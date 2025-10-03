Cargos de liderança em IA disparam até 60% em 2025; veja as oportunidades

Os cargos de liderança em inteligência artificial registraram crescimento entre 40% e 60% no ano fiscal de 2025 em relação ao período anterior, segundo dados de empresas de recrutamento obtidos pelo Economic Times. Especialistas projetam que a procura seguirá alta nos próximos anos.

A demanda vem de companhias de TI e consultoria, centros globais de tecnologia, serviços financeiros, empresas de saúde e startups de fintech, healthtech e e-commerce que criam unidades dedicadas de IA. Também é puxada por startups de deeptech e de IA generativa, além de multinacionais.

Entre os cargos mais requisitados estão: chief AI officer, head of AI/ML, vice-presidente de engenharia em IA, vice-presidente de estratégia e inovação em IA, diretor de IA aplicada, diretor de aplicações em IA generativa, diretor de ciência de dados, líder de produto em IA e arquiteto de soluções em IA.

Empresas como Accenture, LTIMindtree, IBM, Deloitte e Wipro estão entre as principais contratantes.

O movimento está ligado à transição de iniciativas de IA para adoções em escala corporativa. O setor percebeu que a IA se tornou prioridade de conselho e posiciona talentos de liderança para impulsionar soluções específicas por indústria e influenciar diretamente os resultados de negócios.

A remuneração desses executivos está cada vez mais atrelada ao impacto nos negócios, e profissionais de destaque avançam rapidamente para cargos de CXO e alta gestão.

De acordo com especialistas, a procura por líderes de IA deve registrar crescimento de dois dígitos em 2026 e nos anos seguintes, à medida que a tecnologia ganha relevância estratégica.

