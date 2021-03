Quer trabalhar em casa? Veja as vagas com home office de destaque na semana

Quer um trabalho que não te obrigue a sair de casa? Então o levantamento da InfoJobs tem uma boa notícia para você: o número de vagas no modelo home office cresceu cerca de 85% no início de 2021, comparado aos primeiros meses de 2020.

Diversas empresas estão tomando a decisão de eliminar a data de retorno ao escritório, abrindo a todos a opção do trabalho híbrido ou totalmente remoto. É o que aconteceu com a Hotmart, a startup abriu 400 vagas no começo do ano e já libera os colaboradores para trabalhar em home office para sempre.

Na sexta-feira, o Spotifu também definiu que permitirá que seus funcionários trabalhem em qualquer lugar do mundo, uma decisão que acompanha outras gigantes de tecnologia como Google e Facebook. No Brasil, o Grupo Heineken colocou todos os funcionários corporativos em trabalho remoto.

Confira mais empresas que se destacaram na semana com vagas abertas e abertas para fazer home office para sempre:

O QuintoAndar, plataforma digital que funciona como uma imobiliária digital, está com mais de 100 vagas abertas. As posições são para diversas áreas da companhia, que está aumentando o quadro de colaboradores.

A maioria das vagas são para as áreas de Tecnologia e Pessoas, que seguirão 100% remotas mesmo após a pandemia. Há ainda posições para os times de Marketing, Atendimento e Finanças, para profissionais em diversos momentos de suas carreiras: desde vagas de estágio até de especialistas e liderança.

A startup Zenklub está com vagas abertas para profissionais do Brasil todo. A empresa tem cerca de 35 vagas abertas nas áreas de marketing, vendas, sucesso do cliente, experiência do cliente, produto, educação e tecnologia. Serão aceitos candidatos do país todo, já que a startup decidiu adotar um modelo de trabalho totalmente remoto por causa da pandemia.

A startup Dock, que oferece tecnologia a empresas de soluções financeiras, abrirá 150 vagas ao longo dos próximos meses para diversos níveis hierárquicos. No momento, a empresa tem vagas como para desenvolvedor, analista de auditoria e em diversos cargos hierárquicos.

A contratação é regime CLT e conta com diversos benefícios como: vale-alimentação ou refeição, auxílio mensal para cobrir as despesas de internet e energia elétrica, assistência médica e odontológica, previdência privada e sessões de terapia online gratuitas.

A consultoria de engenharia e qualidade de software Yaman anuncia a abertura de 110 vagas para trabalho remoto. Os contratados podem ser de qualquer cidade e trabalhar de onde quiserem.

O forte crescimento do mercado financeiro amplia também as oportunidades de carreira no setor. O BTG Pactual digital acaba de lançar o projeto BTG Perto de Você, uma iniciativa para contratar assessores de investimento em diferentes estados do país.

Em um primeiro momento, estão abertas 20 posições em três capitais: Curitiba, Brasília e Goiânia. Ao longo de 2021, o BTG Pactual digital contratará mais de 80 profissionais em diferentes localidades. A expectativa do banco é ter presença em todas as regiões do Brasil até o final do ano. As vagas são no formato home office.

A Everis, consultoria de negócios e tecnologia da informação, quer contratar 300 profissionais especialistas em Kotlin. Para isso, vai oferecer 7 mil bolsas de estudo para os candidatos aprenderem a linguagem de programação.

Na consultoria, as oportunidades são para suas operações nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Uberlândia (MG) e Florianópolis (SC). A empresa está trabalhando com modelos de home office total e híbrido, dependendo da vaga.