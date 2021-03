Empresa tem 300 vagas com home office e dá 7 mil bolsas aos candidatos

A Everis, consultoria de negócios e tecnologia da informação, quer contratar 300 profissionais especialistas em Kotlin. Para isso, vai oferecer 7 mil bolsas de estudo para os candidatos aprenderem a linguagem de programação.

A primeira fase do recrutamento é o bootcamp em parceria com o Digital Innovation One. Dessa forma, os desenvolvedores podem aprender a linguagem necessária para as vagas e quem termina o treinamento se classifica para a fase seguinte.

Seria esse o processo de seleção do futuro? Também junto com a Digital Innovation One, as empresas Inter, Localiza e MRV vão oferecer formação gratuita de desenvolvedor para 100 mil pessoas. Cada curso é focado em habilidades que as empresas precisam e os melhores alunos começam a concorrer às vagas.

Na consultoria, as oportunidades são para suas operações nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Uberlândia (MG) e Florianópolis (SC). A empresa está trabalhando com modelos de home office total e híbrido, dependendo da vaga.

Segundo Ricardo Neves, CEO da Everis Brasil, o programa vai ajudar a acompanhar a transformação digital pela qual os negócios brasileiros estão passando.

“Nossa operação brasileira tem se expandido de forma significativa, por estar ajudando os clientes a inovar e aperfeiçoar os serviços oferecidos ao mercado. Diante desse cenário, temos investido consistentemente na formação e no aperfeiçoamento dos profissionais em diferentes tecnologias e técnicas de negócios”, afirma.

A matrícula no curso pode ser feita até 9 de março pelo site.