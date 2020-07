As linguagens de programação com os maiores salários do mundo em 2020

Mesmo com o crescente desemprego e a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, as profissões digitais continuam com alta demanda no mercado de trabalho, especialmente nas áreas de segurança da informação e ciência de dados.

No ranking do LinkedIn de profissões em alta para 2020, os cargos relacionados às duas áreas, como engenheiro de cibersegurança, cientista de dados e engenheiro de dados, já ganhavam destaque.

E uma das principais linguagens de programação para trabalhar dados, o Python, aparece como uma das tendências de alta demanda neste ano, segundo levantamento de carreira exclusivo da EXAME.

Outras especialidades apontadas por consultorias de recrutamento para desenvolvedores no Brasil eram o Node.js, RPA, Java e .NET.

O mercado de tecnologia muda a todo momento, com novas linguagens de programação, e aplicações para elas, surgindo a todo momento. Com o trabalho remoto, cada vez mais os desenvolvedores poderão competir por vagas globalmente. O site Business Insider divulgou uma lista dos códigos com os maiores salários do mundo, usando o ranking da empresa HackerRank.

De acordo relatório da HackerRank sobre as habilidades dos desenvolvedores em 2020, cerca de 14% dos recrutadores não buscam uma linguagem específica para contratar. E 32% deles contrataram pessoas que aprenderam a programar através de um Bootcamp, curso curto e intensivo focado no mercado.

Por outro lado, Javascript é a linguagem mais buscada no mundo (53,6%). Em seguida, 49,5% procuram pro desenveldores que conheçam Python e 44,1% buscam por Java.

A pesquisa também revela quais as linguagens mais conhecidas do mundo, veja:

JavaScript Java C Python C++ C# PHP TypeScript Pascal R

E os desenvolvedores não se cansam de aprender: a linguagem do momento é o Go, inventada pelo Google em 2009, com 36,2% dos profissionais procurando especialização nela. Em segundo lugar, aparece novamente o Python, com 27,7%. Depois, 24,5% estão aprendendo o Kotlin e 20,7%, o TypeScript.

Para os programadores, a possibilidade de continuar aprender novas habilidades técnicas é o principal desejo para crescimento profissional. Essa prioridade aparece à frente de promoções e novas responsabilidades no serviço.

Confira as linguagens de programação com os salários mais altos do mundo:

C++

Salário médio anual no mundo: US$ 55.363,10

JavaScript

Salário médio anual no mundo: US$ 55.690

Python

Salário médio anual no mundo: US$ 56.670,90

TypeScript

Salário médio anual no mundo: US$ 57.433,70

Kotlin

Salário médio anual no mundo: US$ 58.196,60

C#

Salário médio anual no mundo: US$ 58.469,10

Prolog

Salário médio anual no mundo: US$ 60.648,70

R

Salário médio anual no mundo: US$ 61.629,60

Pascal

Salário médio anual no mundo: US$ 62.773,90

Swift

Salário médio anual no mundo: US$ 65.171,50

Objective-C

Salário médio anual no mundo: US$ 66.697,30

Ruby

Salário médio anual no mundo: US$ 72.146

Go

Salário médio anual no mundo: US$ 72.691,30

Scala

Salário médio anual no mundo: US$ 77.159,60

Perl

Salário médio anual no mundo: US$ 84.025,50