Com home office, Zenklub abre vagas para profissionais de qualquer lugar do Brasil

A startup Zenklub está com vagas abertas para profissionais do Brasil todo. A empresa, que é dona de uma plataforma de terapia online, acabou de receber um aporte de 45 milhões de reais para expandir sua equipe.

A empresa tem cerca de 35 vagas abertas nas áreas de marketing, vendas, sucesso do cliente, experiência do cliente, produto, educação e tecnologia.

Serão aceitos candidatos do país todo, já que a startup decidiu adotar um modelo de trabalho totalmente remoto por causa da pandemia.

“O home office permanentemente dá segurança aos nossos funcionários para fazerem planos, mudarem de casa, de estado, em vez de precisarem aguardar. Em segundo lugar, reforça a confiança que temos no nosso time, pois sabemos que ele continuará desempenhando as suas tarefas com dedicação, mesmo não estando no escritório", diz o presidente e fundador da startup Rui Brandão.

Os funcionários do Zenklub possuem acesso gratuito à plataforma com direito a quatro sessões mensais de qualquer valor. A startup ainda oferece convênio médico da Sulamérica como benefício.

Fundado em 2016 pelos sócios portugueses Rui Brandão e José Simões, o Zenklub conecta terapeutas, psicanalistas, psicólogos e coaches a pessoas que estão buscando melhorar sua saúde mental. Desde sua fundação, a startup já recebeu mais de 70 milhões de reais em aportes. Hoje, tem 200 empresas clientes e 800 especialistas usando o serviço.

Para ver mais detalhes das vagas e se inscrever, acesse o site da empresa.