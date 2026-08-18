MIT aposta em curso que usa jazz e Cirque du Soleil para formar líder de negócios

Imagine assistir a uma apresentação de jazz ou a um número do Cirque du Soleil como parte da grade curricular de um MBA.

Isso já existe e é exatamente o formato de uma disciplina oficial do MIT Sloan School of Management, e o motivo por trás dela diz muito sobre o tipo de liderança que o mercado está procurando.

Se liderança se aprende fora da sala de aula, o seu projeto artístico pode ser exatamente o tipo de experiência que uma banca nacional está procurando. As inscrições do Prêmio Na Prática 2026 estão abertas e são gratuitas

Uma disciplina que troca slide por palco

A disciplina "Leadership in Practice: Making and Learning" integra o modelo de capacidades de liderança do MIT a processos artísticos e vivências práticas, segundo comunicado oficial da própria escola.

Levando artistas, músicos de jazz e performers do Cirque du Soleil para a sala de aula, os alunos experimentam formas diferentes de criar, resolver problemas e se adaptar a mudanças.

A disciplina foi criada pelo artista e professor Aithan Shapira, em parceria com a professora Wanda Orlikowski, referência em estudos organizacionais no MIT Sloan. A proposta transforma o processo criativo em prática cultural, permitindo que os alunos desenvolvam respostas criativas, ágeis e adaptativas à mudança.

Por que artista ensina liderança melhor que estudo de caso

A lógica por trás da disciplina é ter conceitos de liderança como "criar uma visão" ou "interpretar um cenário" são fáceis de entender na teoria e difíceis de colocar em prática. Observando como profissionais criativos trabalham ao vivo, o aluno vê esses conceitos abstratos se transformarem em ação concreta, e não apenas em slide de PowerPoint.

O curso é estruturado em torno de quatro capacidades de liderança:

Visioning , que é criar comprometimento com um futuro desejado Relating , ligado a ouvir e se conectar Sensemaking , a capacidade de interpretar contexto e aprender com ele Inventing , a habilidade de inovar e colaborar

Cada uma dessas capacidades é trabalhada por meio de uma linguagem artística diferente, incluindo sessões de improviso musical.

O que um ex-ministro aprendeu sobre liderança olhando para uma orquestra

Entre os alunos que já passaram pela disciplina está Vigen Sargsyan, ex-ministro da Defesa da Armênia e estudante do programa MIT Sloan Fellows MBA. Segundo ele, o curso ajudou a enxergar liderança como uma mistura de conhecimento, habilidade, valores e caráter, e não apenas como técnica de gestão.

Não é uma disciplina para ensinar aluno de administração a tocar piano ou pintar quadro. É uma disciplina para ensinar, na prática e não só na teoria, o tipo de repertório que separa quem só conhece o conceito de liderança de quem sabe agir com ele diante do imprevisto.

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O que isso muda para quem vem de fora do mundo corporativo

O recado por trás da experiência do MIT é direto para quem tem formação em artes, música, teatro ou qualquer área criativa: a vivência que essas áreas desenvolvem naturalmente, como improviso, leitura de contexto, colaboração e adaptação, não é paralela à liderança.

Para uma das escolas de negócios mais tradicionais do mundo, ela é o próprio caminho para ensinar liderança de forma mais eficaz do que um estudo de caso tradicional.

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Se você estuda artes, design, música ou qualquer área criativa e já viveu na prática o tipo de liderança que o MIT leva para dentro da sala de aula, chegou a hora de transformar isso em reconhecimento nacional.

O Prêmio Na Prática está com inscrições abertas, gratuitas e abertas a estudantes de qualquer curso e de qualquer estado do Brasil. Inscreva seu projeto e mostre que liderança também se aprende fora do modelo tradicional.

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