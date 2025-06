‘Valorize ser subestimada, esse é seu superpoder’, diz CEO bilionária que chegou ao topo com 31 anos

Subestimada por muitos, Whitney Wolfe Herd construiu um império tecnológico antes dos 35 anos.

Em 2014, após deixar o Tinder e enfrentar batalhas judiciais, ela co-fundou o Bumble, colocando mulheres no controle dos encontros online. Aos 31, tornou-se a CEO bilionária mais jovem dos EUA e deu início à uma jornada que partiu da discriminação até o topo das finanças globais.

Um começo com dúvida e resiliência

Whitney não tinha extensa formação em tecnologia.

Estudou Relações Internacionais, vendeu sacolas em um projeto universitário e iniciou carreira no Tinder até ser formalmente atacada por comportamento tóxico, o que a levou a fundar o Bumble com o propósito de empoderar mulheres no universo digital.

Liderança por intuição e empatia

Ela lidera da forma “como gostaria de ser tratada”: com empoderamento, estímulo e desafio constantes . Whitney diz:

"Se eu quiser estourar champanhe, eu vou estourar champanhe… desde que eu não esteja machucando você, que diferença isso faz? "

Essa liberdade, impulsionada por experiências traumáticas no início da carreira, foi moldando o Bumble como uma marca que prioriza respeito e autoestima de suas usuárias.

De ideia simples a plataforma global

Com Walt Disney como inspiração, ela sonhou grande: “a capacidade humana e a execução”, como o próprio Disney, era o que encantava.

Assim, evoluiu o Bumble: de aplicativo de namoro para uma plataforma social com módulos para amizade (BFF) e networking (Bizz), sendo disruptivo e respeitoso.

Histórico de liderança pública

Sob sua gestão, o Bumble foi listado em 2021 na Nasdaq, com IPO de US$ 2,2 bilhões, tornando Whitney a mais jovem mulher bilionária autossustentável e mostrando que propósito e lucro podem andar juntos.

Seja um líder de alta performance com esse treinamento

Tendo em vista a missão de capacitar empreendedores e líderes brasileiros, a EXAME se une à Saint Paul para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isso significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.