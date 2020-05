Startup de terapia online Zenklub recebe investimento de R$ 16 milhões

A plataforma de saúde emocional Zenklub anuncia que recebeu, em plena pandemia, um investimento de 16,5 milhões de reais liderado pelo fundo português Indico Capital Partners, que já havia investido na empresa em sua rodada seed em abril de 2019. Com o capital, a empresa planeja aprimorar sua tecnologia e desenvolver novos produtos digitais que ajudem os clientes em seus cuidados de saúde emocional.

O Zenklub foi criado há quatro anos pelo médico Rui Brandão e o engenheiro José Simões como ferramenta de terapia online. Hoje, ele funciona como um “Gympass da saúde emocional”, vendendo planos para que empresas como Natura, Elo e Raízen possam oferecer sessões de terapia, meditações guiadas e exercícios de foco para seus empregados.

Com o novo aporte, a startup quer acelerar seu crescimento, que é de 30% ao mês na frente corporativa, e se consolidar como a principal solução de saúde mental e emocional para o mercado brasileiro e português. Por isso, o capital será repartido entre as sedes da empresa no Brasil e em Portugal. Em Lisboa, a startup foca em ampliar seu hub de tecnologia e prevê a abertura de vagas nas áreas de desenvolvimento e produto. O objetivo dos sócios é criar não só novas ferramentas, como também reforçar a segurança de dados e criar tecnologias proprietárias.

Reforçar a infraestrutura da plataforma é cada vez mais necessário. A pandemia de coronavírus provocou um aumento drástico de demanda por serviços de psicólogos, psicanalistas e terapeutas, uma vez que subiu o número de casos de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. “Aumentar nossos produtos, melhorar nossos serviços e atender a demanda crescente com qualidade é nosso principal desafio”, afirma Brandão, presidente do Zenklub.

Stephan Morais, diretor do Indico, diz que o momento é perfeito para a expansão da startup. “As necessidades deste serviço já eram grandes, agora são óbvias. As grandes empresas mundiais estão providenciando este tipo de serviço aos seus colaboradores e o Brasil não vai ser exceção”, afirmou o sócio do fundo.

História da empresa

A ZenKlub foi criada em 2016 por Brandão e Simões. Os amigos portugueses se conheceram no Brasil em um período em que ambos buscavam um trabalho com mais propósito. A ideia de trabalhar com saúde mental e emocional apareceu quando a mãe de Brandão foi diagnosticada com síndrome de burnout.

Tendo que lidar com o problema dentro de casa, o médico se deu conta de que as pessoas não sabem aonde ir quando tem problemas de origem emocional. “Se você tem uma doença física, olha o plano de saúde, vai ao hospital, existem marcas de referência. Queremos nos tornar essa referência para as pessoas que precisam de ajuda mental ou que querem se desenvolver”, diz o cofundador da startup.

Investigando o mercado brasileiro, os sócios perceberam que a principal dificuldade para obter ajuda psicológica no Brasil é o acesso, não a falta de especialistas — há mais de 350 mil psicólogos capacitados a realizar um atendimento no Brasil, segundo o Conselho Federal de Psicologia.

Juntos, decidiram criar uma plataforma para conectar psicólogos com possíveis pacientes, reduzindo assim os custos das sessões e poupando o tempo de deslocamento até o consultório. Para focar na startup, Brandão abandonou sua residência médica nos Estados Unidos e Simões deixou a diretoria de produto da empresa de e-commerce Dafiti.

Como funciona

Quando o cliente entra no aplicativo da ZenKlub, ele tem acesso a conteúdos de educação social, meditações guiadas, exercícios de foco e dicas para controlar a ansiedade. Se quiser marcar uma sessão com terapeuta, seleciona o motivo e pode buscar na base de profissionais até encontrar alguém com quem se identifica. Lá, é possível ver fotos, vídeos e currículo dos psicólogos.

Depois de selecionado o profissional, é só agendar um horário, realizar o pagamento e escolher se prefere ter a sessão por áudio, texto ou vídeo. As consultas duram 50 minutos e custam, em média, 80 reais. Para economizar, é possível fechar pacotes mensais. O mais simples, com uma sessão de 50 minutos por semana, custa 216 reais por mês — mais baixo que o valor praticado no mercado tradicional.

O preço mais baixo não é resultado de um serviço de qualidade inferior, mas sim do uso da tecnologia para simplificar processos. “Nosso sistema de pagamentos é automático, os profissionais não perdem tempo com deslocamento, aluguel de consultório. Além disso, o baixo custo de adesão aumenta o volume de pacientes”, diz o presidente da startup.