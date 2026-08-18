Criatividade pode valer 10% do PIB mundial até 2030, projetam especialistas

Quem escolhe uma carreira em artes, design, moda ou qualquer área criativa ainda ouve, com frequência, que está entrando em um mercado de nicho.

Os números mais recentes sobre a economia criativa global contam outra história: um setor que já movimenta trilhões de dólares e caminha para responder por uma fatia relevante do PIB mundial até o fim da década.

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De setor de nicho a motor de crescimento global

Segundo estudo de política da ONU divulgado em 2026, a economia criativa está projetada para alcançar 10% do PIB global antes de 2030.

A mesma estimativa aparece em levantamentos independentes: o G20 Insights, iniciativa de pesquisa ligada ao G20, e a International Finance Corporation, braço do Banco Mundial voltado ao setor privado, chegam à mesma marca de 10% em suas próprias projeções.

Hoje, o setor já responde por 3,1% do PIB global e por 6,2% de todo o emprego no mundo, segundo dados da Unesco. Não é um número pequeno: significa cerca de 50 milhões de empregos gerados diretamente pela economia criativa, incluindo música, moda, design, audiovisual, artes visuais e publicação.

Os números que sustentam a projeção

O crescimento não é só projeção distante, já aparece nos dados de comércio internacional. As exportações de serviços criativos bateram recorde de 1,4 trilhão de dólares em 2022, quase o dobro do valor de exportação de bens criativos, que somou 713 bilhões de dólares no mesmo ano, segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento.

Esse ritmo de expansão também aparece nas projeções específicas de mercado. A consultoria Deloitte estima crescimento de 40% no setor criativo até 2030, um ritmo bem acima da média projetada para a economia global como um todo no mesmo período.

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Quem já está de olho nesse crescimento

O avanço não está restrito a países desenvolvidos. Levantamentos recentes mostram que economias emergentes têm impulsionado boa parte desse crescimento, com o setor criativo contribuindo entre 0,5% e 7,3% do PIB em países pesquisados pela ONU, a depender do grau de desenvolvimento da indústria local. É um sinal de que a oportunidade não está concentrada só em polos tradicionais como Estados Unidos ou Europa.

Outro dado reforça a relevância para quem está começando a carreira agora: a economia criativa emprega mais jovens entre 15 e 29 anos do que qualquer outro setor da economia global, segundo a Unesco.

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