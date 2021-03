BTG abre 100 vagas para assessor de investimento em home office

O forte crescimento do mercado financeiro amplia também as oportunidades de carreira no setor. O BTG Pactual digital acaba de lançar o projeto BTG Perto de Você, uma iniciativa para contratar assessores de investimento em diferentes estados do país.

Quer fazer carreira no mercado financeiro? Busque as certificações que as empresas do setor exigem

A estratégia da divisão para o investidor de varejo do BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME) é contar com profissionais que estarão disponíveis para atender os clientes localmente, de modo que seja possível personalizar ainda mais o relacionamento.

Em um primeiro momento, estão abertas 20 posições em três capitais: Curitiba, Brasília e Goiânia. Ao longo de 2021, o BTG Pactual digital contratará mais de 80 profissionais em diferentes localidades. A expectativa do banco é ter presença em todas as regiões do Brasil até o final do ano. As vagas são no formato home office.

Além de ampliar o time de assessoria de investimentos do canal B2C (para contato com o consumidor final), que é representado pela plataforma aberta 100% digital, o objetivo do BTG Perto de Você é estreitar o relacionamento com clientes dessas localidades e, ao mesmo tempo, atrair talentos que residem fora do eixo Rio-São Paulo.

Como parte do projeto, já foram contratadas 20 pessoas. Em cada uma das cidades onde abrir vagas, o BTG Pactual digital buscará inicialmente por um líder, que ficará responsável por montar o time local de assessoria de investimento.

"Sabemos que cada região do Brasil tem sua própria cultura e particularidades. Por isso, estamos ampliando o nosso time para estarmos mais próximos dos clientes de diferentes localidades", afirma Rogério Karp, Head de B2C do BTG Pactual digital.

"Em um cenário de juros baixos e tempos de grande volatilidade, o papel do assessor de investimentos é ainda mais importante, sendo peça chave para que os assessorados possam fazer as melhores escolhas. Para isso, nada melhor do que um relacionamento de longo prazo, baseado na confiança", diz o executivo do BTG

Karp explica que o fato de as vagas serem no formato home office permite um ganho de escala, uma vez que o número total de profissionais da área não fica limitado aos limites do espaço físico dos escritórios do BTG Pactual.

Saiba como participar

Para participar do processo seletivo, é necessário possuir conhecimento de produtos financeiros; a certificação CPA-20; e experiência na área de assessoria de investimentos.

Em sua função, o(a) assessor(a) deverá buscar as melhores estratégias para cada cliente do BTG Pactual digital, permitindo tomadas de decisões de forma autônoma e personalizada de acordo com cada perfil.

Também é desejável experiência prévia em instituição financeira em cargos de gerência ou assessoria de clientes pessoa física ou jurídica. As inscrições podem ser feitas por meio deste link.