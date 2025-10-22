5 carreiras possíveis para quem se forma em Administração

A graduação em Administração é reconhecida por sua versatilidade e ampla aplicabilidade no mercado de trabalho. Profissionais formados nesse curso encontram oportunidades em diversos setores e funções, desempenhando papéis estratégicos que contribuem para o crescimento e sucesso das organizações.

1. Gestor de Projetos

O Gestor de Projetos é responsável por planejar, coordenar e monitorar projetos em diversas áreas, garantindo que sejam entregues no prazo, dentro do orçamento e com a qualidade esperada.

Essa função exige habilidades de liderança, organização e resolução de problemas. No Brasil, o salário de um Gestor de Projetos varia entre R$ 4.000 e R$ 12.000, dependendo da experiência e do porte da empresa.

2. Consultor de Gestão

Consultores de Gestão auxiliam empresas a melhorar seus processos, estrutura organizacional e eficiência. Eles podem atuar em áreas como finanças, marketing, logística e recursos humanos, fornecendo soluções personalizadas para desafios específicos de cada negócio.

Os salários para Consultores de Gestão no Brasil variam de R$ 5.000 a R$ 15.000 mensais, dependendo da experiência e da área de especialização.

3. Analista Financeiro

O Analista Financeiro é responsável por acompanhar e analisar as finanças de uma empresa, com o objetivo de manter as contas equilibradas e auxiliar na tomada de decisões estratégicas.

Ele lida com orçamentos, projeções financeiras, relatórios de desempenho e investimentos. O salário de um Analista Financeiro pode variar entre R$ 3.500 e R$ 8.000, dependendo da experiência e da empresa em que atua

4. Coordenador de Recursos Humanos

Profissionais de Recursos Humanos desempenham um papel essencial na gestão do capital humano de uma organização, desde o recrutamento e seleção até o desenvolvimento de talentos e estratégias de retenção.

Eles ajudam a moldar a cultura organizacional e promovem um ambiente de trabalho saudável. O salário de um profissional de RH varia de R$ 3.500 a R$ 9.000 mensais, dependendo do cargo e da empresa.

5. Empreendedor

A formação em Administração também prepara o profissional para iniciar e gerir seu próprio negócio. Com conhecimentos em gestão financeira, marketing, recursos humanos e planejamento estratégico, o administrador tem as ferramentas necessárias para identificar oportunidades de mercado e implementar soluções inovadoras.

Embora desafiador, o empreendedorismo oferece a possibilidade de crescimento ilimitado e realização profissional.

Em resumo, a graduação em Administração oferece uma base sólida para diversas carreiras promissoras. Seja atuando em empresas estabelecidas ou iniciando seu próprio negócio, os profissionais formados nesse curso têm a oportunidade de contribuir significativamente para o sucesso organizacional e alcançar realização profissional.

Inscreva-se no processo de admissão

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.