Saint Paul lança graduação inédita em Administração com padrão global; inscrições estão abertas

A Saint Paul, escola de negócios brasileira reconhecida pelo Financial Times por cinco anos consecutivos entre as melhores do mundo em educação executiva, acaba de dar um passo inédito em sua trajetória. Depois de mais de duas décadas formando executivos e lideranças, a instituição lançou seu primeiro curso de graduação em Administração.

A proposta é oferecer formação de padrão internacional sem que os alunos precisem sair do país. O movimento marca uma nova fase para a escola, que até então concentrava sua atuação em MBAs, programas executivos e educação corporativa. Agora, a aposta recai sobre jovens que buscam iniciar a carreira com uma base sólida em gestão e, ao mesmo tempo, alinhada às demandas de um mercado em transformação.

As inscrições para a turma de 2026 estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial da Graduação.

Um modelo inédito no país

O bacharelado será presencial e começa em fevereiro de 2026, no novo campus da instituição na Rua da Consolação, em São Paulo. O espaço foi projetado para unir ambientes acadêmicos e áreas de convivência, com salas flexíveis e arquitetura que integra concreto e vegetação.

“O curso de Administração da Saint Paul nasce para formar cidadãos autônomos, críticos e preparados para enfrentar os desafios profissionais de um mercado em rápida transformação”, afirma José Cláudio Securato, CEO da EXAME Educação e fundador da Saint Paul. Ele reforça que a proposta vai além da teoria e entrega vivência prática desde o primeiro dia de aula.

1 /11 (Imagens em 3D do novo prédio mostram como será o novo campus)

2 /11 (Espaço foi projetado com ambientes flexíveis, áreas de convivência e um visual que une concreto e vegetação, em diálogo com a natureza)

3 /11 (Curso de Graduação em Administração terá início no começo de 2026)

4 /11 (Processo seletivo é inspirado no admission das faculdades internacionais)

5 /11 (Espaços contemplam momentos de pausa e reflexão, inspirados em universidades como Harvard)

6 /11 (Alunos poderão ter interação com docentes internacionais e vivências fora do Brasil)

7 /11 (Graduação considera as competências exigidas hoje pelas empresas, combinando hard skills e soft skills)

8 /11 (A experiência acadêmica também inclui um olhar atento ao bem-estar emocional dos estudantes)

9 /11 (Alunos poderão ter interação com docentes internacionais e vivências fora do Brasil)

10 /11 (Graduação considera as competências exigidas hoje pelas empresas, combinando hard skills e soft skills)

11/11 (Inteligência artificial e dados em tempo real serão usados para personalizar conteúdos)

Formação de mercado

O currículo reúne disciplinas clássicas, como economia, estatística e estratégia, e conteúdos voltados ao uso de tecnologias emergentes. O estudante poderá ainda escolher, no último ano, entre duas trilhas de especialização: finanças ou empreendedorismo.

Outro diferencial está no acompanhamento individualizado. Inspirada em práticas adotadas em universidades norte-americanas, a Saint Paul promete usar dados em tempo real para identificar dificuldades acadêmicas ou mesmo sinais de esgotamento emocional.

“O aluno vai muito além de um número de matrícula. Com os dados, conseguimos entender seu ritmo e oferecer apoio personalizado”, explica Camila Securato, diretora-executiva da graduação.

Saint Paul lança graduação inédita em Administração (Saint Paul/Divulgação)

Professores e vivência internacional

O corpo docente reúne professores que conciliam sólida formação acadêmica com atuação prática em grandes empresas. Muitos deles já treinaram CEOs, conselheiros e acionistas, além de aparecerem nas capas da revista EXAME, que integra o mesmo grupo educacional.

A graduação também contará com docentes internacionais convidados, que estarão presencialmente em sala de aula com os alunos. Entre eles está Bianca Schmitz, diretora de Programas Executivos da European School of Management and Technology (ESMT), de Berlim, especialista em liderança e transformação digital.

As vivências no exterior, oferecidas de forma extracurricular, ampliam ainda mais a dimensão global do curso.

Processo seletivo em três etapas

A seleção seguirá um modelo inspirado no admission de universidades internacionais. Em vez de uma prova única de vestibular, a Saint Paul avaliará a trajetória e o potencial dos candidatos.

Conheça as etapas:

Análise de histórico escolar, atividades extracurriculares e envio de um vídeo de apresentação. Dinâmicas presenciais, com resolução de casos práticos. Entrevista individual.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem se inscrever pelo site oficial da graduação. Inscreva-se aqui.

Impacto no ensino superior

A Saint Paul já formou mais de 500 mil alunos em seus programas de pós-graduação, MBAs e cursos executivos desde 2002. Com a graduação, a instituição amplia seu alcance e passa a disputar espaço em um segmento marcado por forte concorrência, mas ainda carente de inovação.

Especialistas avaliam que o lançamento pode pressionar outras universidades a revisar metodologias. A integração entre prática, tecnologia e desenvolvimento humano se distancia do modelo tradicional centrado em aulas expositivas e provas.

Para os alunos, a promessa é iniciar a carreira com uma formação que une padrão internacional, experiência prática e atenção individualizada. “Queremos formar líderes que pensem com autonomia, ajam com inteligência e liderem com propósito”, resume Mussa.

As inscrições estão abertas e as aulas começam em fevereiro de 2026. A expectativa é atrair jovens de diferentes regiões do país em busca de uma formação global, agora disponível sem a necessidade de deixar o Brasil.