teve show de Bad Bunny no intervalo, teve uma experiência comercial diferente: se antes a final do futebol americano era associada a excessos de comida e bebida, desta vez, o público assistiu a comerciais voltados à saúde e bem-estar.

Essas empresas apostaram no espaço publicitário mais caro da televisão norte-americana — alguns contratos passaram de US$ 10 milhões neste ano, segundo a NBC — para falar de longevidade e hábitos saudáveis, investindo milhões na promoção de emagrecedores, proteínas e fibras.

A mudança na programação de anúncios acompanha o comportamento dos estadunidenses. Dados mostram que 12% da população já experimentou GLP-1 para perder peso e o consumo de álcool atingiu o nível mais baixo de todos os tempos.

Ro e Serena Williams promovem remédio para emagrecer

A Ro, plataforma de telemedicina, exibiu seu primeiro comercial no evento com a tenista Serena Williams. A atleta compartilhou sua experiência com medicamentos GLP-1, que levaram à perda de 15 quilos, redução do estresse nas articulações e estabilização dos níveis de açúcar no sangue.

Pílula Wegovy

A farmacêutica Novo Nordisk promoveu o comprimido Wegovy, alternativa oral aos medicamentos injetáveis para perda de peso. O anúncio contou com Kenan Thompson, DJ Khaled, Danielle Brooks, Ana Gasteyer, John C. Reilly e Danny Trejo.

Pepsi Zero Açúcar

A Pepsi promoveu sua versão zero açúcar com um comercial que mostra um urso polar escolhendo o produto em teste cego, ao som de "I Want to Break Free", do Queen. A Pepsi Zero Sugar teve crescimento de 30,8% em 2025, quase o dobro da categoria de refrigerantes de cola sem açúcar.

Desigualdade no envelhecimento

A Hims & Hers exibiu anúncio narrado por Common com a mensagem "pessoas ricas vivem mais". O comercial contrasta indivíduos com acesso a tratamentos avançados de longevidade com americanos sem esse acesso. A plataforma oferece GLP-1, terapia de reposição hormonal e exames laboratoriais.

"Este anúncio foi criado para ser tão disruptivo quanto o nosso modelo de negócios", afirmou Dan Kenger, diretor de design da Hims & Hers.

Kellogg's e as fibras

A Kellogg's promoveu o cereal Raisin Bran, rico em fibras, com William Shatner como embaixador. A empresa destacou que as fibras são um nutriente que falta na maioria das dietas e contribui para o bem-estar digestivo.

"O Super Bowl representa o auge dos lanches e da alimentação indulgente", disse Sarah Ludmer, diretora de bem-estar da WK Kellogg Co. "As fibras são um nutriente vital."

Oikos e as proteínas

A Oikos anunciou iogurte rico em proteínas com a atriz Kathryn Hahn e o running back Derrick Henry. A marca destacou a importância da nutrição proteica para ganho de força.

"Estou muito orgulhoso de fazer parte da campanha da Oikos no Super Bowl deste ano, porque ela celebra a força e o que é necessário para alcançá-la: nutrição rica em proteínas, treinamento e trabalho em equipe", disse Henry.

Poppi e a saúde intestinal

A Poppi, marca de refrigerantes que prioriza a saúde intestinal, exibiu anúncio com a cantora Charli XCX e a atriz Rachel Sennott. O comercial foi dirigido por Aiden Zamiri.

"Charli xcx, Rachel Sennott e Aiden Zamiri são pessoas que criam cultura — eles não a perseguem", disse Kristina MacIntosh, vice-presidente sênior de marketing da marca. "A parceria com eles para o Super Bowl pareceu uma extensão natural de quem somos como marca: confiantes, um pouco surpreendentes e conectadas com o que está acontecendo agora", pontuou.

Liquid IV alerta para a desidratação

A Liquid IV estreou no Super Bowl com comercial que mostra a desidratação tentando chamar a atenção das pessoas.

"O Super Bowl é o próximo grande palco para posicionarmos nossa marca", disse Stacey Andrade-Wells, diretora de marketing da Liquid IV. "Optamos por um anúncio de serviço público mostrando que sua desidratação está tentando chamar sua atenção, e a Liquid IV é a solução."

MAHA Center e a luta contra alimentos ultraprocessados

A organização sem fins lucrativos MAHA Center Inc. veiculou comercial com Mike Tyson. O ex-boxeador reflete sobre sua luta contra alimentos ultraprocessados e a morte de sua irmã por obesidade. O anúncio, dirigido por Brett Ratner, dá início a uma campanha nacional que apoia os esforços do governo Trump em prol da saúde e nutrição.