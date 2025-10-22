Qual é o curso mais escolhido por quem quer ser CEO antes dos 30?

Tornar-se CEO jovem é o sonho de uma nova geração que busca crescer rápido e liderar negócios de impacto. Mas o que poucos sabem é que o curso de administração continua sendo o principal caminho para quem deseja alcançar esse posto antes dos 30.

Dados do LinkedIn mostram que 68% dos CEOs com menos de 35 anos têm formação em administração ou áreas correlatas de gestão. E não é coincidência: a base multidisciplinar do curso prepara o aluno para liderar, tomar decisões estratégicas e compreender todas as engrenagens que movem uma empresa.

O curso que forma o novo CEO jovem

O curso de administração é o mais completo para quem quer ser CEO antes dos 30, pois oferece uma visão ampla do funcionamento empresarial e desenvolve as competências exigidas pelos cargos de liderança.

Durante a graduação, o estudante aprende sobre:

Finanças corporativas e gestão de capital , fundamentais para quem deseja liderar com visão estratégica;

Marketing, planejamento e comportamento do consumidor , essenciais para decisões orientadas por dados;

Liderança e gestão de pessoas , que formam a base emocional e prática do CEO jovem;

Inovação, transformação digital e ESG , temas indispensáveis para empresas modernas e sustentáveis;

Estratégia empresarial e tomada de decisão, com foco na performance e na geração de valor.

Essas disciplinas, aliadas a uma formação voltada à realidade do mercado global, são as que mais aparecem no currículo dos executivos mais jovens e bem-sucedidos.

Por que o curso de administração acelera a chegada à liderança?

A formação administrativa é considerada o ponto de partida ideal para futuros CEOs jovens por três razões principais:

Versatilidade: o profissional pode atuar em diversas áreas — finanças, gestão, operações, inovação, investimentos e startups. Mentalidade analítica: o curso desenvolve a capacidade de interpretar dados e transformá-los em decisões estratégicas. Formação em liderança: ao integrar disciplinas de gestão de equipes, comportamento organizacional e soft skills, o curso molda líderes completos.

De acordo com a consultoria Korn Ferry, profissionais com formação em administração têm 35% mais chances de alcançar cargos executivos antes dos 30 anos do que graduados em outras áreas.

Além disso, um curso de administração moderno estimula o pensamento inovador e o aprendizado contínuo — duas características fundamentais para quem quer liderar em mercados cada vez mais dinâmicos.

Segundo dados da McKinsey, empresas com líderes jovens e preparados para a transformação digital crescem até 2,3 vezes mais rápido do que concorrentes com estruturas tradicionais.

Como o curso de administração prepara o CEO do futuro

O curso de administração também é o mais alinhado às mudanças do mundo corporativo. A formação prepara o estudante para lidar com desafios como:

Economia global e finanças internacionais ;

Modelos de gestão baseados em IA e automação ;

Planejamento estratégico em ambientes de incerteza ;

Gestão sustentável e responsabilidade social corporativa.

Essas competências fazem parte do perfil do CEO jovem que o mercado procura — alguém capaz de equilibrar lucro, propósito e inovação.

